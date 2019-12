Dios con nosotros

Cuando el Imperio Romano se extendía por toda la tierra habitada, es que viene Jesús al mundo, en los días de César Augusto, hijo adoptivo de Julio César y cuyo nombre original era Octavio, el título de Augusto (venerable) tenía un significado religioso, en un intento de deificarse a sí mismo. No logró ser una divinidad, pero el cristianismo corrió como reguero de pólvora, a pesar de la persecución.

Jesús, nace siendo Herodes gobernador de Judea, éste, era idumeo (de Edom) al sur de Judea y fue nombrado por Augusto y Antonio jefes del Estado Romano. Como veremos, Herodes era un Rey malvado, pues, eventualmente al saber la noticia del nacimiento de Cristo y sintiendo amenazado su reinado, manda matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y sus alrededores, masacre anunciada por el profeta Jeremías.

Lucas, el médico, quien escribe para los griegos e intelectuales, es el más prolijo en los detalles de este acontecimiento extraordinario. Los primeros en recibir la noticia que vendría Jesús al mundo, fueron María y José, de quien se dice que era justo, pues, conociendo que María estaba encinta y no queriendo infamarla pretendía dejarla secretamente, y pensando él en esto, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es.

Los primeros en enterarse del nacimiento de Cristo fueron unos simples pastores, esto significa que Jesús fue enviado a los pobres, principalmente a los que reconocen su pobreza espiritual, por eso María había dicho: “A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos” Y, eventualmente Jesús diría, que son bienaventurados los pobres en espíritu -los que reconocen su necesidad de Dios- porque de ellos es el reino de los cielos.

Después, Simeón, un hombre justo que esperaba la emancipación de Israel y, le había sido revelado que no moriría hasta que viese al ungido del Señor, le toma en sus brazos cuando fue presentado por sus padres en el templo, a los ocho días de nacido, diciendo: “Ahora, Señor despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra; porque han visto mis ojos tu salvación. La cual has preparado en presencia de todos los pueblos; luz para revelación de los gentiles, y gloria de tu pueblo Israel”.

Transcurrirían dos años en Belén hasta la venida de los magos. Entre los persas, los filósofos y astrólogos eran llamados magos; estos astrólogos eran gentiles, es decir, no judíos y, muy probable conocían la profecía de Balaam: “Saldrá Estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel”. Ellos llegaron diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle.

Herodes, hizo venir a los magos, e indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella y les dijo: "Averiguad con diligencia acerca del niño; y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que también yo vaya y le adore".

La historia dice que César Augusto mandó que todo el mundo conocido fuese empadronado, necesitaba el tributo de los pueblos para el crecimiento del Imperio y satisfacer sus lujos y vida disoluta. Es así que, Jesús vino al mundo como un siervo tributario al poder romano, San Pablo dice: .. Que siendo rico se hizo pobre, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos.

María y José, pues, suben a Belén a donde pertenecían, para ser empadronados, con las incomodidades que el viaje presupone al hacerlo a lomo de bestia, para una mujer embarazada, desde ahí comienzan las penurias para Jesús, en el vientre de María. De este modo arriban a Belén, más no había lugar para ellos en el mesón. Así, para muchos, no hay lugar para Jesús en sus corazones. Y aconteció que estando allí,-en Belén- se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón.

Lucas, acentúa, que Jesús vino como cualquier ser humano, por lo cual puede compadecerse de nuestras debilidades, ¡hete ahí al bebé Jesús! incapaz de atenderse por sí mismo, siendo que es Él quien creó todas las cosas, mueve el universo y lo mantiene en cohesión con la palabra de su poder. Nació en un establo, indicativo de su extrema pobreza y, como peregrino, sin residencia fija, todas sus cosas fueron prestadas desde la cuna hasta la tumba; así, sus seguidores deben considerarse como extranjeros y peregrinos en el mundo, porque buscan una ciudad celestial, cuyo arquitecto y fundador es Dios.