Don Ventura Chavira y los últimos años de la Quinta Carolina

/ La “Quinta Carolina”, contaba con una enorme calzada cubierta con enormes y frondosas arboledas, hoy en día, está borrado de la faz de la tierra debido al crecimiento desmedido de la ciudad de Chihuahua (Fototeca-INAH-Chihuahua). / Ángel Trías Álvarez, fue gobernador del estado de Chihuahua, dos veces candidato a la presidencia de la República, fue hijodel catalán Pablo Trías y de la hidalguense Trinidad Álvarez, nacería en la Ciudad de México el 24 de diciembre de 1808.(Fototeca-INAH-Chihuahua). / José Luis “Chico” Terrazas Cuilty, hijo del general don Luis Gonzaga Terrazas Fuentes, nació el 14 de julio de 1860 en la ciudad de Chihuahua y murió el 16 de marzo de 1917 contando con 56 años de edad (Foto: Fine a Grave-Familia Terrazas).

Siguiendo con la segunda parte del legado dejado por un distinguido y apreciable señor, último administrador de la antigua “Quinta Carolina”, don Ventura Chavira, comenta a Crónicas de mis Recuerdos: “Además de su enorme extensión, en ella vivían familias que trabajaban en diversas labores y habitaban en casas que tenían dos cuartos grandes y una cocina; estás, se ubicaban a unos cuantos metros de la Quinta y eran tres cuadras con 20 casas cada una de manera que, vivían 60 familias. No hace algunos años atrás, solo quedaban restos de una de esas cuadras y unas cuantas casas que, siguieron ocupadas por descendientes de antiguos peones como fue el caso de doña Licha Portillo, quien mi sobrina cuando yo inicié como administrador que más adelante les contaré, alcancé dicho puesto y doña Lupe Tapia que tenía 89 años y fue hija esposa del vaquero Luis Tapia.

“Es impresionante intentar dar respuesta a los antecedentes de la enorme hacienda “Carolina”, pero estoy seguro, que esa parte de la ciudad donde se construyó ha sido muy importante, ya que desde que se establecieron los primeros misioneros en el poblado de Nombre de Dios muy cercano de donde sería más adelante San Francisco de Cuellar fundado en 1709, antecedente de la ciudad de Chihuahua, no se tiene con exactitud los nombres de los primeros dueños del enorme predio que ocupo la Quinta, ya que esta, seguramente perteneció a Diego Cano que pocos años antes de la fundación de San Francisco de Cuéllar, era dueño de un latifundio que comprendió casi todo lo que hoy es la ciudad de Chihuahua, junto a un predio al sur oeste hasta la Labor de Terrazas y la Hacienda del Fresno.

“En la primera mitad del siglo XIX pocos años después de la Independencia, el señor Juan Álvarez, abuelo materno y padre adoptivo del general Ángel Trías padre,adquiriría un enorme predio que más adelante heredaría a su hijo, quién construiría una casa de campo casi en el mismo sitio dónde se edificaríala Carolina; también,edificó casas de adobe para trabajadores y la capilla que se encuentra en ese lugar, nombrándole a todo el conjunto como “La Labor de Trías”. En esa casa de campo, el general Ángel Trías moriría el 30 de agosto de 1867, sin embargo, al año siguiente, la propiedad pasaría por herencia a sus hijos Ángel, María, Victorina, Evaristo, Luisa, Teresa y Francisco, quiénes años después, emigrarían a la Ciudad de México en 1894.

“El representante de los negocios del general don Luis Terrazas Fuentes, haría contacto con las únicas sobrevivientes del general Trías, Victorina y Teresa y finalmente, el 12 de febrero de 1895, firmarían un contrato por medio del cual, Victorina y Teresa, cederían la propiedad de aproximadamente 10,500 hectáreas al cambio de $8 mil pesos a don Luis Terrazas, este transacción se encuentran en los libros del Registro Público de la Propiedad, quedando consignada esta operación firmada por el licenciado Juan Francisco Molinar en representación del general don Luis Terrazas, y el licenciado Manuel Prieto, representante de Victorina y Teresa Trías.Un año después, el 4 de noviembre de 1896,día de las Carolinas,don Luis Terrazas Fuentes, obsequiaría a su esposa Carolina Cuilty como se mencionaría anteriormente. Esta casona de campo sería construida en el mismo espacio que había ocupado la casa de Ángel Trías, la magnífica residencia que,bautizaría con grandes letras elaboradas sobre bloques de cantera como:“Quinta Carolina”;gran acontecimiento en la vida social de Chihuahua, porque con ello, se daríapaso a un gran proyecto que,a la manera de las ciudades europeas, permitiría a esta ciudad contar con un área campestre suburbana en aquellos nostálgicos tiempos de antaño.

