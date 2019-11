Discriminación en la política social de la 4T

En la mañanera del 18 del corriente mes, el Presidente de la República denunció a quienes lo tachan de “racista” (calificativo proveniente de los dichos de los senadores del PAN), a propósito de que la pensión universal para los adultos mayores en el caso de los indígenas se otorga a partir de los 65 años en tanto que para al resto de la población es a partir de los 68 años. Y consideró “es vergonzoso” que haya quienes no entiendan que los indígenas forman parte de un sector de la población que sufre mucho al vivir en la pobreza y en la marginación. “Es vergonzoso que no se acepte el trato especial a los más pobres, a los indígenas y se piense que eso es racismo. Es increíble que suceda en nuestro país, esas actitudes, si eso les molesta, si darles atención preferente a los indígenas es ser racista, que me apunten en la lista”.

Alrededor de la formulación del tema por el presidente caben algunas consideraciones: primero, los indígenas son una porción menor de la población en situación de pobreza y marginación; segundo, ¿por qué se distingue a los indígenas pobres del resto?; tercero, se supone que la pensión es universal y por tanto, la única variable es la edad; cuarto, el propósito es brindar un ingreso sin distinción alguna, salvo la edad; quinto, entre los núcleos de población indígena como en los de cualquier otro grupo vulnerable, hay quienes son vulnerables y no vulnerables o de menos, unos son más vulnerables que otros; sexto, los grados de vulnerabilidad o pobreza son diversos y no sólo dos. Menos aún entre “mestizos” e indígenas; séptimo, la mayoría de los vulnerables se encuentran entre los mestizos.

La pensión universal para adultos mayores es un programa insignia de la llamada política social del gobierno de la 4T. En dos colaboraciones previas en este espacio, se ha realizado un análisis de los supuestos y significados, por ejemplo, el supuesto de dominio de mercado y los procesos de circulación mercantil homogéneos en todos los espacios territoriales y culturales. Este supuesto es típico de los economicismos propios de la macroeconomía convencional, que tiende a generalizar condiciones hegemónicas a todos los espacios: la economía nacional resulta homogénea, supuesto que está distante de la realidad.

Hay zonas en donde las economías familiares y de amplios territorios se inserta a la economía de mercado sólo marginalmente y por lapsos de tiempo breves y erráticos. La visión sobre las necesidades son las llamadas económicas, que se satisfacen a través del mercado. Cuando en realidad, éstas y las “necesidades” o derechos humanos políticos, sociales y culturales quedan al margen de la consideración en la definición de las políticas públicas. Por tasar las necesidades o derechos, en pesos, es cuando menos inconsistente con el enfoque de derechos humanos.

La diferenciación de la población vulnerable es un hecho, no obstante, no atiende a razas, categoría obsoleta y fuera de consideración en las ciencias sociales y creo que fuera de la visión del Presidente. Así que el calificativo de racista está fuera de contexto.

Quizá valga la pena retomar el derecho a la no discriminación para que ayude a aclarar que significa de la diferenciación entre mestizos e indígenas, esto es, una distinción étnica o cultural.

El Artículo 1º de la Constitución Federal, en su párrafo final prescribe: Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Los criterios utilizados por el programa social de pensiones para adultos mayores, son lesivos de al menos dos prohibiciones establecidas en la norma constitucional consignada en el artículo citado, al distinguir una prerrogativa de los sujetos de derecho en función de la edad y además al distinguir para el mismo propósito entre la etnia genérica de mestizos de la genérica de los indígenas.

Si la formulación de políticas públicas se apega a la prescriptiva constitucional deben atender a lo especificado en el propio artículo 1º, en su tercer párrafo “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley” Una de las funciones de la política social debe ser la promoción de los derechos humanos de todas las personas. Las modalidades para hacerlo pueden ser muchas y correlacionadas, de ahí que tenga que atenderse a las personas y su condición.

A manera de ilustración se puede considerar la condición estándar de las niñas y niños en su primera infancia: alimentación nutritiva y suficiente; salud que garantice su sano desarrollo; educación para aprovechar las primeras etapas clave de maduración cerebral; esparcimiento y socialización para potenciar el desarrollo pleno de sus facultades biopsicosociales. Un camino en donde se atendían a los derechos humanos de niños y niñas eran las estancias infantiles, con limitaciones y deficiencias a superar.

Ya no existe, y en tanto el gobierno federal descubre el modo, se decide sustituirlo por una magra mensualidad para que las abuelas especialistas en todo, de niños y niñas menores que descuidan su formación escolar y su desarrollo psicosocial en aras de evitar que la madre abandone el empleo. Es una forma perversa de mutilar el acceso a los derechos de los infantes y dar al traste con el desarrollo integral de sus hermanos mayores y adolescentes.

Una magra prestación en monetario no resuelve ni por asomo, el desarrollo integral de niños y niñas al que la ley obliga al Estado mexicano.

Los “apoyos” monetarios con lógica asistencialista, no suspenden las obligaciones del Estado de respeto, observancia y promoción de los derechos humanos de todas las personas.