Discriminación y acoso por Síndrome de Asperger

Un profesor hizo escarnio de una persona adolescente que padece una conducta regida por el Síndrome de Asperger, mismo que se considera una modalidad del Trastorno Autista. Las personas con discapacidad mental o psicosocial, de todas las edades y en particular con los niños y niñas y adolescentes, sufren el acoso de sus compañeros escolares o de juegos (bullying); el caso citado ocurrió en una escuela secundaria del estado de Nuevo León, y el agente activo es nada menos que el mentor del muchacho. El hecho fue videograbado y difundido en redes sociales, suscitando en redes la solidaridad con el alumno y el reproche a la actitud irrespetuosa y lesiva a la dignidad del menor.

Los niños con Síndrome de Asperger se caracterizan por tener dificultades para relacionarse con aquellos de su misma edad, aunque en menor medida con aquellos que son mayores o más pequeños. Estas dificultades en la interacción social ocurren porque estos niños no son capaces de entender el funcionamiento de las normas sociales que intervienen en cada relación social, y esto deviene en situaciones como: No respetar los turnos de palabra; expresan lo que piensan sin tener en cuenta la opinión o el efecto en las otras personas; se les dificulta entender las emociones ajenas; no entienden la ironía, el sarcasmo o el doble sentido, al ser muy estrictos en los significados del lenguaje; no comprenden el lenguaje gestual de los demás, agravado por la falta de contacto visual. Esta falta de habilidades sociales tiene como consecuencia el aislamiento social por parte de los compañeros de su grupo escolar o de juegos, originando frecuentes situaciones de bullying. En el caso particular el ofensor es el maestro, que hizo víctima a su propio alumno. Y trascendió por la audacia de otro alumno. El acoso escolar es frecuente, ante los alumnos diferentes. Pero, la agresión moral por parte del profesor ante el grupo es incomprensible e inaceptable. Prácticamente, su actitud es una promoción activa al bullying. Ante ello no se ha conocido la reacción de las autoridades educativas.

El acto del profesor pone de relieve: primero, su severa pobreza moral y pedagógica; segundo, la deficiente formación normalista y la ausencia de conocimiento del marco normativo en derechos humanos, que puede ser extensivo a las autoridades educativas; tercero, la silenciosa complicidad de las autoridades (educativas y de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes); cuarto, una cultura normativa preexistente, ampliamente difundida y aceptada por la sociedad y sostenida por el Código Civil y aplicada por las autoridades jurisdiccionales, en pugna expresa con la Constitución y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y las Leyes General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista y las homólogas de Nuevo León. Sin prescindir de los respectivos reglamentos.

Si este problema de porfiada cultura jurídica, que permanece incólume ante las reformas a la Constitución y los tratados internacionales de los que es parte México, la Suprema Corte de Justicia habría considerado innecesario desarrollo los protocolos dirigidos a los jueces que conocen de casos que involucran a diversos sujetos de derechos humanos.

Atinente al caso, vale citar el “Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad” y la más reciente sentencia mediante la cual se resuelve el amparo en revisión 1368/2015 promovido en contra del fallo constitucional dictado el 11 de marzo de 2014 por el Juez Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, relativa a la figura de interdicción y la personalidad jurídica de una persona con Síndrome de Asperger.

Esta sentencia y muchas otras, así como el protocolo están orientados demoler la visión anacrónica que contraría los derechos humanos de las personas en situación de discapacidad.

En resumen qué derechos de los sujetos de derecho de nuestro interés son los menoscabados en la sentencia de revocación y devolución de autos, que ejemplifica las anómalas sentencias de juzgadores y que se basan en una vetusta legislación en contradicción con los derechos humanos y que han servido a sentencias lesivas para los derechos e intereses de las personas en situación de discapacidad: 1) Violación al derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, capacidad jurídica y dignidad humana. 2) Vulneración al derecho a una vida independiente. 3) Violación a la obligación de establecer salvaguardias adecuadas y efectivas. 4) Violación al principio de igualdad y no discriminación. 5) Violación al derecho a heredar y a ser propietario de bienes. 6) Violación del derecho de opinión y audiencia y que propiciaron una serie de agravios.

Dada la riqueza argumentativa de la sentencia resulta de obligado estudio para aquellos que tienen una legítima preocupación por los derechos de las personas en situación de discapacidad mental o psicosocial. No obstante debe tomarse consciencia de que la violación de sus derechos y con mayor incidencia y más frecuente ocurre en las esferas familiar, escolar y en el entorno social a la sombra de una normativa civil y familiar inconstitucional y violatoria de derechos humanos.

