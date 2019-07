Dos voces a atender

El Pueblito de Allende, la voz de México todo

La patria y su bienestar comienzan en la risa de un niño, en la plaza que se llena de alegría con su pueblo y la esperanza de hombres y mujeres que aman a su tierra y no dejan que su espíritu decaiga y menos se doblegue, no obstante cualquier adversidad que padezcan. México es tan visible para mí en su fuerza y solidez en una tarde de memoria, fiesta y alegría en el Pueblito de Allende como lo ha sido el ver desfiles en el Zócalo o los murales de Diego en Palacio Nacional, murales que en Pueblito encarnan en un maravilloso ramillete de jóvenes que bailan, cantan, ríen y gozan de la alegría de una conmemoración luctuosa que recuerda a uno de los suyos y festiva porque celebra la victoria de todos en la Revolución.

Sí esa que hicieron posibles los Dorados y sus generales, entre ellos el gran Francisco Villa cuya muerte el 20 de julio de 1923 se recuerda en Parral.

Digo conmemoración festiva, porque la suma de padres madres y abuelos que les acompañan la celebración de un pueblo vivo que tiene memoria y sabe que México es una cadena cuyos eslabones son múltiples y El Pueblito es uno de ellos y por cierto a juzgar por la crónica que aquí comentaré, uno de los más fuertes en identidad y unidad.

Compartiré la experiencia…

El pasado día 17 de julio atendí a una cita que se generó por motivo de esa grata relación de amistad que me permite compartir la familia Sifuentes Rodríguez, amigos quienes siguiendo la tradición establecida hace ya 7 años, son los anfitriones de la vertiente de la Gran Cabalgata Villista procedente de Jiménez, Villa López y demás poblaciones aledañas en su tránsito hacia Parral.

Hace un año. Quien entonces estaba aún con vida, el señor Manuel Sifuentes Borjas me invitó a ser testigo para dar la bienvenida a la cabalgata en la “Huerta Los Conchos” de su propiedad. Por causa de la inseguridad en la región en ese 2018 la cita no se pudo concretar, empero aun con la sentida ausencia por su partida el pasado mes de diciembre del mismo 2018, este julio 17 del 2019 como señalé antes no podría estar en otro lugar que no fuera El Pueblito de Allende, ese lugar desde siempre famoso en mi memoria cuando descubrí su nombre en mi juventud al visitar el Palacio de Minería en la Ciudad d México donde hicieron llegar el meteorito que al caer en sus cercanías el 8 de febrero de 1969 dio fama mundial a este poblado del norte de México.

Así llegue acompañado con una bella cauda de tres de mis nietos, a cumplir mi cita con la amistad y verme recompensado con la fraternidad de un pueblo entero, que después de una comida campirana en Los Conchos se dio cita en la plaza pública para testimoniar su recuerdo a dos de los suyos. El recordado jinete que aun muerto sigue cabalgando, me refiero al legendario Doroteo Arango mejor conocido como Francisco Villa y el otro el recién ido, su amigo, su vecino el señor Manuel Sifuentes Borjas; promotor de la cabalgata, el anfitrión del Pueblito, que igual no se ha ido porque su espíritu manifiesto en la hospitalidad de su señora Irene y su hijo Amed se hizo presente y sigue cabalgando.

Sume a todo ellos el trabajo laborioso de maestros y maestras venidos de Jiménez y locales, de jóvenes talentosos que con su quehacer, musical y artes diversas dejaron esa tarde constancia de la vida de un pueblo que sabe sentir, y sabe expresar su cariño a uno de los suyos de una manera sentida y sincera.

Sólo quiero dejar constancia aquí de que lo vivido ese día 17 en El Pueblito de Allende es para mí un bálsamo que me hace estar claro que este México es de todos, que los partidos, colores, sectores y demás sobran cuando una población late al compás de su música, su historia y su memoria.

LOS VECINOS DE SANTO NIÑO, NADA POR LA FUERZA TODO POR LA RAZÓN

Para nadie es un secreto que la actuación del gobierno estatal actual se ha caracterizado por la imposición y el poco respeto a las personas y grupos, a quienes suelen tratar como si su opinión y derecho no valiesen nada.

Eso es además de lamentable, indignante, y concita de parte de cualquier persona consciente la solidaridad cuando se advierte el amago que se hace de uso de la fuerza pública por el señor Joel Gallegos responsable negociador de Gobernación a los vecinos de Santo Niño, que en justicia hasta donde se quiere y puede ver, hacen una gallarda defensa de su área de recreo comunal, como bien se le podría llamar a ese rectángulo de terreno que mantiene aún las canchas de basquetbol hoy en disputa por parte del gobierno y particularmente del ICHIFE quien pretendió instalar una primera piedra el pasado 26 de junio engañando a los vecinos a quienes se les dijo se haría una limpia del parque, como ellos llaman al lugar.

Pero no les dijeron que sería de los juegos infantiles y las canastas de la cancha principal mismas que con soplete arrasaron dejándolas a un lado aún en el lugar, ya que los vecinos impidieron fuesen sustraídas de área.

Si alguien se pregunta qué tendremos que hacer como individuos y grupo en esta controversia, la inequívoca respuesta es; ser solidarios con los vecinos por eso sin más uso este breve espacio para dar vista a algunas imágenes por demás elocuentes juzgue usted, si es arrasando así y no dialogando, amagando por el Sr Gallegos que harán uso de la fuerza pública porque un juez que debería dar su dictamen el jueves 18 ya lo dio a conocer a él desde el martes 16, así las cosas con la división de poderes y así las cosas con el amedrentamiento a los vecinos, no queda más que expresar mi sentir solidario a los vecinos así.