Ediles fifís: ¡No conviene ponerse a las patadas con el presidente AMLO!

El PAN nacional, y más en Chihuahua, está muy atareado en recuperar imagen operando una incansable campaña de propaganda y de movilizaciones contra López Obrador. Quiere dejarse ver como “la oposición real” a las políticas del Presidente. Todos los analistas ven al PAN en todos lados como “absorto” como “ido del mundo”, cómo que no sabe qué hacer, ante la apabullante imagen del Presidente.

Parece que ya quieren despertar los líderes panistas del nocaut e intentan reaccionar, volver con más ganas al ring. ¿Será el único camino que deben tomar para recuperarse, si acaso hay tiempo e imaginación, y para conservar la gubernatura y la presidencia municipal? Eso se ve ¡muy difícil!... pero no imposible. En política, las derrotas no son tumbas; aquí sí reviven los muertos, no son para siempre.

¿Es lo que les queda al PAN y al PRI, ante la terrible derrota electoral, asumir el rol de constituirse como opositores reales, duros, contra AMLO? El tiempo y los resultados lo dirán.

Rumbo a la gubernatura en Chihuahua los sondeos dan una enorme ventaja en la predisposición electoral a MORENA. El PRI no pinta siquiera. Por eso el PAN está desesperado por retenerla. Con un asfixiante y la pesadilla del 25% de predisposición electoral a favor, el PAN tiene horror de verse en una derrota de incalculables consecuencias políticas, económicas… y penales. Los carniceros de hoy, serán las reses de mañana.

La situación del PAN en esa tesitura, es sumamente complicada. ¡Como andarán de desesperados que hasta marchas fifís contra AMLO organizan!

Lo peor para un partido gobernante como el PAN es que ¡su principal enemigo y lastre es ese que gobierna! Así… ¡ni cómo!

Cualquiera con sentido común ya huele la desesperación del PAN por salir del hoyo. Por eso es lógico que traten de sacar su buey de la barranca. Y la única forma que encontraron para recuperar credibilidad, es poniéndose a hacerle borlote en el Zócalo al Presidente! ¡Trágalos tierra! Olvidaron que sólo trabajando y dando resultados pueden aspirar oxígeno en sus aspiraciones. ¡Ya veremos si peleándose con AMLO y sin gobernador y sin dinero, pueden recuperar prestigio!

Claro que es evidente la nueva estrategia, la única que encontraron para salir del hoyo, basada en movilizaciones, exigencias a gritos y sombrerazos ¡y mucha propaganda sucia! contra López Obrador. ¿Será efectiva; lo lograrán?

Por lo pronto la amenaza sigue: le mocharon al gobierno estatal y municipal el chorro de dinero para el derroche y la corrupción. Obviamente sin ese dinero y sin gobernador ¡al PAN se le omnibuló el cerebro!

Y efectivamente en la política de los viejos la presión política era la fórmula mágica para hacerse escuchar por los gobiernos. Pero le hacía el “fuchi”, “guácala” a andar gritando por las calles para lograr soluciones. A menos que siga vigente esa forma de presionar, veremos si el Presidente les abre las puertas ¡y el cajón de dinero!

Ahora ya hacen manifestaciones en las calles algunos presidentes municipales de la derecha fifí y de la izquierda perfumada, con abrigos de 30 mil pesos y guaripas “de 25 equis”, haciendo borlote con cohetes, bandas estilo Culiacán y empujones a las puertas de Palacio Nacional, para ver si le sacan más dinero a AMLO para “aplicarlo honestamente” en sus municipios. ¡Ajá!

Sí lograron con esas bravatas fifís varias reuniones con funcionarios federales. ¿Pero obtuvieron el dinero que exigen?... ¡eso está por verse! ¡Les dieron puras promesas!, ¡una sopa de su propio chocolate!, como ellos lo hacen en sus municipios. ¡Perooooo!.. de chuchulucos ¡nada!

Teniendo a la vista esa acciones fifís del PAN, cabe preguntarnos ¿si peleándose con el Presidente y desplegando guerras sucias en su contra, realmente piensan que van a obtener que les dé lo que así exigen? En la forma de pedir, está el dar ¿verdad?

Advertimos desde lejos, que lo que sí van a conseguir es agarrar un pleito con el Presidente y obviamente puede repercutir en los bolsillos de los ediles. Y más si amenazaron con que van a gasear al Presidente, cuando visite a los municipios que esos ediles fifís “presiden”… porque no gobiernan.

El sentido común y una regla política aconseja siempre: ¡que nunca se deben pelear con la cocinera! ¿O sí, ediles fifís?