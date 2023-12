Educación: un llamado urgente a la acción

Ciudad Juárez.- La educación en México enfrenta una crisis persistente, como evidencian los últimos resultados del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA). La preocupante tendencia a la baja en el desempeño académico de los estudiantes, especialmente en matemáticas, ciencias y lectura, nos plantea interrogantes cruciales sobre el estado actual del sistema educativo en el país.

En matemáticas, la caída de 14 puntos respecto a la evaluación anterior revela una brecha significativa con respecto a otros países de la OCDE. La baja representación de estudiantes que alcanzan solo el nivel 2 en matemáticas es alarmante y plantea dudas sobre la efectividad de los métodos de enseñanza y el alcance del plan de estudios en México. ¿Cómo podemos esperar un futuro próspero cuando habilidades básicas, como convertir precios a una moneda diferente, están fuera del alcance de muchos estudiantes?

La lectura, a pesar de experimentar una disminución más modesta de cinco puntos, señala una tendencia también en picada. La identificación de la idea principal de un texto y la extracción de información relevante son habilidades fundamentales para el desarrollo de un estudiante, y su declive no solo afecta a México, sino también a otros países latinoamericanos.

En ciencias, la caída de nueve puntos es igualmente inquietante. La incapacidad de los alumnos para razonar explicaciones para fenómenos científicos es un llamado de atención. Más aún, la mitad de los estudiantes mexicanos no lograron superar la prueba de nivel 2 en ciencias, una realidad verdaderamente preocupante para la formación de futuros profesionales en campos científicos.

La brecha de género en los resultados también es evidente. La superioridad de los niños en matemáticas y las niñas en lectura subraya desafíos de equidad de género que deben abordarse con urgencia. Las estadísticas sobre satisfacción de vida, soledad y acoso escolar exigen una acción inmediata para garantizar un entorno educativo seguro y saludable.

Las disparidades económicas en el desempeño académico muestran otra dimensión del desafío educativo en México. Las autoridades educativas, a todos los niveles, deben asumir la responsabilidad de abordar estos problemas urgentemente. Los problemas que experimentamos en Juárez son un reflejo de la disminución generalizada de la calidad educativa en nuestro país.

Es vital para Juárez, Chihuahua y el país, que las autoridades educativas reflexionen sobre estos resultados y emprendan acciones concretas, como en la inversión en la formación del profesorado, la actualización de los planes de estudio y la implementación de estrategias pedagógicas innovadora. Nuestros estudiantes no pueden esperar más. Si no invertimos en educación, no estamos invirtiendo en el futuro de nuestra comunidad.