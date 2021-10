Díganle que no me mate

“Es inútil, absurda e inmoral, la exacerbación de la violencia masculina contra la mujer”. Germán Dehesa

México, tierra que sucumbe ante la violencia feminicida, a pesar de la denuncia constane, las cifras no ceden, se registran entre 10 y 11 feminicidios diarios, donde cada 15 minutos se denuncia violencia doméstica; la otra pandemia, sigue multiplicándose sin freno en todos los rincones del país, pareciera que esta peste ancestral no tuviera cura, ni las recomendaciones de organismos oficiales internacionales, Protocolos, ordenamientos legales, alertas de género, activismo férreo de organizaciones de la sociedad civil y la capacitación vertical de los gobiernos frenan el terremoto de violencia, recrudecida desde la llegada del Covid-19.

Machaconamente hemos dicho que la cultura misógina alienta y tolera feminicidios, acosos, agresiones sexuales, maltratos físicos, psicológicos, económicos, laborales, institucionales y políticos, desigualdad en sueldos o salarios por desempeñar las mismas tareas respecto a los hombres, falta de oportunidades educativas, laborales, de salud, de acceso a créditos hipotecarios y de tenencia de la tierra, desvalorización del trabajo doméstico y de la crianza de l@shij@s; aunado al repunte de delitos de explotación sexual.

Ante el contexto discriminatorio y de horror, colectivos feministas nacionales e internacionales se movilizan, alzando la voz contra la displicencia institucional y la barbarie, el target: consolidar una sociedad democrática, informada, de respeto mutuo, para ello, se requiere en primera instancia, que nuestras autoridades, sin importar signos partidistas, acepten con humildad la realidad para luego construir la llamada Agenda 2030, impulsada por la ONU, que tiene por objeto reivindicar la igualdad de género no sólo como un derecho humano fundamental, sino como una base necesaria para lograr un mundo pacífico, próspero y sostenible.

Por desgracia el camino para alcanzar los retos es sumamente tortuoso, en México, la negación sistematizada del gobierno, que no admite sus fallas, tolera el maltrato, la discriminación y la muerte por razones de género. Las declaraciones del presidente López Obrador siguen avivando la hoguera de descontento, analistas señalan que las críticas hacia la UNAM, las pretende tapar con otra declaración ligera, afirmó que el feminismo y el ecologismo son también productos del neoliberalismo, movimientos creados “para evitar que la población se diera cuenta de los saqueos que ocurrían en el mundo”.

Según AMLO: “¿Qué hizo el neoliberalismo o quienes lo diseñaron para su beneficio? Una de las cosas que promovieron en el mundo para poder saquear a sus anchas fue crear o impulsar los llamados nuevos derechos. Se alentó mucho, incluso por ellos mismos, el feminismo, el ecologismo, la defensa de los derechos humanos, la protección de los animales… Muy nobles todas estas causas, muy nobles, pero el propósito era crear o impulsar, desarrollar estas causas para que no reparáramos en que estaban saqueando al mundo. Y para que la desigualdad en lo económico y social quedara fuera del centro del debate. Por eso no se hablaba de corrupción, se dejó de hablar de explotación, de opresión, de clasismo, de racismo”.

Es común que el presidente culpe al neoliberalismo de los males que acechan al país, y contra quienes no concuerdan con su visión política, es habitual escuchar que la pobreza, la inseguridad, el narcotráfico, el colapso económico, el desempleo, la crisis sanitaria y la violencia de género, son producto del movimiento conservador neoliberal, del quehacer de los medios de comunicación, la práctica cotidiana de los universitarios, el voto de los descontentos, las clases medias anestesiadas ante el sufrimiento de los marginados, la oposición y del feminismo y el ecologismo. Analistas sostienen que la ideología del presidente, “mientras, se estrecha en un binomio, los pobres y los ricos. Los pobres que sufren la corrupción, el racismo y el clasismo. Y el resto, los ricos, los neoliberales, son quienes fomentan “nuevos derechos” para desviar la mirada crítica sobre sus tropelías”.

Lo cierto es que los feminicidios aumentaron 7% este año, y vaya que desde la llegada del coronavirus incrementó la cifra sin precedente; el calvario de dolor se agudiza por la ineficacia de los gobiernos, que permanecen inertes ante una realidad oscura. Les comparto parte de la consigna de Kany García y Mon Laferte que visibiliza violencia de género, al cantar “Se portaba mal”: Había que agarrarle y jalarle el pelo, pegar tres puños antes de ir a cama. Y mañana: "Perdóname, que te quiero", se portaba mal, muy mal, tapaba la herida pa' ir al trabajo, y si una amiga pregunta, dice: "Por la escalera caí hasta abajo"…Hoy sólo me queda el lamento. Me dijo: "Todo esto quizás lo merezco", seguro mañana despierto y el tipo me dice: "Lo siento". Y se apagó como se apaga una vela encendida, se sopla de golpe, se cierra la llama y se acaba la vida. Y así murió, como se mueren miles cada día, entre este silencio la culpa es del hombre, pero también mía”. Sumemos voces. #Ni una Menos.