Don Otto C. Stege: el Adiós

/ El señor don Otto C. Stege fallecería el 6 de diciembre de 1937 en un accidente de carretera. / Esquela de los funerales del señor don Otto C. Stege. / “La Unión” empresa refresquera fundada por don Otto C. Stege.

Oscar A. Viramontes Olivas domingo, 25 abril 2021 | 05:00