Dos de tres caídas

Sí, soy teísta, pero no acostumbro construir la vida sobre sofismas metafísicos, sobre todo cuando vamos a tomar decisiones que afectan la vida de otros, no haga caso de esas películas donde aceptan como excluyente de homicidio la posesión demoniaca: porque si juran por Dios decir la verdad, entonces el sistema judicial debe aceptar la existencia del Diablo; suponiendo que este galimatías sea cierto, y de manera muy personal creo que todo delito está inspirado por el Diablo, no podríamos liberar un homicida por la excluyente de posesión demoniaca porque en su caso sería una agravante, no podemos soltar en la calle a alguien que va a andar matando gente cada vez que el diablo se lo diga.

Cuando cursaba la materia de investigación bajo de la dirección del doctor Héctor Salazar, y mientras lo bombardeábamos con preguntas redundantes, el hombre contestó con clarividente sencillez: la búsqueda del conocimiento es una pelea entre Platón y Aristóteles, Hume, Derrida, Bunge, Hegel, Tomás de Aquino, todo lo que sigue después, son intentos de acercarse a los métodos platónicos y aristotélicos al conocimiento y hasta ahora hemos obtenido mejores resultados ciñéndonos a la evidencia.

Yo no dudo que mi maestro tuviera razón al decir que es mejor ceñirse a la evidencia, lo que dudo es que realmente esta sociedad haya decidido ceñirse a los hechos. Desde hace tiempo el fraccionamiento en el que vivo ha padecido una ola delitos menores –hasta ahora-, el lector me podrá decir que su fraccionamiento también; los vecinos decidieron hacer un grupo de WhatsApp para enviar fotos de desconocidos, vendedores, delincuentes probados y condiciones sospechosas. Un grupo de taxistas decidió construir una caseta en el parque y colocar ahí a su guardia, ¡qué maravilla! pensé yo. Pero ahí es donde la burra torció el rabo y Aristóteles fue pateado, los vecinos consideraron que una caseta de taxis con un radio operador permanente podría atraer a la delincuencia porque tiene baño, tan finos ellos que aunque tomen rehenes no pueden hacer sus necesidades sino en un baño bien limpiecito. No pregunté cómo llegaron a esa conclusión, es un sofisma encima de otro y todos lo creen.

Hace unos días hubo una reunión de vecinos en el parque donde la caseta del radio operador se quedó en obra negra, cabe señalar que los vecinos ya están más tranquilos y se sienten más seguros al saber que la caseta es ahora sólo un cuartucho en obra negra; mandaron llamar a la policía preventiva, querían que se hiciera algo respecto unos post it amarillos que habían sido colocados en las puertas de algunas casas.

Para las amas de casa era una clara amenaza, los delincuentes marcaban con un post it amarillo las casas que iban a robar, pero que gentileza de delincuentes, así ya les deja uno las cosas de valor en la entrada y nos ahorramos sofocones de los dos lados. Por cierto, ninguna casa con el presunto post it ha sido robada, es como en esa película de Tom Cruse dónde la policía adivina quién va a cometer un delito y lo arresta antes de cometerlo, así la gente va a la cárcel porque alguien supone que estaba pensando en cometer un delito y a todos nos consta.

Mientras discutían con el abrumado agente, que si papelitos amarillos o papelitos rosas, o la odiosa propaganda de las compañías de telecomunicaciones-esa sí amenazadora- pegada en nuestras puertas, la discusión se hacía más larga y enredada mientras construían un argumento en base al argumento anterior, mi hijo insistió en ir al parque tenebroso a jugar.

Aquí va la tenebrosa evidencia: las luminarias del servicio de alumbrado público no sirven-ni una-, es la auténtica boca de lobo, la caseta que no terminó de construirse y es una casucha en obra negra está ubicada en el extremo del parque, tiene en la entrada una banca, cuando llevé a mi hijo al parque -porque esa tesis de que los niños se cuidan solos es del siglo pasado, la mortalidad infantil del presente nos dejó muy claro que los niños no se cuidan solos- noté un bulto sobre la banca justo a la entrada de la construcción, no pensé que fuera una aparición fantasmal, pensé que los ineficientes del servicio de limpia habían dejado ahí las bolsas negras de la basura o algún migrante habría dejado ahí su equipaje como un lastre, pero el bulto eructo, la respuesta era clara, una persona de sexo masculino, mediana edad, tan sucia que se veía toda de color negro y se mimetizaba con el entorno nocturno, a juzgar por los eructos, probablemente intoxicada, eso se llama evidencia, y las familias dejan a sus hijos jugar en ese parque a altas horas de la noche, cuando cualquier delincuente puede aprovechar la oscuridad introducir al niño en la caseta que ellos mismos solicitaron que se quedara incompleta y el resto de los espantosos detalles imagínelos usted.

Las vecinas estaban profundamente preocupadas por un post it metafísico, mientras sus hijos jugaban en un parque siniestro. Porqué ha fallado tanto la educación pública que el pensamiento científico se nos ha ido al cielo, que las escuelas privadas te enseñen que la democracia es la lucha electoral entre ángeles y demonios y lo entiendo, es muy su gusto y lo pagan, pero el Estado Mexicano se ha comprometido a formar a ciudadanos en el pensamiento científico desde la educación primaria hasta la universidad.

Aristóteles no anda por aquí y somos demasiado dados a la fantasía: Sabía usted que además de San Malverde, hay otro santo delincuencial cuyo nombre no quise ni averiguar, que es el santo patrono de las personas dedicadas a la piratería.

Le suplico al Municipio que arregle las luminarias del parque Robinson, que terminen la caseta y le pongan una puerta con un candadote y que recuerden ese libro que decía “Al César lo que es del César y a Dios lo que es Dios” a Aristóteles lo que es de Aristóteles y a Platón su caverna.

El Estado Mexicano está comprometido por el artículo tercero constitucional a ofrecer una formación científica, pero estamos llenos de gente que cree que los pitufos son satánicos, la tierra es plana, las vacunas son malas, los extraterrestres nos vigilan y hay aparecidos. Seamos sensatos, si un sujeto se le aparece en una calle oscura no es un espíritu, es un violador de esos que hay tantos.

Por favor recuerde sus maravillosos libros de texto y a la maestra de ciencias naturales y recuerde que un post it no mata, pero una persona en condición de lumpenaje podría hacerlo.