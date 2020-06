Dos veces 'no' y en el mismo quinquenio

La semana pasada escribí un artículo relacionado con la pretendida reforma electoral impulsada por el Gobernador Javier Corral. Hoy expondré 10 razones por las que no deben aprobarse la iniciativa que ya fue presentada al Congreso del Estado:

La iniciativa propone que se regule la vida interna de los partidos políticos. Sin embargo, el Congreso de Chihuahua no tiene facultades para regular los procesos de selección interna de los partidos políticos. El único facultado para legislar en materia de partidos políticos, plazos y requisitos para la participación de éstos en procesos electorales federales y locales, así como para fijar las reglas para precampañas y campañas electorales, es el Congreso de la Unión. La iniciativa propone un régimen de financiamiento privado confuso. También que sea el Instituto Estatal Electoral el que garantice que los recursos públicos sean superiores a los de origen privado. Ambos escenarios, contradicen lo que establece la Ley General de Partidos Políticos y que también regula el ámbito local. En el mismo sentido, al proponerse la selección diferenciada de Presidentes Municipales y Regidurías durante precampaña, no establece un parámetro para calcular el tope para gastos de precampaña, en la misma forma diferenciada. La iniciativa agrega dos fases más al proceso electoral. Busca configurar elecciones primarias y los correspondientes resultados y declaración de validez; aspectos que no están previstos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE). Que insisto, también nos regula en el ámbito local. La iniciativa rebasa las facultades que otorga la Constitución Federal al IEE. Se propone que ese organismo elabore el proyecto del número y ubicación de mesas receptoras de votación para las elecciones primarias. Sin embargo, esa es facultad exclusiva del INE, y el OPLE estaría actuando de manera inconstitucional al realizar dicho proyecto, aún y cuando se regule localmente dentro del proceso electoral. La LGIPE, establece que el INE es el único administrador del listado nominal y del padrón electoral. Si bien lo debe proporcionar a los OPLES en procesos electorales, durante la fase de preparación de la elección, en su caso podría negarse a entregar el listado nominal al IEE para las elecciones primarias. Y éste estaría imposibilitado materialmente para acatar la reforma. La iniciativa obligaría a que las candidaturas independientes a Presidente Municipal participen en las elecciones primarias. Lo anterior, es contrario a la naturaleza jurídica de la figura independiente. Además, a esos independientes se les da un trato diferenciado que a los surgidos de los partidos políticos, al imponerles una carga más: juntar firmas de apoyo ciudadano para las elecciones primarias y, para el caso de ganarlas, otras firmas más para las elecciones generales. Eso es inconstitucional, bajo el principio de igualdad ante la ley. La iniciativa no garantiza la paridad de género en la práctica. Al momento de los registros y aún habiendo obtenido alguna persona el triunfo en la elección primaria de Presidente Municipal, por ejemplo, el IEE le podría negar el registro si las fórmulas de regidores no se encuentran integradas en forma paritaria. La elección directa de regidurías requiere un proceso de georreferenciación para la conformación de circunscripciones electorales. Esa idea, en los actuales tiempos, es materialmente imposible para el proceso electoral que viene. Es imposible que el IEE realice en términos operativos la implementación de esta iniciativa, por lo menos para el Proceso Electoral 2020-2021. Los tiempos sencillamente no dan. Es decir, si la jornada de las primarias se realiza el segundo domingo de febrero, como plantea la iniciativa, hay que aclarar que la precampaña dura 40 días y debe haber un periodo de reflexión de 3 días. Entonces la precampaña para las primarias debería iniciar el 2 de enero. La iniciativa menciona que las personas podrán fungir como observadores electorales en las elecciones primarias. Con ello se desconoce que esa acreditación le corresponde al INE, según lo establecido en la LGIPE.

Quizás me quedé corta, pero no nos daría el artículo para hacer el análisis completo. Sin embargo, es preciso mencionar que los procesos electorales en nuestro Estado se realizan en conjunto con el INE y, por ende, nos regulan leyes nacionales, nos guste o no. Entonces, al no estar previstas las elecciones primarias en el esquema nacional y todo el proceso operativo que ello implica, se pone en riesgo el proceso electoral 2021.

Se planteó esta reforma como una manera de que la sociedad se “empodere”, pero es lastimoso que se hagan propuestas desaseadas y sobre todo inconstitucionales.

Definitivamente es una reforma que atenta contra las instituciones electorales, el IEE y el Tribunal Estatal Electoral. Porque pensemos, en el eventual caso de que se presente un juicio de inconformidad por las elecciones primarias y el TEE decida anularlas, no alcanzaría tiempo para volverlas a hacer y empatarlas con las elecciones generales. Y así, ¿quiénes quedan mal? Las autoridades electorales, no quién planteó la reforma, ni mucho menos quiénes la aprobaron.

Presentar reformas a modo y de una manera tan abrupta, es una mala decisión para todas y todos los chihuahuenses, al poner en riesgo la elección del gobernador o gobernadora el siguiente año.

Que no nos engañen. Esa iniciativa de reforma electoral lo que menos quiere es que participemos y nos empoderemos como sociedad; sino ¿por qué plantea tantas propuestas que son inconstitucionales y que se podrían caer en algún medio de impugnación en materia electoral?… Es mero teatro para entretener en medio de un mal manejo económico y de salud en el Estado.

En el mismo quinquenio, de nuevo digamos no. Dos veces no a una reforma electoral planteada por el Ejecutivo en Chihuahua.