Don Máximo Krakauer: un empresario visionario (Primera parte)

Uno de los hombres dignos de recordar en este espacio de Crónicas de mis Recuerdos es sin duda, la persona de don Máximo Krakauer, empresario visionario que dejó un antecedente importante en el comercio chihuahuense, específicamente en el ramo de las ferretería; él, quién fuera dueño de uno de los establecimientos más conocidos y tradicionales de la ciudad: “La Krakauer” que se ubicaba por la avenida Venustiano Carranza (calle 11ª ), enfrentito donde se encontraba el antiguo hotel Apolo, muy cerca de la calle Manuel Doblado, donde permaneció por décadas.

En esta ocasión nos enfocaremos en la persona de don Máximo que vio por primera vez la luz el 28 de octubre de 1830, de origen Alemán, suelo donde permaneció hasta la edad de 18 años donde emprendería el vuelo en su época de juventud, emigrando en 1848 hacia nuevos y lejanos horizontes. Sin embargo, fue hasta el año de 1890 a la edad de 60 años cuando llegó a la ciudad de Chihuahua y ubicando su residencia en el Paseo Bolívar, estableció un pequeño negocio de ferretería gracias a sus anhelos por expandir su empresa, ya que 10 años atrás había formado en la ciudad fronteriza de El Paso Texas un establecimiento del mismo giro con apoyo de su hermano don Adolfo Krakauer, quién llevaba la gerencia del mismo.

Don Máximo Krakauer era una persona inquieta y no estaba estático, por lo que continuamente viajaba a diferentes partes del estado de Chihuahua como Parral, Batopilas, San Antonio de los Arenales (hoy Cuauhtémoc) y por supuesto a El Paso Texas, donde pudo tener la suerte de conocer a un norteamericano, también prominente en los negocios, su nombre A. Zork, que también se dedicaba al negocio de la ferretería y cuya firma era “Zork Hardware, Inc” y en una entrevista que tuvieron, hablaron de la posibilidad de hacer alianza para fortalecer los negocios que ambos estaban desarrollando. Después de algunas reuniones, por fin concretaron esa alianza tan esperada considerando Zork que era muy positiva la unión de esfuerzos y capitales para formar un negocio en la ciudad de Chihuahua. Semanas más tarde, viajaron de El Paso a la ciudad de Chihuahua para ver detalles del negocio. Sin embargo, pensaron que la alianza podría ser más consistente si se buscara una unión con un empresario local (Chihuahua) y así fue, pues se dirigieron con Guillermo Moye al que se le expuso todos los pormenores y ventajas de una posible integración de capitales para la formación de un negocio que tuviera el objetivo de vender herramientas y materiales como clavos, tornillos, tijeras alemanas, loza estadounidense (precisamente importada vía la "Zork Hardware"), palas, picos, estufas de fierro vaciado para leña, lámparas de aceite (de aquellas de curveadas bombillas de vidrio y largas mechas de algodón) y cascos de mineros, así como guantes y petos de carnaza. Pero el fuerte en sus ventas era la dinamita, explosivo que en cartuchos individuales se colocaban en cajas de 50 libras y era de la marca Dupont.

Sin embargo, la dinamita no se vendía a cualquier cliente, sino sólo a industriales, mineros, geólogos y camineros previa presentación requisitada para uso específico con un voluminoso documento. La dinamita nunca estaba a la mano en la ferretería por razones obvias de seguridad, ya que para el caso "Krakauer" contaba con un polvorín localizado en las afueras de la ciudad aproximadamente por el rumbo de la colonia Obrera. Y respecto a algún percance ocurrido por el manejo de los cartuchos, todo parece indicar que jamás aconteció incidente alguno, ni de mínimas proporciones. A trece años de haber establecido su ferretería, don Máximo era uno de los pocos empresarios de Chihuahua que habían logrado amasar una respetable cantidad de dinero partiendo prácticamente de la nada.

