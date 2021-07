Detención de Valles: de un gobernador farsante a una gobernadora prudente

¿Es un tremendo error del gobierno electo de Maru Campos, el no meterse de lleno en el conflicto social por la detención de Valles? Nosotros decimos que no es un error, más bien es muy prudente, pues involucrar la investidura de la gubernatura contra la detención de Valles, implica meterse imprudentemente en un enfrentamiento directo con la Federación, en momentos en los que más débil económicamente y aislado nacionalmente, está su incipiente gobierno. Además, el pueblo de Chihuahua y sus necesidades económicas, ya no aguantan otra guerra con la Federación. Y suponemos que generaría un distanciamiento social con el nuevo gobierno.

En efecto, la detención de Andrés Valles le abrió la puerta otra vez al estado y sus nuevos gobiernos, al torbellino de los constantes e interminables disturbios políticos, por lo que la falta de tranquilidad y paz social, vitales para iniciar el gobierno, tendrían funestas consecuencias para su consolidación.

Por otra parte recordemos que el conflicto por el agua de La Boquilla, fue creado artificialmente por el gobernador Corral para darle la candidatura a Madero y quitársela a Maru Campos desde aquel noviembre del 2020, pues desde Palacio, se usó a los operadores de la región, para agitar a las masas de campesinos y que los llevaron a realizar una intensa cuanto explosiva agitación social, con matices de insurrección popular contra el Presidente, el Ejército y la GN; y llevaron al robo e incendios de vehículos y de varios edificios oficiales.

Las imágenes de los constantes e intensos enfrentamientos cuerpo a cuerpo con elementos del Ejército y la Guardia Nacional alrededor de la presa, se recogieron en los medios digitales que los filmaron, incluyendo, las de la muerte de Jessica, la mujer campesina que andaba en el movimiento de la defensa del agua. Los responsables de su muerte, se dice, que ya están siendo juzgados penalmente.

Por eso preguntamos: ¿al exigirle a la gobernadora que se ponga al frente de la defensa de Valles, la están llevando maliciosamente, a declararle otra guerra a la Federación, cuando Chihuahua más se necesita de su apoyo económico y poniendo en peligro la paz y el orden de su gobierno a la población? Desde nuestra perspectiva, sería un error evidentísimo caer en esa trampa.

Es evidente que la detención de Valles se quiere usar por los mismos responsables de generar el conflicto, donde no lo había, por el agua de la Boquilla, para impulsar a la gobernadora, exigiéndole “a ponerse al frente de la defensa del detenido”, a meterla en un nuevo conflicto con la Federación. Pues si el gobierno de Maru Campos exige personalmente a la Federación la liberación inmediata de Valles por considerarlo un “preso político”, realmente estaría declarando una nueva guerra a la Federación. Imaginemos las funestas consecuencias para el desarrollo económico de Chihuahua, el andar declarar nuevos conflictos contra el poder federal en este momento. ¡Sería un desastre para el nuevo gobierno!

Sin embargo, la prudencia y la mirada larga de los estadistas, se impusieron a lo que en nuestra perspectiva, es una provocación para descarrilar al nuevo gobierno.

Suponemos, por lo que percibimos, que para la gobernadora es más razonable y prudente, dejar que lo jurídico haga su trabajo en la libertad de Valles, para darle tiempo a la negociación política, y ya más sosegadas las pasiones del momento.

El pueblo no es ciego ni tonto, sabe quién actúa con la verdad y por lo tanto, apoya a quien la porta.

Además es de sentido común que en un conflicto, quien quiera ejercer su poder con la violencia, siempre debe tener en cuenta tener más poder, de los que quiere forzar a obedecer.

Estamos seguros, hasta nuevo aviso, que se está imponiendo la prudencia del nuevo gobierno, en la nueva fase del conflicto de La Boquilla.

Chihuahua ya se cansó del gobierno adicto a la holgazanería y los conflictos.