Por definición se le denomina ecocidio, a la destrucción del medio ambiente en un territorio, especialmente si es intencionada e irreversible.

Ese término ha cobrado relevancia últimamente, con motivo de la construcción del Tren Maya por parte del gobierno federal.

Hay quienes interpretan dicha construcción, como un capricho de Andrés Manuel. Seguramente sí lo es. Y ya sabemos que como ese, hay muchos otros “caprichos” que le están costando al país miles de millones de pesos. No es dinero del “prejidente”, no; pues con los $200 que carga en su cartera -como el quiere hacer creer-, no le alcanzaría para pagar de su bolsa tantas y tantas sandeces que hace. Eso nos cuesta a los mexicanos honrados que trabajamos y pagamos impuestos. Nos cuesta a “casi” todos. No a él.

Aunado al grave tema que representa el detrimento del erario público, el problema va mucho más allá.

Tocaré de forma somera solo algunos de esos aspectos e implicaciones:

Por una parte y de lo más grave, es la deforestación que están propiciando, sin sensibilidad alguna, ya que implica la destrucción de biodiversidad y de elementos hidrológicos únicos en el mundo.

La zona es rica, riquísima diría, en flora y fauna. Cualquier país envidiaría las condiciones que prevalecen en la región sureste de México. Se trata de ecosistemas de una gran abundancia biológica, que son uno de los últimos reductos de especies de fauna carismática y amenazada como el jaguar, puma, mono araña, mono saraguato, tapires, ocelotes, y de una multiplicidad de hermosas y coloridas aves, así como reptiles e invertebrados.

De ahí el título de este artículo: Ecocidio. Ya han intervenido organizaciones civiles, colectivos nacionales e incluso organismos internacionales, para fijar sus posturas al respecto, precisamente por el daño que esta ocurrencia de un solo sujeto está provocando.

Otro asunto relacionado, tiene que ver con la tala y explotación ilegal de recursos forestales. En el caso particular del tramo 5, según se dice en los medios de comunicación, hay que añadir más de 1,800 km de cuevas y ríos subterráneos, que respiran a través de miles de cenotes y que se están viendo vulnerados por el Tren Maya.

Hay imágenes que muestran a los camiones cargados de madera, con rumbo a Centroamérica. Considero que es momento de hacer una investigación a fondo. Por lo que se ve y se sabe, son grandes cantidades de dinero las que están implicadas en la venta del recurso maderero, que al parecer no hay un conteo y mucho menos control de la forma en que el dinero ingrese a las arcas públicas. No puedo en este espacio, -ni de ninguna manera-, hacer un juicio de valor o mucho menos una denuncia de hechos; solo sugiero que alguien, “ya sabemos quien”, se está beneficiando económicamente con la venta de la madera sin supervisión o auditoría alguna.

Por otra parte, no debe pasar desapercibido el hecho de militarizar la región. Ha habido ya confrontación del ejército con ecologistas. Se está exponiendo a la fuerza armada a situaciones de ilegalidad, por la comisión de delitos ambientales.

El tema da para un análisis más profundo.

Ya es momento de detener y poner un alto a quien tanto daño ha hecho a nuestro país. Momento de que vuelvan verdaderos estadistas a gobernar, a servir, a ayudar, a resolver.

Ya es momento…