Dos de noviembre: recordamos a nuestros difuntos

Desde que el hombre apareció en el planeta Tierra, el culto y respeto hacia la muerte se ha convertido en uno de los principales eventos donde la mayoría hemos sentido terror al pensar que un día llegará la hora de entregar “las maletas” e irnos a otro lugar fuera de este ingrato mundo cruel. Aunque muchos “machitos” digan que la muerte les vale “ma...”, a la mera hora son tan cobardes que le piden al Creador una nueva oportunidad para vivir. En los panteones de la ciudad de Chihuahua, encontramos un interminable número de leyendas que los deudos han dedicado como muestra de cariño o simplemente por compromiso a los muertitos que alguna vez estuvieron presentes en esta angustiante vida. Especialmente uno de los panteones que tiene gran tradición en la Ciudad es el de Dolores, un lugar donde el viento ahuyenta a muchos con sus murmullos al contacto con los árboles... A lo lejos, algunos cuervos que generan ruidos extraños y poco aterradores como en las películas del terror.

Recordar el día donde nuestros seres queridos tomaron rumbo al más allá, es uno de los momentos más emotivos para la sociedad mexicana y específicamente para la chihuahuense. El tradicional “Día de Muertos” o difuntos como usted le quiera llamar, es un pretexto para miles y miles de gentes que como ríos de almas, van de un lugar a otro para acudir el 2 de noviembre a ver a sus muertitos. Junto a esta gran peregrinación y algarabía de hombres, mujeres y niños, están los cientos de puestos ambulantes que venden sus mercancías de diversos tipos para satisfacer la enorme demanda de clientes que quieren llevar alguna ofrenda a sus familiares que han pasado a mejor vida, principalmente ramos o arreglos florales. Todos nos preparamos desde antes de este tan esperado día, ya que en muchos edificios públicos, escuelas, empresas y casas particulares, se inician colocando los famosos altares de muertos, donde se recuerda a un familiar, amigo, político, empleado, funcionario, empresario y a cualquiera que se le quiera homenajear en este día. Es en verdad toda una gama de elementos que adornan estas exposiciones dedicadas a todos aquellos que se han adelantado en el camino y para empezar a describirlos, tenemos las imágenes que se colocan con anticipación representando a los difuntos, a las almas benditas que no sabemos qué destino han tenido pero por fe, sentimos que han encontrado cobijo con el Señor que todo lo puede en Jesucristo.

Admiramos con detenimiento la imagen que logró tener el lugar en el altar y lo recordamos con cariño y admiración, pues en algunas partes hasta les llevan música de mariachi, otros cantan con sus llantos la pérdida de aquel ser querido que ocupa un espacio fundamental dentro de la exposición de difuntos. Pueden ser fotos sueltas o enmarcadas o inclusive, retratos dibujados a lápiz o pintados en alguna acuarela. Otro de los elementos que “engalanan” todo esta tradición, son las veladoras o cirios que para muchas personas representan el símbolo del fuego, de la luz que llega desde lo alto y que ilumina a las almas de aquellos que ya no están en este ingrato mundo, pues la luz que emerge de las velas es una clara vinculación con las creencias religiosas del pueblo. Hay que recordar que se agrega una para cada difunto y en ocasiones, otra para volver a recordar a nuestros muertitos que por circunstancias del tiempo, poco a poco hemos borrado de nuestra mente.

Otro de los elementos que por supuesto nunca faltan en los altares de muertos, son las flores y sobre todo una en especial, la llamada flor de cempasúchil (también conocida como zempoaxochitl o cempasúchil), de color intenso anaranjado, es la más común en un altar de muertos. Tanto su belleza como su olor, atraen a las almas hacia las ofrendas. La cempasúchil se vende en mercados y puestos colocados desde un par de semanas antes de la fiesta de Muertos en los panteones de la ciudad, los más tradicionales el de Dolores, Municipal, San José, La Colina, entre otros. Muchas veces las flores se colocan en forma de cruz o formando un "sendero" a seguir por las ánimas. También se ocupan -- aunque en menor medida -- otras flores de color morado y blanco. Sin duda le dan un colorido y un simbolismo muy profundo a la celebración, ya que podemos relacionarlo como una manera de quedar bien con aquellos que ya no están y recordarlos con un cariño sincero.

