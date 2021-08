Distractores y más distractores

Una de las principales noticias de estas semanas, aparte del terrible Covid, está la del distractor-encuesta sobre los expresidentes y la de lo relacionado con el espionaje realizado por parte del Gobierno Federal anterior hacia líderes sociales, activistas, políticos, empresarios.

¿Pero qué es el famoso Pegasus?, ¿Quién lo administra, como funciona, porque y para que se utiliza?, donde espía?

El famoso programa espía es un software o un programa que permite realizar determinadas tareas en este caso de espionaje capaz de robar toda la información de un celular.

¿Quién lo administra?, Israel, bueno una firma cibernética israelí, del grupo NSO Group.

¿Quién lo utiliza?, quien puede pagarlo, pero principalmente los gobiernos “autorizados” y con fines de seguridad nacional.

¿Cómo funciona?, el detalle sobre el software es difícil saberlo, pero lo que sí se sabe es que es capaz de leer mensajes de texto, rastrear llamadas, recopilar contraseñas, ubicar y rastrear geográficamente el teléfono y desde luego recopilar la información de todas las aplicaciones.

¿Por qué? Aunque pudieran ser muchos los enfoques que se le pudieran dar a la pregunta, la principal motivación de crear algo así tuvo en su origen es el combate al terrorismo y el crimen.

Es tan poderoso este programa que hay investigaciones sobre ataques a los teléfonos más “sofisticados” independientemente del sistema operativo con el que cuenten.

¿Dónde ha sido utilizado?, según ABC, en países como Arabia Saudí, Azerbaiyán, Bahréin, Marruecos, Kazajistán, México, Hungría, India, Emiratos Árabes Unidos, Ruanda y Togo.

Aunque no se sabe con claridad el antecedente más próximo, es el 2016 cuando se intentó instalar en un teléfono inteligente de un defensor de derechos humanos. Se calcula que ha tenido más de 50 mil víctimas en los últimos años.

El programa ha marcado la geopolítica recientemente, se le ha relacionado con “Hakeos” a magnates, como al fundador de Amazon Jeff Bezos quien por cierto acaba de volar al espacio.

Muchos medios de información han hecho investigaciones sobre el tema y advierten que es un arma utilizada hoy en día para controlar a ciudadanos.

El programa puede llegar al teléfono móvil de sus víctimas a través de servicios como WhatsApp, iMessage o SMS con enlaces maliciosos, pero en realidad a través de cualquier estrategia.

Una vez instalado en el dispositivo, es capaz de extraer toda la información, los contactos almacenados, las llamadas, recopilar correos electrónicos, mensajes de texto, grabar audios y vídeos y todo sin que la víctima tenga que darle “clic” a algún enlace, de hecho, en el 2019 se vinculó a este software con WhatsApp.

¿Porque son noticias distractoras?, porque el espionaje históricamente siempre ha existido, eso es del conocimiento de todos, quizás la diferencia es que ahora con la tecnología los avances son increíbles.

De hecho, los Smartphone en sí mismos son prácticamente un equipo que brinda toda la información en tiempo real, así que no hay mucho de qué sorprenderse.

La estrategia de dar a conocer todas estas noticias, sigue siendo parte de una campaña para tratar de hacer creer que ahora las cosas son diferentes, que el gobierno es otro y que nunca se volverá a las viejas prácticas.

No debemos distraernos, el espionaje está mal, eso hay que decirlo, pero no debemos como mexicanos dejar de ser objetivos y ver los números, los resultados, las cifras, los muertos por Covid, los muertos por la violencia, el incremento de los precios porque si no lo hacemos vamos a terminar convencidos con puras notas distractoras.