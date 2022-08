Educación laica, carísima y aunque no quieras

Voy a iniciar este artículo con la misma demanda de todos estos meses: exijo una escuela pública de psicología, Chihuahua la necesita ahora. Lo que no sé es si una escuela pública de psicología sería significativamente más barata que una escuela privada, porque es bien sabido que el estado de Chihuahua tiene las escuelas públicas más caras del país.

Yo tuve la peregrina idea de estudiar filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UACH, apenas y a penas sobreviví un semestre, además los horarios de la UACH no están pensados para trabajadores, se piensa en un estudiante ideal, cuya familia paga sus gastos universitarios, no tiene necesidad de trabajar y no tiene problemas de transporte tras la última clase de la noche, porque tiene un automóvil, aunque sea modesto. Pero lo anterior sólo son supuestos, quizá por eso guardó tan entrañables recuerdos de maestros como el Lic. Francisco Flores o el fallecido Mario Humberto Chávez, siempre te preguntaban si ya habías comido o si tenías dinero para los libros.

Habrá gente en la UACH que querrá hacerme reproches y decirme que se trata de una universidad pública accesible a todos los bolsillos, pero no es verdad, con lo que pagaba entre cuotas de Rectoría, de la facultad, de sociedad de alumnos y otros arrimadijos, y sacando cuentas, decidí tomar el diplomado en creación literaria de la UNAM, ese sí era gratuito, nada más pagabas las copias de tu solicitud y tu boleto a la ciudad de México, si tu obra era suficientemente buena como para que te aceptaran todo estaba resuelto, la UNAM te proporcionaba alojamiento: un cochinero con literas y un locker, baños con agua fría y comedor con frijolitos y ensalada de atún, con frecuencia había giras por poblados del sur del país, donde leíamos y escuchábamos poesía de otros jóvenes. Un plus enriquecedor.

Luego del diplomado tuve que pensar en el cash, necesitaba una cédula profesional para trabajar, porque nunca vi en el anuncio clasificado “Se solicita poeta, ofrecemos buen sueldo”, ya había fracasado económicamente en la UACH, así que opté por una universidad privada muy económica y con horario para trabajadores, así pude trabajar y estudiar al mismo tiempo.

En Chihuahua con lo que cobra una universidad pública, mandas a tu hijo a cualquier universidad pública del resto del país, pagas los cincuenta pesos de inscripción y con el resto le pagas la habitación, si es que no viene incluida de antemano en los servicios de la universidad.

La ficha de admisión a la UACH cuesta 960 pesos, te quedes o no te quedes. Si apruebas el examen, por ejemplo en la Facultad de Filosofía y Letras, tienes que desembolsar 4,030,pero tranquilo, si vas a primer semestre de medicina sólo son 3,000 pesos de inscripción semestral, aquí faltan los libros y materiales que cada maestro te va a pedir y háblales bonito y no repruebes porque el examen extraordinario cuesta más de 300 pesos, el curso de inglés obligatorio para la titulación rebasa los 1,800, también cobran la constancia de licenciatura, y el curso de titulación cuesta 6,188 pesos y así se sigue.

Varias madres de familia se han quejado de que la cuota voluntaria de inscripción a las escuelas primarias es de 1,000 pesos, más menos, según la escuela. En las escuelas que cubre educación primaria, secundaria y media superior hay que sumar el gasto ilegal de los uniformes, ninguna escuela pública en México, salvo que sea alguna de las escuelas del Ejército Mexicano, tiene derecho a exigir un uniforme, ni a imponer la compra de libros que no sean los autorizados por la Comisión de Libros de Texto Gratuitos de la SEP. Aclaro que hay que comprar varios uniformes, porque hay que lavarlos, en esas edades los hijos crecen como si te odiarán. Recuerdo que un lunes le compré a mi pequeña un par de zapatos escolares que le quedaban a la perfección y el viernes de esa misma semana la encontré llorando, sentada en las escaleras de salida de la escuela, le pregunté qué le pasaba y me explicó que los zapatos le apretaban mucho ¡Qué manera de crecer!

El Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua ha cobrado este semestre alrededor de 5 mil 334 pesos en algunos planteles.

Pero el precio cambia si cambia de escuela, por ejemplo la UNAM cobra cien pesos de inscripción. Existen cuotas semestrales mínimas, cuyas cantidades también dependen de la carrera específica que se desee estudiar. La ficha de admisión tiene un costo de 430 pesos. Algunos pagos se consideran voluntarios y depende de cada alumno si los quiere realizar. Además, hay un gran número de becas apoyando a los estudiantes, que depende del programa que desees cursar. Si decide mandar a sus hijos a la UAM las colegiaturas son las siguientes: para estudiantes mexicanos, inscripción anual 85 pesos; para estudiantes extranjeros 428.

Vale la pena recordar el artículo 3º constitucional “Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. (ADICIONADO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica”.

Por lo que resulta inconstitucional y discriminatorio negar la educación a un menor de edad porque no lleva el uniforme oficial, en fin, aquí y ahora la educación es selectiva, excluyente, burocrática, muy cara y aunque no quieras. Confío en que vendrán mejores tiempos.