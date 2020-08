Don Genaro Gómez fundador de la danza “Chichimeca” del Santo Niño de Atocha (tercera parte)

/ Gran tradición religiosa las manifestaciones espirituales de los miembros de la danza chichimeca (Foto: Familia Gómez Hernández). / Hermosa tradición, herencia para Chihuahua, la Danza Indígena Chichimeca del barrio del Santo Niño (Foto: Familia Gómez Hernández). / Hijos de don Genaro Gómez Escobedo y doña Juanita García Hernández. En la parte superior de izquierda a derecha: Ángela, Antonio, Refugio (Cuco), Celia. Abajo, de izquierda a derecha: Macario, José Socorro, Guadalupe y Pablo Gómez García (Fotos: Familia Gómez Hernández).

Continuando con la tercera parte de esta interesante crónica, seguimos con la entrevista hecha a dos distinguidas señoras, María de la Luz, amiga de la Universidad Autónoma de Chihuahua que en compañía de sus hermanas: María Guadalupe y Margarita Gómez Hernández y con el “patriarca” don Macario Gómez García (†), nos abren de nueva cuenta su casa del Santo Niño para hablarnos de la hermosa tradición de la “Danza Chichimeca” de aquel barrio emblemático de la ciudad.

Comentan ellas que en 1925 nacería una de las hijas de la pareja Gómez García y que lamentablemente fallecería en 1987 a la edad de 62 años; fue una mujer dedicada a las labores del hogar, participando en todas las tradiciones excepto en la danza, pues en aquellos tiempos a la mujer no se le permitía desarrollar este actividad, participando sólo en las posaditas, pastorelas y en la hermandad de nuestro Padre Jesús y en casi en todas las labores que a las mujeres decían les correspondía; su participación fue sólo en caso necesario; de vez en cuando, lo hacía reír para hacer más relajado su peregrinaje a los indios en su danzar o hasta que ella se casó. Le continuó Refugio Gómez García que nace en 1926 y fallece en 1989 a la edad de 63 años; participó en todas las tradiciones apoyando en la hermandad de nuestro Padre Jesús, en posadas, pastorelas y en la danza; en esta última, fue uno de los grandes “viejos” que por tradición, era el hombre “sabio” el más respetado, pues entre los danzantes se movía con habilidad para organizar las cuadrillas, advertir, dirigir, proteger y auxiliar en caso necesario; de vez en cuando, les hacía reír para hacer más relajado su peregrinaje a los indios en su danzar.

Sigue Macario Gómez García, que nace un 29 de marzo de 1929 y muere el 3 de julio de 2020 a la edad de 91 años, participando en las tradiciones, pastorelas, la hermandad con los morados, las posadas y en los matachines, iniciando como danzante a la edad de cuatro años tanto así, que aprendió con mucha habilidad todo los que su padre le había enseñado, cada uno de los más de cien pasos distintos, los juegos y los sones; aprendió a tocar el violín y con el tiempo, llegó a ser capitán de cuadrilla que en sus inicios cuando empezó a haber más danzas, hubo enfrentamientos entre capitanes, siendo vencedor quien aplicaba más pasos diferentes sin repetir ninguno, así fue como don Genaro Gómez Escobedo (†), el padre de Macario Gómez García (†) lo elegiría como “Monarca” de la danza Chichimeca del Santo Niño de Atocha, único Monarca que ha tenido la danza desde su fundación hasta antes de la muerte de don Macario.

