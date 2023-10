División de poderes

“La trilogía ejecutivo, legislativo y judicial, respeto al equilibrio de poderes, la constitución es freno al caudillismo”

La guerra contra el Poder Judicial Federal sigue sin tregua, la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados aprobó la desaparición de 13 de los 14 instrumentos financieros que dan funcionalidad a la judicatura, 15 mil 280 millones de pesos supuestamente serán reorientados a obras públicas y programas sociales, serán de esas obras que no existen, que solo refuerzan los programas electoreros. El recorte pone en peligro los derechos ganados para los más de 55 mil empleados y sus familias.

El presidente alega que el recorte no afectará a las y los trabajadores, según su dicho estos fideicomisos van destinados a los “privilegios de los de arriba”, si fuera cierto, miles de trabajadores no estarían en las calles defendiendo sus derechos, así como su trabajo, el de impartir justicia, hablamos de secretarias, escribientes, proyectistas, secretari@s de acuerdos, jueces, magistrados. Ante esto, la oposición señala que este arrebato es la antesala de la reforma judicial que pretende llevar a cabo Morena durante el próximo sexenio, con su abanderada Sheinbaum.

En la votación no hubo sorpresas, tras un debate de cinco horas, Morena y sus aliados aprobaron el dictamen con 260 votos; la oposición, PAN, PRI, PRD y MC lo rechazó con 196 en contra. Legisladores morenistas argumentan que si otros poderes como el Ejecutivo y el Legislativo se han ajustado el cinturón, los ministros tienen que seguir el mismo ejemplo y “dejar de vivir como magnates”. Sin embargo, la SCJN advirtió que esta iniciativa afectará los derechos laborales del personal operativo y no de los ministros, a quienes el presidente acusa de recibir 600 mil pesos al mes como salario.

El sindicato de trabajadores del PJF afirma que los fideicomisos eliminados se utilizan de manera complementaria para el pago de derechos laborales de los empleados, como seguridad social, vivienda, pensiones, cobertura de salud y retiro. Esta es la versión REAL.

¿Desde cuándo empezó la ofensiva del Ejecutivo contra el Poder Judicial? Desde que la ministra Norma Piña arribo a la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia, posición que no controla el presidente de la República por el hecho de no ser alfil morenista, simplemente una jurista reconocida, de amplia trayectoria judicial que le arrebató con votos la titularidad de uno de los tres poderes; desde ese día, se convirtió en su enemiga pública junto a las y los expertos en impartición de justicia, que hasta hoy, no han avalado los atropellos u ocurrencias del régimen por el hecho de ser contrarios a la LEY.

El titular del Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Gabriel Regis López, prohibió al presidente realizar expresiones que puedan constituir un discurso de odio que incite a la violencia contra las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF). Actualmente, los empleados se encuentran en paro de labores hasta el 24 de octubre en protesta.

Hasta no liquidar la división real de poderes, los soldados del oficialismo seguirán amedrentando las instituciones y la cultura de la legalidad, un retroceso a los más oscuro de la historia nacional. Un poder judicial autónomo garantiza que todas las personas, incluidas las minorías, puedan acceder a sus derechos, garantiza que, al igual que el resto de la población, el gobierno también cumpla la ley, una forma de impedir que las y los políticos del color que sean, se apoderen de la justicia en detrimento de las y los mexicanos. Como dijo Montesquieu sobre la división de poderes: “La ley debe ser como la muerte, que no exceptúa a nadie”. Por el respeto al poder judicial, Sumemos Voces.