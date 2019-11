Don Benjamín Tena Antillón y el incendio de la XEM

Era un domingo muy especial, ya que ese día representa la oportunidad para muchas familias de salir a pasear por la ciudad y fuera de ella y más para aquellos que visitan la majestuosa Catedral Metropolitana de la ciudad de Chihuahua.

Transcurría el 9 de marzo de 1952, cuando el conocido locutor don Benjamín Tena Antillón se dirigía a su trabajo portando un traje con una corbata azul a eso de las 11:45 de la mañana, ya que laboraba en la estación de radio XEM. Al llegar al edificio de tres pisos en Aldama y Segunda donde estaba la radiodifusora y que ocupaba el segundo nivel (abajo estaba la negociación Super-Autos de Chihuahua, S. A.), cuando en uno de los cubículos de la estación empezó a salir humo cerca del teatro estudio, donde se originaría el terrible incendio que de manera repentina se empezó a extender.

Muy cerca de ese edificio cuando el reloj de Catedral anunciaba las 13:00 horas, don Miguel Chacón socio del Restaurante Bohemio al encontrarse fuera del mismo, de inmediato se percató que estaba saliendo una espesa nube de humo del edificio de enfrente, por lo que de inmediato corrió a dar aviso a los bomberos: “¡Central, central, hablo del Bohemio, se está quemando el edificio de la XEM, auxilio, vengan pronto!”. La llamada había sido tomada por el comandante de bomberos e inmediatamente los traga humo saldrían de su cuartel.

Las sirenas se estremecían en la pequeña población de Chihuahua mientras el incendio estaba tomando importantes dimensiones y, en todo este “relajo” aparecía el conocido y valiente jefe de bomberos don Salvador Cobos, ordenando de inmediato que su personal se distribuyera a lo largo del edificio en llamas: “¡Rápido, rápido, que esto se está poniendo muy feo!” Y ante la sicosis, el valiente Cobos ascendería inmediatamente por una escalera al segundo piso, pero el humo le impedía avanzar hasta donde el fuego estaba en su apogeo. Era un caos pues las llamas se estaban extendiendo rápidamente a otros lugares.

Con todo el alboroto en la calle, Benjamín estaba todavía en la cabina de transmisiones con su compañero Enrique Caraveo, quienes no se percataron del voraz incendio por encontrarse muy ocupados dentro de las instalaciones de la XEM.

Sin embargo, al entrar el humo por el teatro estudio, inmediatamente se sorprendieron del incendio gritando asustados: “¡Se quema, se quema la XEM, salgamos!”, sin embargo trataron de salvar algún equipo pero les fue imposible.

Así mismo, en la parte inferior del edificio estaba “Super Autos de Chihuahua, S.A.” y en eso, algunos empleados pudieron sacar varios automóviles nuevecitos al igual que mobiliario para que no fuera consumido por el fuego. Desgraciadamente la maquinaria y herramientas que estaban en el taller, fueron afectadas por el fuego. Los vehículos destruidos, eran propiedad de los señores doctor Carlos Chavira de la American Smelting y Raúl Bustamante.

Los informes “calientitos” por parte del señor Juan Fornelli, gerente de Súper Autos estimaban que las pérdidas eran de medio millón de pesos, agregando que el negocio afortunadamente estaba asegurado por 600 mil pesos y el cual cubría vehículos, refacciones y taller.

Los esfuerzos fueron sobrehumanos por la falta de bomberos lo que generó impotencia para lograr acciones rápidas y eficaces que hubieran evitado la destrucción del edificio. Los pobres tragahumo no tenían suficientes máquinas, escaleras y equipo adecuado para construcciones de tres pisos, en pocas palabras, estaban en la lona. Sin embargo el valor y la entrega de esta institución, hizo por fin luchar “cuerpo a cuerpo” con el siniestro, ahí en uno de los rincones el jefe Cobos, se daría cuenta que muchos esfuerzos habían sido inútiles para salvar algún bien y gracias a numerosos voluntarios ayudarían a combatir el siniestro, siendo su labor en aislar del fuego los locales contiguos. Fue así como se logró providencialmente que las llamas no se pasaran a otro lugar, evitando se incendiara el Cine Alcázar y otros locales, lo que hubiera originado una verdadera catástrofe.

Las dos máquinas apagadoras se colocaron en la pileta localizada en Independencia y Victoria, succionando agua para conducirla hasta donde estaba el fuego. El fuerte viento arrojaría cuadras más adelante, lengüetas de fuego que caerían sobre tejados originado otros incendios que fueron sofocados aunque se lamentaron pérdidas materiales.

