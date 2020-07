Diccionario antidiscriminatorio

A Jorge Castañeda

Es difícil hablar con libertad cuando lo que diga será usado en contra. Por ello propongo publiquemos un diccionario que nos evite problemas. Aclaro lo siguiente: es posible emplear una palabra o su significado indistintamente. Sea el caso “mesa” es lo mismo que “mueble formado por un tablero horizontal, sostenido por uno o varios pies, con la altura conveniente para poder realizar alguna actividad sobre ella o dejar cosas encima”.

Directo al tema: “feo o fea” “mujer u hombre de rara belleza”. “Pendejo” “individuo con ideas muy propias y redundantes”. “Pueblo horroroso”; “localidad grácil de muy rara belleza”. “Arrabalero” “sector que se encuentra alejado de una población y la cual las políticas de los gobiernos anteriores la han situado en un nivel socio económico no óptimo”. “Pandemia” “situación médica mundial que cayó como anillo al dedo”. “Mujer” “persona del sexo femenino que debe cuidar a sus padres”. “Abuelo” “viejecito o viejecita que debe custodiar a sus nietos”. “Puto” “dícese de un grito prohibido por la Federación Internacional de Futbol Asociación en los estadios mexicanos durante la celebración de un encuentro entre dos equipos so pena de interrumpir el juego definitiva o momentáneamente”. “Estupidez” “expresión que encierra en sí misma la esencia de la verdad pero cuyos interlocutores la consideran sosa y sin sentido porque no corresponde a su idiosincrasia”. “Indio” “autóctono, perteneciente al genuino propietario de estas tierras y que está esperando justicia histórica y sobremanera disculpas de la Corona Española y de la Iglesia Católica Apostólica y Romana”. “Babosa” “persona que saliva cuando alguien la está viendo”. “Chocorrol” “Está prohibido referirse con este término a los hijos de las personas políticamente poderosas o es un bocado compuesto de crema, chocolate y piña en un pastelito enrollado”. “Triqui” pueblo autóctono situado al noroeste del Estado de Oaxaca y cuya existencia muchos desconocen”. “Gorda” término despectivo o cariñoso para las personas que o bien por cuestiones de sus genes o bien por sus hábitos alimenticios sufren o se alegran cuando se suben a la báscula”. “Democracia” “cuando ganamos nosotros y pierden los neoliberales y conservadores”. “Pueblo” “sabio y bueno si nos apoya. Alineado y corrupto si no”. “CONAPRED” “entidad gubernamental irreal porque nadie sabía que existía”. “Periodista” “positivo e inteligente si escribe bien de nosotros; negativo y vendido si es renuente al cambio”. “CONACYT” “dependencia gubernamental que fabricará ventiladores cuando termine la pandemia”. “Delincuente” “individuo a quien su mamá y su abuela le dan sus zapes y sus jalones de orejas cuando se porta mal”.

Pero también los conceptos que se usan en la política actual deben aclararse antes de que los acusen de discriminación. “Clasista” “quien se comporta con una fuerte conciencia de la diferencia de las clases sociales porque pertenece a una elevada y está en contra de la 4T”. “Fifí” “persona con modales delicados y exagerados y que está en contra de la 4T”. “Neoliberal” “un liberal nuevo, esencia misma del viejo régimen y causa de todos los males actuales y que está en contra de la 4T”. “Individualista” “persona que actúa según su propia voluntad, comete todas las atrocidades habidas y por haber, son herencia del viejo régimen y que está en contra de la 4T”. “Frena” “grupúsculo de personas que se manifiestan, en vehículos último modelo, en contra del actual régimen porque han perdido sus privilegios, anhelan la corrupción y son panistas que están en contra de la 4T”. “INE” “organismo antidemocrático e ineficiente perteneciente a la BOA, que cuesta mucho dinero y debe desaparecer porque está en contra de la 4T”. “Datos” “información siempre incorrecta si no corresponde con los de la 4T”.

Mi álter ego recomienda: Señor Presidente, por el bien de México, por respeto a su alta investidura y por la dignidad de los mexicanos cancele ese viaje.