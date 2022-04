Distrito Diana Capital, estrategia de seguridad Marca Chihuahua

El mejor discurso es aquel que se construye con la palabra empeñada y que cambia realidades en el corto o mediano plazo, incluso en un largo plazo, pero que tiene como apellido el cumplimiento, la materialización. Como servidor público soy consciente del bajo nivel de confianza que tiene la clase política hoy en día, misma que puede ser recuperada con acciones concretas, con mensajes que digan de manera puntual qué se va a hacer y cuáles son los beneficios que se van a obtener, cuándo se va ha hacer y de qué forma impactará en la vida diaria de las familias.

Soy partidario del autoanálisis y de la autoevaluación; aquel servidor público que se cierre a estos dos ejercicios personales está destinado al estancamiento o peor aún, al inminente final de su carrera. El pasado lunes 11 de abril tuve la oportunidad de dirigir un mensaje a las 53 mujeres y hombres que se integran a las filas de nuestra policía municipal, y en mi intervención les compartía que el verdadero valor de la vida está en el servir, y es justamente el servicio el que nos inspira a estar en permanente reflexión sobre las decisiones que tomamos y las que estamos por tomar.

Por ejemplo, decidir la construcción de un Nuevo Relleno Sanitario Metropolitano es decidirnos a mejorar la situación en la recolección de la basura y la disposición final de los residuos, pero también es decidir que Chihuahua Capital tenga el problema resuelto por más de 50 años, que las familias accedan a un servicio de calidad que pone a nuestra capital en el contexto internacional con una agenda bien planificada y bien ejecutada en favor del medio ambiente y de la contención del cambio climático.

Sí, hay decisiones de tal impacto que darán a Chihuahua Capital la posibilidad de consolidarse como una capital moderna o que,de no tomarse, quedar en el rezago de las ciudades que no supieron abrirse al mundo. Es por ello que Chihuahua Capital se suma a la agenda internacional a través de ‘Ciudades Educadoras’, PEFA (Public Expenditure and Financial Accountability), PEFA Clima, que evalúa lagestión financiera pública (GFP) con perspectiva de cambio climático, los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) promovidos por las Naciones Unidas como parte de la Agenda 2030, Ciudades Capitales que reúne a presidentas y presidentes municipales de todo el país para el intercambio de estrategias y experiencias exitosas,fortaleciendo la agenda nacional conjunta y poniéndonos en la ruta hacia la competitividad.

Todas estas plataformas, agendas, programas internacionales, son aplicados con disciplina y esmero, poniendo al centro la dignidad de la persona, el interés común de las familias de Chihuahua capital, su estabilidad económica y emocional, y en congruencia con los valores heredados en el norte, sin desvirtuar nunca la visión compartida de la gran familia norteña.

La ruta hacia la competitividad no es una figura retórica, es una hoja de trabajo en la que vamos palomeando y revisando las etapas avanzadas de cada uno de los proyectos requeridos por Chihuahua capital, porque como lo he dicho, la ciudad habla, y saber escucharla implica tener objetivos claros, contar con proyectos operativos viables y no dejar lugar a ocurrencias, con acciones bien pensadas, bien planeadas y bien ejecutadas.

Con esa misma claridad, sé que la seguridad es la base de todo lo bueno, que apostar por la seguridad de Chihuahua Capital es apostar por el desarrollo económico y humano; que una ciudad segura tiene familias tranquilas, que una familia que vive tranquila es una familia sólida, que una familia sólida forma mujeres y hombres de valores y convicciones, que mujeres y hombres educados en valores y defensores de sus convicciones, son ciudadanos responsables, y por último, que una ciudadanía responsable sabe responder de frente a los retos que se le presentan.

La seguridad es tema capital, más cuando nuestro municipio crece en población y zonas habitacionales, elementos que elevan la complejidad en las dinámicas sociales y a los que no podemos se indiferentes. Por eso trabajamos y damos resultados con el proyecto de sectorización para la conformación del ‘Distrito Diana’, en atención a los ‘modus operandi’ de grupos delictivos y la evolución de la sociedad chihuahuense, que exigen la estructuración de nuevos esquemas de seguridad y vigilancia para responder a las demandas de todas las familias y todos los sectores.

Trabajamos en la prevención de la violencia, en el ataque frontal a la incidencia delictiva, con mano dura; implementamos un nuevo modelo de vigilancia orientado a la planeación estratégica, táctica y operacional policial teniendo como soporte la administración del recurso humano y el funcionamiento de herramientas tecnológicas desde la gestión en los núcleos operativos y la interinstitucionalidad.

‘Distrito Diana’ es un nuevo polígono de atención prioritaria que se subdivide en siete cuadrantes como modelo de promoción y prestación de servicio policial focalizado en las distintas problemáticas que afectan a las y los ciudadanos de Chihuahua capital. Pongámoslo de la siguiente manera: en Chihuahua capital, como en cualquier ciudad y municipio de más de casi un millón de habitantes, se cruzan una multiplicidad de dinámicas y procesos, de genuinos intereses individuales y colectivos, el aumento en la movilidad social lleva todo esto a un nivel que de no focalizarse y sectorizarse sería casi imposible poder atender.

El ’Distrito Diana’ Capital en números concentra 1,434 establecimientos de diversos giros comerciales, de los cuales 29 son bancos, 575 bares y restaurantes, 175 escuelas, 4 guarderías, 624 entre consultorios, clínicas y hospitales, y 27 hoteles; con una población total de 72,279 habitantes, de los cuales 16,640 son menores de edad, 37,380 mujeres, 34,448 hombres, y 21,225 casas habitadas. Estará conformado por 77 policías de academia, 4 jefes de turno y una coordinadora, que en el mes de febrero el Comité de Ética de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) elaboró el plan de trabajo del que se desprende el proceso para la selección de la primera coordinadora del Nuevo Distrito Diana, registrando 13 solicitudes de mujeres policías. Para disminuir el tiempo de atención a un aproximado de 5 minutos, se han distribuido 10 unidades por turno entre los 7 cuadrantes que conforman la distribución operativa.

En cuanto a elementos simbólicos podemos hablar que su nombre es tomado del monumento femeninoubicado en la intersección de Periférico Ortiz Mena y Avenida Mirador, que será el primer distrito coordinado por una mujer, y que justamente el monumento referido es una figura que inspira la defensa como virtud humana y la seguridad como característica individual. Una mujer segura de sí misma, segura a la vez dentro del equipo y la sociedad en la que se desenvuelve.

‘Diana Cazadora’ es símbolo femenino de mucha historia en Chihuahua capital, es punto de encuentro de dos vías con alto flujo vehicular que en su momento le dieron un nuevo rostro a esta ciudad. Hoy da nombre a un nuevo distrito policial, que permite elevar el nivel de respuesta no sólo del Distrito Villa, sino de toda nuestra ciudad capital.

Distrito Diana Capital es una estrategia de seguridad Marca Chihuahua, que pone a nuestro municipio a la vanguardia en operatividad, que atiende a la equidad de género, que poner a mujeres y hombres en un plano horizontal en donde son sus herramientas, habilidades y alto valor ético los que hablan por ellas y por ellos. Somos un municipio que aparte de ser el centro geográfico del estado grande, decidimos ponernos al centro como ejemplo para los municipios hermanos.Hoy Chihuahua capital se abre al mundo, y es reconocida como la capital que da norte a México.