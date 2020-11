Diego, la izquierda y el futbol

La muerte de Diego Armando Maradona, el astro del fútbol, de alguna manera confirma su postura a favor de los gobiernos de izquierda y de cómo en México de no haber equilibrios en el 2021, en la Cámara de Diputados, el país caminará inevitablemente hacia un modelo económico como el cubano chavista.

Y es que los mensajes de condolencia de los principales personajes de la izquierda Latinoamérica así lo revelan.

Cómo no iba ser, si Maradona, quien llevó una vida al más puro estilo del sueño americano, siempre estuvo ligado a líderes políticos como Fidel Castro, Nicolás Maduro, Evo Morales, los Kirchner.

Su vida estuvo llena de logros deportivos, fue catalogado como el mejor jugador del siglo de la FIFA, el mejor jugador en la historia de la Copa Mundial, el mejor jugador, el mejor futbolista del siglo, pero sobre todo, es considerado un personaje que puso a Argentina en el escenario deportivo y político a nivel mundial.

“Nos llevaste a lo más alto del mundo. Nos hiciste inmensamente felices. Fuiste el más grande de todos. Gracias por haber existido, Diego. Te vamos a extrañar toda la vida” fue el mensaje que escribió el presidente de Argentina Alberto Fernández.

Los que más rápido reaccionaron a la muerte del astro fueron los personajes izquierda como Cristina Fernández de Kirchner, ex presidenta de Argentina e íntima amiga de Diego Armando Maradona, quien expresó “Mucha tristeza… Mucha. Se fue un grande. Hasta siempre Diego, te queremos mucho. Enorme abrazo a sus familiares y seres queridos. pic.twitter.com/Fv8zhnL1V3.

Evo Morales, expresidente de Bolivia, escribió “Con un dolor en el alma me he enterado de la muerte de mi hermano del alma, Diego Armando Maradona. Una persona que sentía y luchaba por los humildes, el mejor jugador de fútbol del mundo”. pic.twitter.com/7cNMtRTRHG

Su vida y su muerte siempre cruzaron fronteras y como no, si supieron adoptarlo como lo confirma el propio Diego Armando quien llegó a decir que Fidel Castro "Para mí fue como un segundo padre, porque me aconsejó, me abrió las puertas de Cuba cuando en Argentina había clínicas que me las cerraban, no querían la muerte de Maradona. Y Fidel me las abrió de corazón."#HastaSiempreDiego pic.twitter.com/739iG4Lik6 mensaje que la cancillería de cuba a raíz de su muerte lo público (@CubaMINREX) November 25, 2020

¿Coincidencia?, en misma fecha pero en años diferentes, fallecieron el ex dictador cubano Fidel Castro y Diego Armando Maradona, quien pasará a la historia como uno de los futbolistas que más se la jugó por las corrientes de izquierda en América Latina como dice María Clara Calle Aguirre en el portal France24.

En Venezuela Nicolás Maduro escribió «Es desgarrador, de verdad. Porque nos unían sentimientos profundos, verdaderos, de amistad, valores compartidos, nos unía el amor entre hermanos, entre compañeros, entre seres rebeldes de una misma causa»

De hecho el Foro de Sao Paulo, donde se aglutinan grupos políticos de izquierda, centroizquierda y extrema izquierda latinoamericanos, al cual pertenecen MORENA y el PRD, lamentó el fallecimiento de Diego “un deportista extraordinario que siempre estuvo del lado de los pueblos”.

En México Andrés Manuel López Obrador publicó en su cuenta de twitter que fue gracias a Maradona que le encontró gracia al fútbol; “mi admiración mayor siempre fue a su congruencia”.

El crack del fútbol mundial y quien fue entrenador de los Dorados de Culiacán, de hecho celebró el triunfo de López Obrador en México, equipo por cierto que con la dirección de Diego estuvo a punto de ascender a la división superior del fútbol profesional de México .

Yeidckol Polevnsky consejera nacional de MORENA escribió en twiter: “Lucharon por las mismas causas, compartieron sueños y desvelos, progresista y leal Maradona reconoció en Fidel al padre y maestro de vida. Descanse en Paz”, mensaje que acompañó con una fotografía dónde está Fidel Castro colocando la famosa cachucha autografiada.

Gerardo Fernández Noroña solicitó un minuto de silencio en la Cámara de Diputados por el fallecimiento del exastro.

Maradona definió a Fidel como “el más grande de la historia” y sintió siempre admiración por la revolución cubana.

A Hugo Chávez lo llamó “grande” y nunca se limitó en elogios para con quien tenía una gran amistad que también lo llevó a siempre respaldar a Nicolás Maduro.

Cuando Evo Morales salió huyendo de Bolivia y fue cobijado en México, nunca dudó en mostrarle su respaldo a quien compartió su pasión por el fútbol.

En Argentina siempre respaldó al gobierno de Néstor Kirchner y luego el de su viuda Cristina Fernández de Kirchner.

A la llegada de AMLO a la presidencia, Diego comentó que el triunfo “era un día de gran alegría para América Latina”.

Incluso, Diego fue abierto crítico del Vaticano.

Que en Paz descanse y honor a quien honor merece, gracias por jugar fútbol.

A nosotros por lo pronto nos deja la enseñanza de que los que gobiernan en México, ideológicamente son los mismos con los que Diego tuvo una gran amistad.