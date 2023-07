La era del calentamiento global ha llegado a su fin y nos encontramos en una etapa aterradora para el planeta: la ebullición global.

El planeta arde llamas, la realidad alcanzó la ficción, entramos a la peor estación del cambio climático, la Era de la Ebullición Global, así lo afirmó la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como resultado de los registros históricos de las altas temperaturas y olas de calor en todo el mundo, México, China y varios países europeos, sufrieron olas de calor extremas, incendios forestales y desplazamientos de población a causa de las altas temperaturas. El cambio climático no es un chiste, el planeta está dando avisos, todos sin excepción, somos responsables de su muerte, y por ende, de la vida humana también.

El galope incesante del Apocalipsis nos atrapó, sequías extremas, tormentas e inundaciones, calentamiento del océano, aumento del nivel del mar, concentraciones de gases de efecto invernadero, huracanes y deshielos glaciares, como consecuencia de la irresponsabilidad humana y de sus gobiernos, provocando devastación, de seguir sin una agenda ambiental global eficaz, en algunas décadas la mayoría de las regiones de la Tierra, actualmente pobladas se tornarán inhabitables.

¿Qué significa ebullición global? La ONU lo describe no como un concepto casual, sino como una alarma del estado actual del cambio climático, António Guterres, director de la ONU, señaló “la era del calentamiento global ha llegado a su fin y nos encontramos en una etapa aterradora para el planeta. Si la humanidad no toma medidas urgentes, se espera que la temperatura del planeta aumente más de 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales para finales del siglo XXI. Esto conllevaría consecuencias catastróficas para el medio ambiente, la biodiversidad y la vida en el planeta”.

El informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Servicio Copernicus de la Comisión Europea confirma que este mes de está batiendo récords de altas temperaturas, según proyecciones será el más caluroso en más de cien mil años.

Como dice Guterres, el cambio climático ya no es un problema futuro, es una amenaza, urgente de atender, la ONU considera que aún hay tiempo para revertir las peores consecuencias del cambio climático. Entre las soluciones para mitigar el cambio climático incluyen reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero, fomentar el uso de energías renovables, adoptar prácticas sostenibles y promover la conservación de los ecosistemas. Es fundamental que las grandes industrias y los países más desarrollados asuman una mayor responsabilidad en esta lucha, bueno México, país en vías de desarrollo, apuesta su futuro energético al petróleo y no a las energías renovables, la agenda verde no ha sido prioridad para la 4T y en el capítulo actual de la “Sucesión presidencial”, menos.

La advertencia sobre la era de la ebullición global es un llamado de atención urgente para la humanidad. La acción colectiva y la toma de decisiones responsables son fundamentales para evitar alcanzar un punto de no retorno y preservar un futuro sostenible para las generaciones futuras. Es momento de actuar, de trabajar juntos y de asumir la responsabilidad que nos corresponde para proteger nuestro planeta y asegurar su habitabilidad para las futuras generaciones.

"Las consecuencias son claras y trágicas: niños arrastrados por las lluvias monzónicas, familias que huyen de las llamas, trabajadores que se desmayan bajo el calor abrasador… El aire es irrespirable, el calor es insoportable. Y los niveles de beneficios que generan los combustibles fósiles y la inacción climática son inaceptables…Los líderes deben liderar. Basta de vacilaciones. Basta de excusas. Basta de esperar a que otros se muevan primero". Si lo dicho por el secretario Guterres no te llega a muchos de nosotros sí. Por tus hijos, por tu vida actúa YA!! Sumemos voces de conciencia.