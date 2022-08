Educación global

La educación cumple con una función en el entorno humano y todos sus ámbitos desde hace miles de años. Ya en tiempos del célebre filósofo Sócrates, los grandes pensadores apostaban por una educación que sirviera para formar personas virtuosas, es decir, personas que tuvieran un amplio sentido del deber ético y moral. No por nada la cuna de las primeras escuelas de formación ciudadana viene de la época socrática, pues los primeros filósofos entendían la enseñanza y el aprendizaje como un método de transformación individual y colectiva.

Aunque a través de los años la educación ha cambiado enormemente, esta sigue cumpliendo con un importante papel dentro de la ciudadanía. Hablamos de la educación en todos los niveles e instituciones, pero también en todas las formas existentes, como la educación en el hogar. Las ciudades y sociedades han evolucionado a pasos agigantados, y también debe hacerlo el quehacer de la educación para ir a la par con la sociedad en la que se desarrolla. Por ello, como una de sus últimas tareas, la educación debe transformarse pensando en la ciudadanía global.

La idea de una ciudadanía global toma forma en el proyecto de la Ilustración durante la época moderna. Se pensaba en un nuevo concepto de ciudadano del mundo, en donde las fronteras políticas no fueran determinantes para la conformación de la sociedad. Sin embargo, la crisis de la modernidad y las guerras mundiales, cambiaron el panorama del ciudadano “cosmopolita” contenido en el proyecto de la Ilustración. Más tarde, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 y el surgimiento de las Naciones Unidas, se volvería a repensar la ciudadanía global como un tema de central importancia en la actualidad.

El ciudadano del mundo se concibe desde la idea de la igualdad entre hombres y mujeres de todas las naciones, así como el reconocimiento de la inalienable dignidad humana. Bajo este precepto, la educación se convierte en uno de los principales aliados para formar y conformar la ciudadanía global. La educación global nace del reconocimiento de que el mundo es cada vez un lugar más conectado, y de que los grandes problemas solo se pueden resolver desde la cooperación y no desde el aislamiento. En este sentido, una educación global busca la equidad, la justicia y los derechos básicos para todos los seres humanos, sin importar su lugar de origen.

La educación es importante desde cualquier perspectiva y en todos los contextos, pues sirve no solo para propiciar el conocimiento, sino también para expandir la paz y la libertad en situaciones de opresión. Si a ello le sumamos la perspectiva global, con las herramientas del diálogo y a cooperación, encontraremos en la educación una poderosa arma para transformar la realidad mundial.

La educación global implica la transformación de los modelos pedagógicos de siempre, para enfocarlos en una visión de trabajo en equipo y solidaridad entre los pueblos y las naciones. Por esta razón, no solo hace falta educar la mente a través del conocimiento, sino educar al ser humano visto como un todo. La educación global parte del paradigma de transformación social holística, por ello toma en consideración todos los ámbitos de la persona y no solo el intelectual. Aunque se diga fácil, esta es una tarea profunda que requiere no solo de la disposición de las estructuras políticas y sociales, sino también de los educadores globales.

El gran reto de nuestro país, y específicamente del estado de Chihuahua, consiste en observar la realidad desde un paradigma global, para resolver problemas locales. En términos de economía a esto se le conoce como pensamiento “glocal”. Sin embargo, la tarea no es solo de los organismos gubernamentales, sino de la población en general. Aquí cobra relevancia la labor de los educadores globales. La formación de nuestras futuras maestras y maestros requiere una reestructura que contemple ampliamente el análisis de la situación mundial, la visión de cooperación y el diseño de estrategias para una ciudadanía global responsable.

Los grandes temas que impactan a nuestra comunidad solamente podrán ser resueltos al ser visibilizados, y en esto es de gran ayuda la perspectiva de la educación. La educación global contribuye a realizar preguntas y reflexiones acerca del reconocimiento de la riqueza en la diversidad cultural, las relaciones interpersonales con los otros y la responsabilidad por el entorno tanto cercano como lejano. Solo a través de la educación podremos ensanchar nuestra visión sobre la igualdad y la fraternidad que propone la ciudadanía global, para dejar atrás una forma individualista de organización política o civil.Así lograremos avanzar hacia la meta, lejana pero no imposible, de convertirnos en ciudadanos del mundo.

