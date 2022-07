Diálogo con mi hermano Luis Echeverría

A mi hermana Gabriela, tallo suave, corazón firme, al que también la muerte ha quebrado, gracias por haber sido y ser aún más allá, compañera de mi vida.

Corría 1971 era el 10 de junio fuimos los estudiantes a recuperar la calle después del infausto 68 solo para encontrarnos con Los Halcones, la historia es conocida, aquí mi recuerdo de la fecha y respuesta que di a esa circunstancia publicada en la revista Siempre el primer artículo que de manera amplia se publicó de mi autoría con el título de aquí lee, en el número 942 de fecha 14 de julio de 71 lo comparto con ustedes por obvios motivos.

"El análisis y la valoración de otras experiencias nos ayuda, sin duda alguna a situar adecuadamente nuestro proceso de crecimiento y nos reafirma en el respeto que debemos de tener por el derecho de cada pueblo e individuo para forjar por sí mismo, el camino que considere conveniente para su progreso".

Apoyado en estas palabras que cordialmente por medio de su revista el señor Presidente nos brinda a todos los jóvenes y al dirigirse a usted señor Pagés para felicitarle por el aniversario de la misma.

Quiero iniciar, no una polémica, no una disputa, simplemente un diálogo con mi hermano. Con mi hermano mexicano, representado en su mayor jerarquía constitucional por el licenciado Luis Echeverria, con mi hermano, el hombre del pueblo, el campesino, el obrero, el profesionista, el industrial y todo aquel joven como yo, deseoso de llevar a cabo esta bella palabra DIÁLOGO, que como muestra palpable de su ausencia y una serie de discrepancias, tanto políticas, sociales, como familiares aunada a una terrible enconada lucha generacional, situación que debería ser inexistente, si tan solo hubiese padres preocupados por conocer su verdadera situación familiar y con el deseo de unir las cabelleras largas con las cabelleras blancas poniendo fin así a lo inútil de esta lucha, por la razón y el entendimiento.

O maestros que destruyesen la barrera y fuesen capaces de escuchar las opiniones de sus alumnos que solo desempeñan un rol diferente por causa de su edad y que con su ayuda podrán situarse en un plano muy diferente y superior al que ellos poseen momentáneamente. Si fuésemos un poco menos egoístas y pensásemos en los demás no con una doctrina de amor y paz solo para nosotros, sino con razón y amor para todos los que nos rodean, estos valores bien encauzados traerán como consecuencia una real paz que nos brindara el ambiente y campo propicio para el desarrollo de nuestro talento, pido para nosotros los jóvenes, no una pasividad marginal sino un México lleno de problemas a resolver en la concordia, un México que nos lleve a superar adversidades difíciles y nos permita realizar trabajo, que nos proporcione desarrollo y nos brinde progreso. Queremos eso y damos nuestro talento, nuestra juventud, nuestros anhelos por una mejor sociedad, damos todo esto que es lo que poseemos ya que aún no hemos creado intereses y somos lo que el hombre de pueblo llamaría "Todo Corazón" queremos una mano, tu mano hermano, te brindamos la nuestra que solo tiene un interés crear una mejor sociedad mexicana para las generaciones futuras.

Ahora deseo iniciar mi diálogo con un joven un estudiante, al cual expreso mis ideales de esta manera; TE INVITO A LUCHAR, nuestra lucha no será contra los cuerpos militares, ni policiacos, no será contra esos hombres que son parte de nosotros mismos, que comparten en muchos caso nuestros ideales e intereses entre ellos y nosotros solo existe una barrera, la realidad de nuestra lucha. ¿Porta un uniforme?, ¿percibe un sueldo?, es verdad sin embargo detrás de ambas cosas está una familia, criaturas cuyo único sostén es él, no te invito pues a una lucha fratricida ni a dejar hogares sin padres, te invito a una lucha en un lugar llamado Sierra Tarahumara, Selva Lacandona, Valle del Mezquital, Ciudad Netzahualcóyotl, en si a tu lado, en tu Patria en tu familia, una lucha contra los peores enemigos y agitadores de todos los tiempos, LA INDIGENCIA, EL HAMBRE, LA MISERIA Y LA IGNORANCIA, contra ellos debe de ser nuestra lucha, contra ellos que son los principales aliados, de la desgracia de nuestro pueblo y de la humanidad.

Vamos joven amigo, pongamos toda nuestra pujanza para sacar a los niños lacandones y tarahumaras de la ignorancia, vamos a fundirnos con ellos en una lucha contra estos enemigos comunes. Pidamos ahora que el señor presidente nos ha dado la facultad de que se termine el hasta ahora patrón establecido del servicio militar que es un negocio en gran escala que beneficia a unos cuantos. Pidamos que no un año, que solo una vacaciones estudiantiles (mes y medio de nuestras vidas) nos permita de verdad servir, que nos permita ir a la sierra a abrir caminos, que nos permita ayudar a construir escuelas, que nos permita alfabetizar a nuestros pequeños hermanos, que nos permita gozar de eso y te aseguro que tendremos más conciencia y amaremos más a nuestra Patria.

Y a ti hombre y mujer del pueblo permíteme hablarte, quiero dialogar contigo, quiero poner lo que de mi parte está para ayudarte, por favor no me rechaces, sé bien que hemos vivido hasta ahora en una sociedad en donde nadie da nada por nada, que por esto cuando me acerco a ti para ayudarte, piensas que busco algo. Ya tengo bastante con ser rechazado por el "potísimo hombre de negocios" para el cual por ser "joven idealista" soy un enemigo solo porque le pregunto por el jornal de ocho horas, acerca del sueldo mínimo o acaso porque le menciono y pido consideración para sus empleados, quiero ayudarles a salir de esto no me rechacen, permítanme enseñarles a leer y escribir , permítanme enseñarles un mundo de conocimiento que está más allá de las fotonovela de las revistas amarillistas, del cine y la televisión que viven en franca pugna por mostrar la mejores técnicas de sexo y crimen, quiero que vean y disfruten de un verdadero mundo feliz que está en un teatro y una literatura que te hará PENSAR que no te hará receptor sino CREADOR basta ya que digan que a mi pueblo le dan lo que pide, QUIERO ENSEÑARLE A PEDIR, deseo compartir contigo un pensamiento "el que mira las estrellas es parte de las estrellas, el que mira al cieno es parte del cieno". Veamos a las estrellas te invito a ver de esta manera, velando por tus hijos, por tus inquietudes, por tus intereses, encáuzale, no le determines déjalo ser y no trates de prolongarte en él.

Ahora quiero dialogar contigo hermano, que supuestamente estas en el poder, conoces acaso el verdadero valor de la vida, los has conocido entre tus recepciones, tus flirteos, tus escapadas a Europa, tu canasta, tu labor social y todo el ficticio mundo que vives, porque concienzudamente estimo que no, porque no todo tu mundo es San Ángel, las Lomas y clubes nocturnos y bellos lugares, también existen ciudades perdidas, cinturones de miseria dentro de los cuales pululan los indigentes, los analfabetas, en su miseria y hambre, realidades que no puede ignorar.

Quiero pues que medites que pienses en realidad cual debe ser el verdadero sentido de tu vida. Si es el dinero y lo has encontrado te felicito por haberte determinado y te rechazo por ser tan egoísta de no compartirlo en oportunidad con estos humildes que te ven y SOLO ESPERAN.