Afortunadamente no hubo desgracias personales como pudo haber ocurrido en el Alcázar que en ese momento estaba lleno de asistentes a la matiné. Se obró con mucho tino y calma y poco a poco los cinéfilos desalojarían el salón sin violencias. Los empleados y voluntarios apoyarían al desalojo de los asistentes para que salieran sin atropellarse. Sólo al Alcázar le fue destruido parte del foro y el telón, pero con extintores fueron sofocadas las llamas evitándose la propagación del mismo.

Otros locales como “La Palma” en la Victoria 105 se estaba incendiando y un grupo de bomberos se trasladarían al lugar, percatándose que el fuego afectaba además a la “Salchichonería Alemana”, “Sombrerería López” y “El Ganadero”.

Otros tres conatos más se registrarían hacia el Cine Colonial, donde ardería una parte del techo al igual que del Foreing Club, donde el fuego amenazaba la base del tanque del agua. Para apagarlo y evitar la caída del mismo, éste sería agujerado a balazos y al caer el agua apagaría de inmediato las llamas.

Otro edificio de la Segunda y Aldama, estaba convertido en una horrible hornaza que devoraba todo lo que encontraba a su paso. Gruesas lenguas de fuego salían por todos los rumbos alcanzando puertas y ventanas de edificios contiguos al igual que postes de energía eléctrica y teléfonos. Era fuerte el calor que los curiosos tuvieron que retirarse a más de cien metros. Las llamas alcanzarían el techo del Restaurante Bohemio, el cual fue afectado al igual que la cantina “Centro Bohemio”, la que quedaría semi-destruida.

A la Mercantil del Norte también le llegaría su turno, reventando vidrios de aparadores y quemando puertas y ventanas. Lo mismo sucedería con el edificio del Banco Comercial Mexicano. La lucha tenaz contra el siniestro se prolongaría por más de nueve horas desde las 13:00 a las 22:00 horas. También participaron miembros del Ejército, conscriptos, exploradores de Chihuahua, patrulleros, policías municipales, agentes de Tránsito y voluntarios que apoyarían desinteresadamente por prestar su cooperación.

Se incorporaron miembros del H. Cuerpo de Bomberos de Delicias con una máquina apagadora que llegaría a las 15:00 horas, siendo meritoria su colaboración. Así el edificio de la Segunda y Aldama, donde estaba el incendio estaría ocupado por diversos clubes de baile: Terpsícore, El Cocoteros, El Sans Souei y la XEM. En la planta baja en diversas épocas, estuvieron varias negociaciones y partidos políticos y finalmente Súper Autos de Chihuahua, S.A., quedando reducida a cenizas.

Por la tarde se trataría de derrumbarlo totalmente para que no existiera peligro, pero no se pudo dada la fuerte edificación, creyendo prudente hacerlo con explosivos. Los afectados fueron: Margarita Muñoz Vda. de Terrazas, propietaria del edificio destruido; José Ángel Mora, gerente de XEM; Juan Fornelli, gerente de Súper Autos de Chihuahua; Alfonso Baca y Reyes Aguilar, de la cantina La Oficina (Aldama No. 11); Luis Seijas, de la cantina Cut´s Bar; empresas Cine Alcázar; Jesús Reyes, propietario de la cantina Salón Bohemio; Armando Rubí, propietario del restaurante Bohemio; Federico Sosa, de la Casa de Vinos y Licores; empresa Cine Colonial; Foreign Chihuahua; José L. López de la Sombrerería López; la Juventud, Litografía Chihuahua y otras negociaciones, ascendiendo las pérdidas materiales por más de un millón y medio de pesos.

Con el relato de mi querido amigo don Benjamín, el cual vivió en carne propia el incendio de su propia fuente de trabajo el domingo 9 de marzo de 1952, quedaría claro que la vida tiene un valor incalculable, por ello don Beja agradecía a Dios porque el siniestro no había causado pérdidas humanas.

Con ello y agradeciendo la disponibilidad para contarme su experiencia, elevo una oración al cielo por este gran ser humano, amigo, gran padre de familia, don Benjamín Tena Antillón que se nos adelantó en el camino. Amén.

Fuentes

Entrevista en vida con don Benjamín Tena Antillón.

Periódico Tribuna de Chihuahua, 1952.

El Heraldo de Chihuahua, 1952.