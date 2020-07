Duarte es “veneno” para Corral

A la captura de Duarte, Corral la convirtió en veneno para su futuro político. La historia del Nuevo Amanecer, está destruida por el mismo Corral. Fue tanto el gusto que le dio a Corral la detención, que se le atoró en el cogote, asfixiándolo.

Lo peor es que ahora sabemos que a Duarte solamente se le requiere en la Corte de Florida por 96.6 millones de pesos. ¡No lo requieren por los cientos de millones que aseguró el gobernador!

Cualquier persona con un mínimo de sentido común, hubiera puesto en práctica toda una estrategia mediática para sacarle jugo electoral y político a la detención, para usufructuarlo políticamente, (aunque a AMLO no le guste). Pero dice el dicho “lo que natura no da, Salamanca no empresta”. En lugar de gozar y usufructuar las mieles de la detención de César Duarte por un largo tiempo, para que perviviera toda la elección del 21… ¡destruyó todo! Se puso a incendiar la sucesión, al PAN, la política por todo Chihuahua, amenazando con llevar a cabo, acciones penales por peculado y encarcelar a todos sus enemigos políticos, a los que él asegura “pecularon” contra el Estado, pues están en la “nómina secreta” de Duarte.

Lo peor que peor para Corral, es que tiene conocimiento de esos delitos desde aproximadamente el 2016, y no los puso en el término de 1 año, a disposición de un Juez Penal incurriendo en el delito de encubrimiento y omisión de actuar por parte de él como Autoridad, para judicializarlos. Por tanto, comete delito por no judicializarlos, dentro del año en que tuvo conocimiento de los probables delitos y presuntos responsables. Y también cometerá otro delito, en caso de no judicializarlos a partir del miércoles pasado, día en que informó públicamente que conoce esa lista de peculadores y esos delitos. Él solito se puso la soga al cuello en pleno festejó de la captura.

Tampoco puede ni debe usar políticamente las carpetas de investigación, habida cuenta de que no es Fiscal del Estado; de la “nómina secreta” de Duarte para tumbar las precandidaturas de Maru Campos ni de Pérez Cuellar. Está obligado de judicializar ¡SÍ o SÍ!, esas carpetas que dijo existen.

Suponemos que cuando menos Pérez Cuellar no va a dejar pasar ese hecho. Ni Maru Campos… en caso de que le hagan efectiva las denuncias.

El festejo de la captura se fue a la basura instantáneamente, cuando abrió la boca y tuits imprudentemente, desatando guerras por todos lados y contra todos.

En efecto, se fue contra López Obrador ya que le disputa la competencia de juzgar a Duarte primero en Chihuahua y no en juzgados federales; amenazó (y ahora está obligado penalmente a hacerlo), con meter a la cárcel a Maru Campos, a Pérez Cuellar, a altos prelados de la Iglesia, a líderes de opinión, a columnistas, a ex y diputados, a ex y presidentes municipales, a empresarios, etc.

Después del miércoles pasado, debe y tiene que meter a la cárcel a los que según él, “tiene los pelos de la burra en la mano” son los corruptos peculadores, que están en la “nómina secreta” de César Duarte. Y tiene conocimiento de esos delitos de peculado desde el 2016. Estos datos son sumamente importantes para imponer las sanciones correspondientes por ocultar datos y no haber judicializado desde ese tiempo a esos políticos conforme al Código Penal.

Está clarísimo que con tantos conflictos penales y políticos juntos, que generó él mismo, el gobernador Corral, ya no puede, ni podrá controlar ni la sucesión ni la situación en Chihuahua.

Corral ha convocado a la guerra contra él, a todos sus enemigos con un solo discurso. Y todos los enemigos de Corral en este tema, no están solos, todos representan fuerzas partidistas, sociales y morales, no están solos. Y no son dejados, son guerreros en el teatro de la política.

Solo se mete en problemas. Es imposible que pueda controlar la sucesión y la situación de paz en Chihuahua, que por lo demás está al borde de la destrucción debido a la irresponsabilidad e incompetencia como gobernante.

Es cuestión de locura, haber escogido el momento equivocado para irse contra sus adversarios.

El mismo gobernador no duda en destruirse a sí mismo, en aras de aniquilar a sus adversarios. El festejo de la detención, lo convirtió en una noche de los cuchillos largos, dio rienda suelta a la venganza política.

Es tanto el dolor que tiene el gobernador por la derrota de las reformas electorales, por la pérdida de su poder, que no dudo ¡ni un instante! en dar un salto mortal desde la detención de Duarte, irse directamente a la persecución penal y potencial encarcelamiento de Maru Campos y Pérez Cuéllar y decenas de sus adversarios políticos.

En un instante, imprudentemente se saltó del gozo de la captura, al pozo de la destrucción política; de las cuchilladas extorsionadoras a los enemigos políticos… y tener que encarcelarlos.