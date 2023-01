Dos mujeres agredidas... por la Fiscalía y el Poder Judicial (II)

El tres de junio de 2022, en estas mismas páginas de El Diario les conté la odisea de dos mujeres chihuahuenses víctimas de violencia familiar, que se atrevieron a denunciar a sus agresores sin que obtuvieran justicia de los jueces, y por lo cual siguen luchando (ambas mujeres apelaron las decisiones de dichos jueces y una de ellas ya consiguió que se revocara la decisión pero la otra sigue esperando lo mismo), y son interesantes las historias de estas dos mujeres porque sus agresores son políticos (coincidentemente del mismo partido y con poder en la fecha que sucedieron los hechos, uno de ellos fue expresidente de su partido a nivel local y es regidor del H. Ayuntamiento de Juárez y el otro era titular de una cartera estatal del mismo partido), y las dos, han sido víctimas del sistema de justicia penal de Chihuahua (del poder judicial y una de ellas por la propia fiscalía de la mujer en Chihuahua capital), ya que les fue negada la justicia en un primer momento.

Como en el pasado artículo, omitiré los nombres de las víctimas (por su privacidad aunque ambas me autorizaron a revelar la presente información) así como el de los imputados (por la presunción de inocencia), pero considero relevantes sus casos, porque como lo dije antes, si esto ocurre con estas dos mujeres preparadas y que en su momento ocuparon cargos políticos importantes, qué les espera a otras mujeres que no saben defenderse. Como lo expuse hace siete meses, un caso es de la ciudad de Chihuahua, ocurrió en octubre de 2018. La víctima fue agredida físicamente por su entonces pareja en el domicilio que ambos habitaban, en presencia de su menor hijo y el cual en un intento por defenderla al ver que agredían a su mamá, también fue golpeado. Todo esto fue después de que dicho agresor tomara fotos íntimas de ella sin su consentimiento, las cuales fueron divulgadas por algunos medios de comunicación. Ella lo denunció penalmente y después de dos años de “investigación” de la Fiscalía de la Mujer, el juez dictó auto de no vinculación a proceso.

El segundo caso es de Ciudad Juárez, se refiere a agresiones verbales, humillaciones y malos tratos, desde finales de 2020 y hasta 2021, pasando por violencia política y económica por parte de su agresor, y a pesar de que en dos dictámenes psicológicos de la propia Fiscalía se determinó una afectación emocional a la víctima a consecuencia de los hechos narrados, en un hecho increíble, el juez de la causa penal dictó auto de no vinculación a proceso en mayo de 2022 con el absurdo argumento de que, “aunque los dictámenes psicológicos advierten una afectación emocional, dicha afectación se advierte que puede ser por la pandemia o por cuestiones de la maternidad (violencia de género) o de la falta de relaciones humanas que mencionó la víctima, o a problemas económicos y jurídicos, pero no por lo denunciado por la víctima”. Así como lo lee. En este caso, la Fiscalía de la Mujer sí hizo su trabajo.

Pues bien, en el primer caso narrado, finalmente dos jueces resolvieron en agosto de 2022 las dos denuncias (de 2018 y 2021 donde se volvió a denunciar al agresor al hacer que le quitaran los servicios de luz y gas) y en ambas dijeron (apoyando el argumento de la Fiscalía de la Mujer de Chihuahua) que no había delito, a pesar de haber testigos de la agresión física (el menor hijo y gente que rodeaba a la pareja), a pesar de haber evidencia física (los moretones del día de la agresión y que certificó una médico legista) y a pesar (y es lo más increíble) de que las fotos de ella desnuda circularon por todo el estado (prestándose un par de medios digitales sensacionalistas para eso). Y todo esto a pesar de que el imputado no ofreció medios de prueba de descargo. Por supuesto que la víctima se amparó y está por resolverse, afortunadamente por un juez federal.

En el segundo caso la víctima apeló el auto de no vinculación a proceso y, afortunadamente, en noviembre de 2022 un magistrado penal ( con asiento en Juárez), con conocimiento y experiencia en perspectiva de género, revocó la absurda e increíble decisión del primer juez y en su lugar sí lo vinculó a proceso por violencia familiar, señalando: “En definitiva, el comportamiento que desplegó el sujeto activo de marzo de dos mil dieciocho a diciembre de dos mil veintiuno, colma las exigencias típicas contenidas en el artículo 193, del Código Penal, que conformaron la materialidad del delito en estudio al resultar actos abusivos de poder y omisión intencionales, encaminados a dominar, controlar y a agredir psicológicamente a [nombre de la víctima], que ocurrieron tanto dentro como fuera del domicilio familiar, por una persona con quien mantuvo una relación sentimental de hecho. B) Del material demostrativo al que se ha hecho mención, resultó fundada la probabilidad que [nombre del imputado] cometió el delito de violencia familiar, en perjuicio de [nombre de la víctima] en los términos ya expuestos”.

Con esto queda en evidencia que falta mucho en materia de justicia para las mujeres en Chihuahua y que existe indolencia y/o negligencia, por decir lo menos, en servidores públicos encargados de procurarla. También sirve como ejemplo de cómo las mujeres deben pelear por sus derechos (como históricamente ha sido) y apelar las decisiones que lleguen a tomar algunos malos operadores del sistema penal, porque para eso existen otras instancias que pueden ayudarlas, esperemos que estos ejemplos terminen con el acceso a la justicia, para ambas mujeres y con la sanción a sus agresores, sean quienes sean.