Al igual que con Zork, Krakauer tuvo varias reuniones y los “Tres magníficos” concretaban en Chihuahua su alianza, constituyendo la empresa Krakauer, Zork, Moye para 1892, instalando el primer local en las calles Libertad y 2ª cuando don Máximo contaba con 62 abriles. Cabe señalar que el primer negocio se encontraba en el solar donde hoy se encuentra el edificio del Congreso del Estado. Por fin los sueños de don Máximo se hacían realidad en esta ciudad y más con la compañía de dos prominentes ciudadanos que también fueron reconocidos y respetados por la sociedad de aquellos tiempos. No había tregua pues de día y de noche imprimían todo su talento y capacidad para llevar a buenos términos el negocio y más aún, tener cuentas claras con sus socios los señores Zork y Moye.

Ante todo esta demostración de buen empresario de don Máximo, iniciaría sus actividades de manera intensa en la Cámara Nacional de Comercio, lo que le valió para 1903 a la edad de 73 años fuera presidente de la misma y entre sus actividades más importantes fue el impulso al comercio en las ciudades, buscando que sus agremiados tuvieran la oportunidad de mejorar sus canales de comercialización. Fue reconocido por sus acciones lo que le valió el que haya sido elegido por un nuevo periodo al frente de la Cámara, hasta 1905.

El volumen de ventas era muy alto sobre todo a gente y empresas de Batopilas, Ocampo, Santa Eulalia y Parral. Así, don Máximo llegaría sin oposición a la presidencia de la entonces Cámara Nacional de Comercio e Industria de Chihuahua en 1903 como se dijo en el párrafo anterior, con el fin de desempeñarse durante dos años más hasta 1905. Fue don Máximo el tercer presidente de la Cámara, tras haber sucedido a don Juan Terrazas y a don Enrique C. Creel Cuilty y fue el antecesor de don Henry Nordwald en 1906.

Tuvo dos hijos Julio y Adolfo, el último de los cuales se hizo cargo de la ferretería a partir de los años 20 hasta 1948 en que fue vendida. A lo largo de la operación de la empresa, valiosos hombres de negocios iniciaron allí su vida laboral. Entre ellos hay que anotar a don Mariano Márquez quien fuera jefe de oficina de "Krakauer" en la primera década del siglo XX y llegaría también a la presidencia de Canaco en 1917. A la edad de 74 años, empezaría a tener ciertas manifestaciones de deterioro de su salud, teniendo algunos dolores esporádicos en el pecho que lo preocupaban mucho al igual que a su familia. La respetada señora Krakauer insistía con don Máximo que se atendiera de nueva cuenta, pues años atrás había visto a un especialista quien le había advertido que se cuidara y llevara reposo; que dejara el intenso trabajo y se dedicara a cuidarse. Ante esta situación por fin la familia convencía al viejo “Lobo”.

La decisión estaba tomada y la familia trasladó a don Máximo hacia la ciudad de NewYork en los Estados Unidos para atenderse con un prominente cardiólogo en octubre de 1908 con el objeto de ser checado. El médico especialista revisó y detectó que el señor Krakauer tenía algo delicado su corazón y por este motivo al igual que el primer médico que había visto en México, lo mejor para él era llevar un completo reposo y que el estrés del negocio fuera adjudicado a otra persona: “Mire señor Krakauer –decía el médico- es importante que cuide su corazón y que no se preocupe tanto por sus ocupaciones habituales, es importante que se distraiga en otras cosas, se pasee y se divierta en algo que nada tenga que ver con lo que siempre hace, sobre todo para que su corazón se mantenga tranquilo y no se excite por la dinámica del trabajo. Es bueno que cuide a su esposo y que siempre busque alguna distracción donde tenga que ver con visitas al campo” de esta manera finalizaba la consulta, por lo que la familia Krakauer se encaminaba a descansar a las habitaciones del hotel donde se habían hospedado en la ciudad de New York.