Vivió 91 años dando fiel testimonio de honor y de honra a nuestros antepasados por el danzar año tras año al portar el vestuario de “Indio Chichimeca” y danzando con la misma gratitud que su padre tubo por el milagro de la vida que Dios les concedió a ambos en diferentes circunstancias y en diferentes tiempos; a Dios gracias, le siguió otro hijo llamado Félix Gómez García, al cual matan a la edad de 13 años y hasta la fecha, se desconocen los datos de su nacimiento y fallecimiento; continua José Socorro Gómez García, que nace en la ciudad de Chihuahua el 13 de mayo de 1933 y fallece el 6 de mayo de 2018 a la edad de 85 años; al igual que sus hermanos, participó en todas las tradiciones enseñadas por sus padres, en pastorelas, como uno de los autores principales; fue participante de la hermandad de nuestro Padre Jesús y apoyo hasta cierto tiempo y después de casado con Petra Hernández Hernández, inclinándose un poco más por la tradición y enseñanza de los “Indios Chichimeca” y las posadas. Así José Socorro Gómez junto a su esposa Petra Hernández, fueron los sucesores de darle continuidad a las fiestas religiosas y tradiciones con la danza de indios chichimeca al igual que las posadas. Al fallecer don Genaro en 1957, se iniciaría la sucesión de la tradicional danza y posadas a partir del siguiente año en la misma casa donde viva aún Juanita García (esposa de don Genaro), quien moriría en 1978 a la edad de 88 años. Por otro lado José Socorro sería el siguiente patriarca y sucesor de la danza de chichimeca; danzó también desde pequeño, llegando hacer capitán de cuadrilla y aprendió y memorizó con habilidad los pasos, sones y juegos, que después enseñaría a cuanta gente se fue integrando al grupo y a las tradiciones familiares que se hacían año tras año en el mes de diciembre y, en los diferentes días del año, con una responsabilidad tan grande sobre sus hombros abriendo las puertas de su casa y dándole continuidad a estas dos grandes tradiciones por casi 60 años hasta el día que Dios “Me diera la vida y la salud”, siendo ese su lema, llamándolo el Señor en 2018. Años antes y en un homenaje hecho a los dos hijos vivos, expresaron como su único deseo de que sus hijos e hijas continuaran con la tradición de seguir abriendo las puertas a los familiares y amigos que con voluntad y libre albedrío, desearan continuar.

Sigue Guadalupe Gómez García, quien nacería en la ciudad de Chihuahua en 1936 y fallecería en 2006 a la edad de 70 años, fue la tercer hija y más joven de las mujeres la cual también dedicaría su vida a las tradiciones familiares, participando como todas las mujeres en las labores del hogar y en las pastorelas y posadas con mucho ánimo y deseo. Se quedó con ganas de portar el vestuario de “indio chichimeca”, pues quería ir danzando en las cuadrillas pero por orden de su padre, no pudo danzar en ese tiempo hasta mucho después de casada y ya con hijos e hijas grandes. Después de que fallecieron sus padres Genaro y Juanita, tomando la sucesión de la tradición José Socorro Gómez y Petra Hernández, quienes le permitieron danzar con el vestuario de chichimeca, no solo a ella como mujer, sino de ahí en adelante fueron José y Petrita más permisivos en que la mujer también debía danzar aunque también, al igual que sus padres solo a las hijas mayores no se les permitió, sino hasta cierto tiempo después, así es como Guadalupe ya en edad adulta, cumple su deseo de portar el vestuario de matachín y se va danzando en la peregrinación general; fue la única de las mujeres de la familia de Genaro y Juanita que cumplió su deseo de agradecer danzando desde la casa de sus padres, hasta el Santuario de la Virgen de Guadalupe.

Por último, Pablo Gómez García que nacería en la ciudad de Chihuahua en 1939 (vivo aún), empezaría como todos los hermanos enseñado por sus padres en las diferentes tradiciones; siendo todavía un niño al danzar, aprendió los pasos y los sones llegando a ser capitán y por motivación personal, aprendería a tocar la tambora, siendo por mucho tiempo tamborero en la Danza Chichimeca del Santo Niño de Atocha, participando en las tradicionales posaditas y en pastorelas.

Don Genaro Gómez Escobedo fundador de la danza “Chichimeca” del Santo Niño de Atocha, forma parte de los archivos perdidos de las Crónicas de mis Recuerdos. Si usted desea adquirir los libros sobre Crónicas Urbanas de Chihuahua: tomos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX. Para mayor información, llame al cel. 614 148 85 03 o bien, adquiéralo en Librería Kosmos (Josué Neri Santos No. 111); La Luz del Día (Blas Cano De Los Ríos 401, San Felipe) y Bodega de Libros en Chihuahua, Chihuahua.

Fuentes:

Entrevistas con la licenciada María de la Luz Gómez Hernández, María Guadalupe Gómez Hernández y la doctora Margarita Gómez Hernández.

Fotos: Familia Gómez Hernández.

violioscar@gmail.com

Maestro-investigador-FCA-UACh