En medio de todo el altar, se coloca un recipiente con sal que es el símbolo de purificación, además, no falta que algunos lo complementen con el incienso, una resina que al quemarlo arroja un humo muy aromático. El agradable olor atrae a las almas de los difuntos hacia las ofrendas y también, por su asociación con la religión, es un fuerte símbolo de oración y purificación. En algunos lugares también se emplean hierbas aromáticas (como son el romero y la manzanilla) para un fin parecido, haciendo de ellos una especie de té aromático. Me acuerdo que hace algunos atrás, estuve presente en la construcción de un altar dedicado a los difuntos en el Colegio de Bachilleres Abierto, donde se homenajeó al licenciado Oscar Ornelas K. fundador de los colegios de bachilleres en Chihuahua y la verdad fue todo un éxito, ya que todos lo recordamos con cariño exponiéndose calaveras alusivas a él por parte de una de las alumnas del CEA, Ashley Alejandra Viramontes Silva y otros profesores en particular como: Jorge Silva Versoza, Liliana Severiana Tenorio Franco, Walter Quiñones Ruiz, Cesar Cano Reséndiz, Patricia Fierro Loya, Marisol Apodaca Díaz, Hilda Estrada Gallegos y Gildardo Loya Moreno, que la verdad hasta se nos puso la carne de gallina a todos. Fue grandioso ese día al recordar a un personaje tan importante de Chihuahua y todavía aún más, la forma como los ahí presentes se entregaron al festejo.

Hay que recordar otro de los elementos utilizados en el altar, como es el papel de colores conocido en México como papel de China, al cual se le hacen varios cortes para formar figuras como son las calaveras, calabazas, lápidas y diferentes palabras referentes a la ocasión. Normalmente se pegan varios rectángulos de este papel sobre un hilo, para formar una especie de guirnalda para adornar el altar. En Chihuahua es difícil encontrar el papel picado ya hecho, aunque algunos comentan que todavía se puede conseguir en los diferentes mercados de la ciudad y si no se encuentra, se puede también elaborar en casa, sobre todo con el ingenio de nuestras mamás y abuelitas. Ya hemos mencionado a las velas como símbolo del fuego, el papel picado, objeto ligero que se mueve en el aire; la tierra que se puede representar con frutos de la región y para el elemento agua, basta colocar sobre el altar un vaso de este líquido.

Suelen emplearse calaveras de diversos tamaños y confeccionadas, de yeso o de distintos materiales comestibles como son el chocolate, azúcar y amaranto. Pueden ser sencillas o muy elaboradas obras de arte. Las calaveras sirven de recuerdo del destino final de cada ser humano y, a la vez de la aceptación de la muerte como inevitable y no del todo temible, pues es dulce. Las calaveras frecuentemente se regalan entre amigos y comúnmente llevan en el frente, el nombre del que la recibe. Por otra parte hay quienes les gusta ser más esplendidos, pues el altar es adornado con algunos platillos tradicionales de México o de la región como es el mole de pollo, el pan de muerto, los riquísimos tamales de chile, dulce, rajas, de elote, frijoles o pollo; las calabazas grandes o pequeñas que la verdad, le da un colorido espectacular al altar y sin faltar por supuesto alguna botella de licor, por eso de que el difunto fuera campeón en el arte del chupe o un borrachín. Hay quienes les ponen tequila, cerveza u otra bebida espirituosa. En verdad hasta a mí se me antoja.

Finalmente, otros elementos que adornan el altar de muertos cuyo resultado es la mezcla de tradiciones prehispánicas americanas con las europeas de la época de la Conquista, los elementos católicos figuran en la celebración. Cruces, crucifijos, rosarios e imágenes de santos, aquellas a las que se le tenía especial devoción por parte del difunto en cuestión, los cuales se ponen sobre el altar. Se pueden colocar las flores, cirios, frutas y otros elementos de la ofrenda en forma de cruz. Esta se arma para atraer y agasajar a los difuntos de la familia y es de suponer que en donde quiera que estén, siguen necesitando y disfrutando de las mismas cosas que cuando estuvieron vivos. Por lo mismo, se puede colocar sobre el altar cualquier objeto del gusto del difunto. Juguetes (en el caso de los niños), objetos de aseo personal y artículos que empleaba en su trabajo son algunos ejemplos. Para terminar, quiero decir que en este año lamentablemente la festividad no será igual, debido a la terrible pandemia provocada por el Covid 19 que se ha llevado a muchos amigos, familiares, compañeros a los dominios del más allá…¡Descansen en paz, así sea!

