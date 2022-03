Divide y vencerás, votar o no votar

¿Quién ganará el 10 de abril?

Navegando en la web me encontré un artículo de opinión firmado por Juan Perea y publicado en el portal “El Confidencial”; me parece, no pierde vigencia y del cual me atreví a tomar unos párrafos que resultan por demás ilustrativos.

“Divide et impera, frase de dudoso origen atribuida al dictador y emperador romano Julio César, resume la estrategia con la que los gobernantes de nuestra nación y quienes aspiran a serlo, nos dirigen y alientan”.

Y agregó: “Su plan consiste en indisponernos los unos contra los otros. Consiguen su objetivo enfrentando a distintos colectivos, o echando a la sociedad en general encima de algún grupo en particular. Sobran ejemplos de ello y su número aumenta a medida que se acerca cualquier tipo de convocatoria electoral en la que se jueguen el puesto”.

Así que retomando estas palabras escritas de Perea, deduzco que esta campaña mediática en el que se invita a los mexicanos para decidir si quieren que AMLO continúe en el poder o bien pierda sus privilegios, comienza a calentarse entre la lucha de clases, como bien lo establece uno de los principios comunistas del siglo pasado y que hoy vuelve a tener vigencia.

Estamos a 15 días del proceso de revocación de mandato y la sociedad está más dividida que nunca con este tema: muchos promueven votar porque se vaya, otros no votarán y otros tantos votarán para que continúe.

En esta búsqueda de información con respecto al tema, constamos la existencia de videos promoviendo acudir a las casillas y otros promoviendo no votar, así como algunos más a hacer el vacío en las urnas.

Entre estos materiales, me encontré con video agresivo que comienza con un “chinga a tu madre”… se quejan y no hacen nada para resolver nada, se quejan en la casa, en las redes sociales, en las calles, le echan la culpa a todos, a los partidos políticos en las campañas, y ¿ustedes que?, no votan, de verdad ya suelta el pinche celular y sal a votar”.

O bien otros que manifiestan lo contrario, como el del panista Ricardo Anaya donde explica las razones por las que no hay que votar: …recuerda los 3 mil 800 millones de pesos que costará la consulta y que nadie está pidiendo; así como el aumento de otras necesidades.

Argumenta con una caricatura de Alarcón, que en resumen dice así: “No queremos que se vaya, pero queremos que nos pregunten si queremos que se vaya, para decir que queremos que no se vaya”.

El caso es que de nueva cuenta nuestro país, nuestro México, está más dividido que nunca y es a consecuencia de la estrategia mediática de “divide y vencerás” de la cual nadie más ganará, sólo el presidente Andrés Manuel y su causa de transformación del país.

Pero ¿por qué va a ganar?, se preguntarán, si es mucha le gente que quiere que se vaya.

Primero: no se puede luchar donde no se puede ganar y menos cuando para empezar los que quieren que se vaya están divididos.

Hoy el presidente recuperó la agenda mediática en su favor ya que nuevamente no se habla de otra cosa más que de la revocación que es el tema que más le interesa.

Ellos tienen los dados sobre la mesa ya que con las elecciones del 6 de junio de 2021, Morena logró mantener la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, en la legislatura LXV y además ganó 11 gubernaturas: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.

Actualmente gobierna en 17 estados, al 46% de los mexicanos y son la primera fuerza a nivel estatal lo que representa a 58 millones de mexicanos.

Este año y con esta consulta, pareciera un ejercicio de movilización y entrenamiento de estructuras con miras al 2024, que una verdadera consulta ciudadana para saber si continúa o no en el poder.

Sin embargo y suponiendo que la sociedad votará para que no continúe, la Cámara de Diputados designará un sustituto interino que saldrá entre los mismos de Morena donde tienen mayoría.

Hasta la decisión de no participar es de alguna manera una forma de participación y de la cual al final saldrán ganando porque es propaganda gratis que les permitirá en un segundo paso, irse contra el árbitro electoral que es el INE, a quien ya traen entre ojos.

El hacer el vacío se le promueve gratis, algunos apelan a buenas intenciones ya que hacen números alegres de quienes no votaron por él y de que se puede alcanzar la cantidad de votos, pero en la realidad los números no dan porque precisamente la sociedad, los partidos, pero sobre todo los mexicanos, están más divididos que nunca.

Hasta el video de Gilberto Lozano, transmitido en las mañaneras cuando se cae de la silla, tiene una intención, un objetivo, que es el de mostrar que Frenna no trae nada.

Tienen listos todos los caminitos y si faltan votos, argumentarán que fue fraude, pero si ganan, dirán que el pueblo está a favor de ellos pero si resulta en contra, se irán de manera decisiva contra el INE señalando que no hizo bien su trabajo.

Tan dividida está nuestra sociedad que las teorías están incluso al borde de la paranoia, hablando incluso de que van a sembrar un conflicto o problema para polarizar más el asunto.

Hasta el propio Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, sostiene que no ve cómo su partido alcance el número de votos para que sea vinculatorio.

Los mismos de Morena en algunos estados, han manifestado que con este ejercicio en realidad lo que se busca es que se replique en los estados y municipios para así poder sacar al que ellos quieran ¿cómo estarán las cosas?

La ley revocatoria establece que deberá participar el 40% o algo así como 37 millones de votantes, para que este proceso tenga validez, lo cual se antoja difícil alcanzar.

Todo parece indicar y de acuerdo a la percepción que se tiene en varios estados de México, este ejercicio será un fracaso. Si al caso habrá un culpable le aseguro que éste no será ni el presidente de la República ni Morena, si no el INE al que empezarán a cuestionar desde el mismo día 10 de abril, ya que a decir de varios analistas, así será la segunda fase al menos hasta el 2024.

Se cree que la gente ni idea tiene, no define aún si participará o no, y esto lo único que confirma hasta el día de hoy, que habrá baja participación y en esa condición ganará quien tenga más capacidad de movilización de electores.

Ni los partidos se están metiendo en el asunto para no salir raspados.

Lo preocupante después del 10 de abril será cómo se defenderá al INE.

Así que estimado lector, si quiere sentirse bien y votar para que no continúe Andrés Manuel López Obrador en el mandato, puede hacerlo, pero no se vaya a desilusionar porque hasta el día de hoy los datos dicen que por todos lados va a ganar “el que continúe”.

Y es que ante la frase filosófica de “Divide y vencerás o Dividir para reinar”, provenientes del dicho en latín Dīvide et īmpera, siempre permitirá al poder central, gobernar y dominar a la población aun y cuando ésta sea mucho más numerosa, y de una forma relativamente simple, ya que a dos años del 2024, que se elige de verdad nuevo presidente, para acabarla no se ven muestras de unidad en México y mucho menos a una oposición bien organizada.