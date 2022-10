Independientemente de la ideología político-partidista de los amables lectores de este espacio editorial; no podrán negar que uno de los temas que propiciaron noticia a nivel nacional, fue el evento suscitado durante los días lunes y martes de esta semana. En la sede del PRI, en Insurgentes Norte, se dieron cita grandes figuras, reconocidas no solo al interior de ese partido, sino con liderazgo y empatía por diversos sectores de la sociedad civil.

Es en relación a ello, me permitiré en este texto, platicarles un poco de lo que se vivió en esos días de jornada política. Tengo entendido que algo similar sucedió en otros partidos; pero no me atrevo a opinar acerca de lo que no conozco. Lo que sí puedo asegurar, -sin temor a equivocarme-, es que el nivel de exposición, de conocimiento, de experiencia, de los ocho de los que hablaré, supera y por mucho, el manejo, elocuencia y expresiones de cualquiera de las “corcholatas” de Andrés Manuel.

En los Diálogos Por México, cada panelista tendría 45 minutos para su intervención; debían tratar temas tan importantes, como: salud, economía, seguridad, entre otros; luego, 15 minutos para dar respuesta a determinado número de preguntas ya prediseñadas, dependiendo el tiempo que tardaran en sus respuestas. La misma dinámica se repetiría con cada uno de ellos. Cuatro personajes el lunes y otros cuatro el martes. Abrirían y así lo hicieron, las participantes mujeres. Es decir, de los 8, solo 2 son mujeres. Una cada día, en la primera participación.

Es así que el lunes, hablaron en el siguiente orden: la Senadora Beatriz Paredes, el Diputado Federal Ildefonso Guajardo, el Gobernador de Oaxaca Alejandro Murat, cerrando el ex canciller José Ángel Gurría. El martes, abrió la Senadora Claudia Ruíz Massieu, el Gobernador de Durango Esteban Villegas, el ex secretario de turismo Enrique De la Madrid, cerrando el Gobernador de Coahuila Miguel Ángel Riquelme.

Beatriz es todo un icono dentro de las filas del PRI y abiertamente manifestó su interés por ser candidata; Ildefonso es un economista, inteligente, sereno y claro; Murat es un político joven, que habló de los logros en su entidad; Gurría, habla 5 idiomas, es conocido y reconocido en el ámbito internacional; Claudia es partícipe de las negociaciones del T-MEC, formada en el partido desde siempre por su familia de tradición priísta; Esteban es muy fresco, franco, sencillo y abierto; Enrique, es un hombre estudioso, estadista, conocedor; Miguel, es serio, concreto e informó lo hecho en su sexenio.

Cualquiera de ellas y ellos, puede ser “presidenciable”; tienen el tamaño para serlo. Todos reúnen los requisitos constitucionales. Conocen los rincones del territorio nacional, su problemática, sus necesidades y sobre todo, saben cómo gobernar. Entienden bien, cuál es el rumbo que debe retomar nuestro país; cómo diseñar e implementar políticas públicas. Ninguno de ellos es un improvisado de la política. Algunos apellidos “pesan” más que otros. Unos son hijos de prominentes políticos. Otros vienen de la base, de la militancia. Todos han ocupado cargos de elección y de decisión. Cuentan con experiencia en lo público y/o en lo privado. Tienen manejo del escenario, de conceptos, de estadísticas, de información, etc.

En general, son buenas cartas para presentar ante la ciudadanía, en el tiempo electoral adecuado para ello. El reto es, en un primer momento, hacia el interior de ese Instituto Político: lograr acuerdos, consensos, sin dañarse, sin perjudicarse. En un segundo momento, -si es que se concreta el tema-, cómo presentarse en la mesa de negociación de la Alianza Va X México, entre PRI, PAN y PRD; para enfrentarse con madurez, con diálogo, con propuesta, para decidir quién encabezará; qué nombre irá a la boleta electoral para 2024. Luego, en un tercer momento; con alianza o sin ella, cómo mostrarse como la mejor opción frente a los ciudadanos en general, para ganarse su confianza y credibilidad; para proporcionar la mejor plataforma u oferta política; para convencer de sus características y cualidades y que ello se refleje en votos el día de la elección.

No es tan fácil el escenario, para ninguno de estos ocho o para cualquier otro que pudiera pretender contender en 2024 por la Presidencia de la República. Desafortunadamente, no basta con capacidad y experiencia. -Si eso fuera, no tendríamos el Presidente que ahora tenemos, por cierto-. No solo se trata de propuestas, estrategias, plataforma, posturas, ideas o pensamientos. Inciden otros elementos y factores que salen de su control. Por ejemplo, el clima de inseguridad, la presencia del crimen organizado, que influye en las decisiones (en algunos lugares específicos), pero que va en aumento. El manejo de recursos públicos para favorecer a tal o cual candidato o partido. En fin, es un sinnúmero de situaciones, que tendrán que ir sorteando desde ya, quienes aspiran a los diferentes cargos, especialmente a la Presidencia.

Ya es momento, de tener la mira puesta en la sucesión. Momento de volver al origen. Momento de retomar las causas sociales. Momento de detener la fallida política del actual gobierno.

Ya es momento…