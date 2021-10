Diputados del PAN, verdugos de los Adultos Mayores

¿Sabías que? las facultades y obligaciones de las y los Legisladores emanan de la Constitución Política del Estado, en el Título VII, capítulos III y IV, específicamente en sus artículos 64, 65 y 66 se enlista una serie de ellas. Sin embargo, después de leer dichas facultades me sigo preguntando ¿Qué hacen las y los diputados?, probablemente quienes me leen coinciden con mi respuesta: hacen 2 cosas: es decir, nada y nada, desde luego que existen algunas excepciones, ya veremos cuando termine la actual legislatura quienes si realizaron su trabajo, por cierto actualmente el Congreso del Estado de Chihuahua, se conforma por 33 diputados distribuidos de la siguiente manera:14 del PAN, 10 de Morena, 5 del PRI, 2 de MC, 1 de PRD y 1 de PT.

¿Por qué mencionar a las y los diputados?, pues le comento el pasado 28 de septiembre, la diputada de Morena Magdalena Rentería, presentó la INICIATIVA CON CARÁCTER DE PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN para exhortar a la Titular del Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría de Hacienda Estatal, a fin de que se contemple la condonación del 40% del costo de las correcciones administrativas de las actas de nacimiento a los adultos de 60 años y más, en la Ley de Ingresos del Ejercicio Fiscal 2022.

Al momento de leer la exposición de motivos la diputada argumentó que los adultos mayores son un sector de la población que se ha visto afectado en su economía a raíz de la pandemia del Covid_19, desde luego que la Diputada no está alejada de la realidad pues sabemos que muchos adultos mayores trabajaban como empacadores en diversos centros comerciales, estando más de 1 año sin poder realizar dicha actividad, hasta apenas hace tres semanas que hemos visto que se han incorporado, por lo tanto las y los adultos se vieron en la necesidad de solicitar diversos apoyos de programas sociales, para lo cual es necesario presentar acta de nacimiento, y es aquí donde encontramos la problemática de muchas personas que tienen algún error en su nombre, o bien la clásica abreviación del nombre María con un Ma. lo que ocasiona no tener acceso a dichos apoyos.

Al presentar la citada iniciativa el diputado del PAN Luis Aguilar tomo el uso de la palabra para decir que en la Secretaría de Desarrollo Social desde el 2016 se condona del pago de actas de nacimiento y defunción a los adultos mayores, desde luego que el diputado en su afán protagónico no presentó atención a la iniciativa de la diputada pues esta trata de la CORRECCIÓN ADMINISTRATIVA, y nuevamente el diputado Aguilar interviene y menciona: ¡olvide mencionar que desde el 2018 ya se condonan las correcciones administrativas, PREVIO ESTUDIO SOCIOCONÓMICO!... hágame usted el ching*%& favor, cómo es posible tanta indolencia, el argumento del diputado Luis Aguilar es que primero realicen un estudio socioeconómico, suficiente es con tener más de 60 años y todavía someterlos a un trámite por demás burocrático, acto seguido la diputada Adriana Terrazas, con su experiencia como diputada federal y como ex directora de Desarrollo Social en Ciudad Juárez comentó: ¡Vayamos más allá de esta propuesta y eliminemos todo tramite, por favor son adultos mayores, seamos solidarios!, para finalizar el diputado panista Saúl Mireles tiene la “gran idea” que se turne a la Comisión de Programación y Presupuesto para análisis de la iniciativa presentada por la diputada Magdalena, quien desde luego no aceptó dicha propuesta pues ella desde un inicio manifestó ser una iniciativa de URGENTE RESOLUCIÓN. (si desea escuchar la sesión puede consultarla en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=gbNbq2_O9bk, a partir de la segunda hora con veintiún minutos 2:21)

En resumen: le comento que la iniciativa NO FUE APROBADA, tuvo 16 votos en contra y 11 a favor, siendo un total de 27 votos, lo que no entiendo es que en la lista de asistencia se tienen 31 diputados que sí asistieron y 2 diputados, 1 del PAN y 1 de Morena con inasistencia justificada, lo que nos hace resumir que al menos 13 votos en contra fueron del PAN y seguramente los otros 3 de alguno de sus aliados del PRI, PRD o MC, los votos a favor 10 fueron de Morena y el otro se desconoce a qué partido pertenece.

Entonces, me resulta complicado entender ¿porque negarse a condonar el 40% de un costo de 230 pesos?, es decir que el adulto mayor solo pague $138.00, a que se debe esa indolencia de los diputados del PAN, ¿será que les causo envidia el que no hiciera la fracción panista dicha propuesta?, o será que les genere risa que se condone la cantidad de 92 pesos, cuando ellos perciben según información del portal de transparencia una dieta de 70 mil pesos. (salario que nos cuesta usted y a mi). Hubieran sigo congruentes si al menos mejoraran la propuesta a condonar el 100% de dicho pago a los adultos mayores, tal vez lo hagan en un futuro para colgarse el “merito”.

Esa es la doble moral de los diputados del PAN, en una mano cargan el trinche del diablo y en la otra el cirio pascual, que pronto se les olvidó que están ahí gracias al voto de la ciudadanía, resultaron de memoria corta, y tal parece ser que estamos frente a una legislatura al servicio de la gobernadora, de qué sirve que se quejen que a los diputados federales del PAN son “mayoriteados” por la fracción morenista, cuando a nivel estatal cometen las mismas acciones…

Qué necesidad de turnar a la comisión de Programación y Presupuesto, una iniciativa que no requiere de mayor análisis, más que el de que ver a tanto adulto mayor solicitando un apoyo social, ¡Ah! pero eso sí en tres años los veremos tocando puertas y tomándose fotos abrazando a toda persona de la tercera edad que se atraviese en su camino…en fin la hipocresía.

Esperemos que las y los diputados panistas, dejen de ser los verdugos de los adultos mayores, y no sigan votando desde sus PRIVILEGIOS.

Por lo pronto le dejo los nombres de los diputados de la capital del estado, para que recuerde por quien no votar en 3 años.

Georgina Bujanda distrito 12, Alfredo Chávez distrito 15, Mario Vázquez Distrito 16, Carlos Olson distrito 17 y Carla Rivas distrito 18.

Recuerde:

“La autoridad moral no proviene de una credencial de diputado o presidente, sino de la congruencia entre lo que dice y se hace”.

Mtra. Administración Pública