“Por otro lado, de acuerdo al número de viviendas y familias que vivieron en la hacienda, dependía de 70 trabajadores, quienes con esposas e hijos sumaban unos 300 habitantes cuando menos en toda el área de influencia de la propiedad. Éstos trabajadores quiénes diariamente desempeñaban diversos oficios y tareas propias de cualquier hacienda, vaqueros, agricultores, veladores, cocheros, herreros, pero sin duda, las responsabilidades más importantes en ese lugar y en cualquier hacienda, recaía en el administrador, seguido del mayordomo y finalmente del caporal, dónde el primero, actuaba como representante del dueño y se encargaba de distribuir todas las actividades, llevando las cuentas y reportes, mientras que el mayordomo, se encargaba de vigilar que se hicieran bien todos los trabajos y finalmente, el ultimo, quién se encargaba de dirigir a los vaqueros.

“En base a lo anterior, casí ninguna de las grandes propiedades existentes en aquellos tiempos de finales del siglo XIX y principios del XX, conservarían sus libros donde se anotaban todas las actividades, nombres de trabajadores, por lo que,sin estos documentos, fuemuy difícil reconstruir la vida de una hacienda, porque ahí aparecían los nombres, oficios y actividades, lo que ganaba cada uno de los trabajadores y más aún, después de la Revolución, se desquició este sistema de producción. Además, si consideramos que la Quinta Carolina funcionaba como una hacienda, podemos asegurar que fue una de las pocas que surgió o que siguió trabajando después de 1920 cuando terminó el conflicto armado en México.

“Era muy importante conocer antecedentes de esta tan enorme mansión y todo lo que tenía, pues era probable que cuando se retirara don David, tomaría su lugar, pero faltaba mucho para ello. Desafortunadamente empezaron a llegar malas noticias sobre las revueltas que se estaban dando en el país y más aún en el estado de Chihuahua. Todo el mundo estábamos muy nerviosos por dichos acontecimientos. Se hablaba de muertos y acciones en contra de las familias ricas y no se diga de los dueños de la Quinta Carolina. Por ejemplo, Luis Terrazas a diferencia de otros personajes de su época como: Ángel Trías, José Eligió Muñoz, Ignacio Orozco, se distinguió por qué no era muy afectó a salir de su tierra; casi no viajaba y, cuando llegó a hacerlo, se orientaba más bien hacia los Estados Unidos. Sin embargo, en 1911 después de que había cundido el movimiento revolucionario en el estado de Chihuahua, decidió trasladarse con su esposa y la mayor parte de sus hijos ala Ciudad de México, mientras que Luis Terrazas Cuilty, su hijo, se quedó a cargo de los negocios durante esos meses de ausencia. En aquellos años, los comerciantes y capitalistas acostumbraban dejar copia de su correspondencia en algunos libros especiales de hojas muy delgadas que se conocían simplemente como “libros del copiador” y también desaparecieron casi todos después de la terrible revolución.

“Existen algunos documentos que dan fe de lo que hizo el general Luis Terrazas Fuentes,conservándose y bajo custodia del ejército en el Museo de la Revolución, antigua casa del guerrillero Francisco Villa que está ubicada en la calle 10ª, donde aparece correspondencia que el general Terrazas recibía de su hijo Luis Terrazas Cuilty, informándole de los asuntos de la Quinta Carolina; ahí, aparece el nombre de Pancho Estrada que era el administrador y también, hay otros datos interesantes del 21 de marzo de 1911, donde Terrazas Cuilty, informaba que habían sido incendiados varios puentes de la hacienda, quizá una de las primeras acciones revolucionarias contra la propiedad, aunque se debe considerar que durante la época de la Revolución Maderista, los terratenientes de Chihuahua casi no resultaron afectados en sus intereses, dice la interesante carta.

“Los puentes quemados estaban frente a las casas de la Quinta Carolina; no se sabe, si la gente que vivía en la misma hacienda los haya quemado o, fueron revoltosos o cómplicesque tenían simpatía por el movimiento o, fueron gente que vivía en Nombre de Dios (población contigua a la Quinta) o en la ciudad de Chihuahua que, estaba retirada de la hacienda. Los informes daban que los puentes afectados habían sido, el de los arroyos“Los Nogales”,“Casa Colorada” y “Arroyo Seco”, sin embargo, los revoltosos no habían tocado la casa de la hacienda del Sauz, la de Encinillas, ni la Quinta Carolina.En otra carta fechada el 28 de marzo de 1911, también Terrazas Cuilty, le informaba a su padre que el sirviente Antonio Gallegos se había presentado con el encargo de los macheros (encargado de fabricar los “machos” en la producción de piezas de metal en las fundiciones), diciéndole que iba de parte de Francisco Estrada, administrador de la Quinta para que le entregaran el caballo ensillado del mismo Pancho…Esta Crónica continuará.

FUENTES

Entrevista con don Luis y don José Chavira, hijos de don Ventura.

Entrevista con Sergio Chavira (nieto).

Fotos: Familia Chavira García, Fototeca-INAH-Chihuahua y Fine a Grave-Familia Terrazas.

