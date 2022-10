Detrás de los sondeos existe una revolución silenciosa

Dicen los que saben, que las encuestas son una “fotografía” del momento. En cierto modo, es cierto. Sin embargo, cuando los porcentajes de aprobación en los sondeos, cuantitativamente no cambian y son regularmente similares; es obvio que evidencian una tendencia, algo que se puede tomar como una “regla general”, digna de ser atendida con cierta certeza científica. Lo cual permite hacer en cierta forma algunas anticipaciones políticas.

Exacto, tomemos como ejemplo el hecho de que la aprobación de la gobernadora en las encuestas no ha pasado del 40% de aprobación desde hace varios meses. Y la última encuesta la tiene con un índice de aprobación del 39.2 %. Ello nos dice que en la percepción de los ciudadanos, la calificación sobre su mandato y su imagen, invariablemente sigue siendo, en base a esos bajos índices de aprobación: desaprobada total y constantemente.

Ello quiere decir que estos sondeos sobre la imagen de la gobernadora, y del presidente como se verá más adelante, no son únicamente una “fotografía del momento” sobre los aludidos, sino que reflejan también la percepción y el estado de ánimo de la población respecto a su imagen y gestión gubernamental. Y si estos índices de aprobación o estos sondeos, siguen estables, no sobrepasando el 40%, de aprobación en el caso de la gobernadora; entonces indican que detrás de ellos existe un proceso social, en el que la conciencia política de la población está incidiendo constante y activamente para dar esos índices de aprobación. Es decir, a un lado o detrás de esos sondeos, está una sociedad actuando, impulsando su conciencia crítica de esos gobernantes.

Llamemos, a esa alta, nueva reflexibilidad un despertar de la conciencia pública, una revolución silenciosa que por supuesto se denota, se deja entrever, en esos índices de desaprobación del gobierno local.

Es lo que hemos llamado como el proceso histórico, en el que la población está actuando intensamente para conseguir varios y nuevos objetivos específicos relativos a un fuerte proceso histórico de modernización de la vida actual. Este proceso ahí está, existe, aunque no se vea materialmente; es una conciencia social nueva que no se materializa, no se visualiza objetivamente, porque es inasible. Y hasta que llegue el momento de las urnas, se concretiza u cuantifica.

Si los índices de desaprobación del gobierno local, son constantes y no varían, evidentemente detrás de ellos está la posición popular, que se niega a aceptar como positivos los resultados de dicho gobierno. Y vislumbramos, que así van a seguir saliendo los sondeos futuros sobre el gobierno local en Chihuahua. Por la simple y sencilla razón, de que ya existe en Chihuahua una nueva forma de actuar social, con una conciencia política muy crítica e informada, que no solamente trabaja incansablemente en redes, sino que también impulsa la modernización de la política y sus formas de actuar.

En la otra cara de esos sondeos, vemos que los índices de aprobación del presidente López Obrador van sobre el 43.2 % de su imagen y gobierno. Y que estos resultados estos sondeos han sido constantes en los últimos meses en Chihuahua respecto a la aprobación de las acciones presidenciales. Y se advierte que van 5 puntos arriba constantemente, sobre la percepción del trabajo de la gobernadora. Es obvio que detrás de esos sondeos, se advierte a una sociedad que percibe positivamente la imagen presidencial. Y que desde nuestra perspectiva y por las vísperas, anticipamos que lo seguirán aprobando definitivamente.

Lo anterior es indicativo de que detrás de las cifras de aprobación de la gobernadora y de López Obrador, hay un movimiento social que así los está percibiendo y calificando. E indica a la vez el despertar de una nueva conciencia política, dispuesta a no dejar absolutamente en manos de los gobiernos la resolución de sus necesidades, sino que está actuando directamente para imponerse a ellos.

En los resultados de esos sondeos también se advierte el rechazo social a la propaganda negra que quiere manipular la razón y los miedos de la sociedad, pero esta se niega a aceptarlo. Ello indica claramente que la sociedad va sin miedos en busca de nuevos cauces de libertad, democratización y progreso en todos los temas de la vida social.

En esos sondeos, está también al rechazo social a las tempestades de fake news, pues no satisfacen los nuevos cauces de la actividad política, lo cual indica claramente, que hay una nueva reflexividad social y que los valores en la sociedad están cambiando. Los nuevos valores se están desplazando hacia la información del bienestar social, material, en la seguridad, en los valores informativos y con mayor calidad de vida.

Con la altísima, sistemática y constante participación social en redes, no hay duda que se está abriendo por sí y para sí misma, un camino emancipatorio en esta región de Chihuahua.