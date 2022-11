Efectivamente, La Golondrina calla voces en contra

Enchamarrados para enfrentar a la intemperie el frío de la noche, en particular calador en la zona de El Palomar, fue visto el alcalde Marco Bonilla, acompañado de su esposa e hijos, igual que a miles de chihuahuenses apiñonados para presenciar la –efectivamente- extraordinaria representación teatral, La Golondrina y su Príncipe.

Ningún desperdicio tuvo la presentación de los textos de Oscar Wilde, realizada por el productor chihuahuense, Alberto Espino, apoyado en personal profesional, redactores, adaptadores, guionistas, ingeniosos todos ellos para ofrecer al auditorio una obra de calidad como la disfrutada el viernes en la primer puesta en escena.

Presentamos en versión digital múltiples imágenes del presidente municipal, su familia, y miles de chihuahuenses, presenciando el arranque de una docena de funciones, que en total será disfrutada por 70, 80 o hasta 100 mil personas, en cálculos ambiciosos, pero alcanzables.

Quedó apenas justo el teatro al aire libre montado para recibir a las personas que solas o en grupo llegaron para acomodarse -inclusive a la distancia-, aprovechando las pantallas gigantes y el audio impecable, desde donde pudieron atestiguar el drama ficticio de una estatua principesca cubierta en láminas de oro, que cobra vida para solidarizarse con los que menos tienen, menos saben y menos pueden.

Tenores, sopranos, mezzosopranos, se fundieron en uno solo, con vestuario inédito, muy llamativo por lo creativamente elaborado, junto con 70 actores en escena –las bailarinas de ballet extraordinarias-, apoyados por proyección de escenarios móviles que contextualizaron adecuadamente la historia, en que la golondrina acompaña al príncipe en un acto de amor solidario.

Después de observar, niños y grandes, luces, imágenes, color, voces, sonido, increíble que haya sido la obra motivo de descalificación continua desde hace semanas, involucrando artistas de la talla de Joaquín Cossio “El Cochiloco”, que han gozado del privilegio del financiamiento estatal invertido en películas en las cuales han participado.

“El Infierno”, dirigido por Luis Estrada, donde alcanza fama el personaje interpretado por Cossío, recibió financiamiento estatal a fondo perdido por parte del gobierno federal. Nadie dijo nada en aquel entonces. Fueron millones los que costó esa producción y millones también los que puso gobierno, dentro de recursos con motivo del bicentenario de la independencia.

“El Cochiloco” salió a redes con video que dijimos era parte de la desinformación –y el afán gratuito de golpear para sacar raja- que privaba en aquel entonces, cuando Cossio y personas de cultura morenistas y corralistas, se rasgaban las vestiduras por los 34 millones que costaría la “suntuosa” representación. Se fue de bruces, intitulamos la columna en aquellos ayeres. El tiempo nos dio la razón.

Dividido el costo en doce funciones, correspondía a 2.8 millones, aun así parecía caro; pero dividido entre los 60 mil asistentes -bajita la mano-, el costo es ridículo, 56.66 pesos con sus centavos por persona, sin tomar en cuenta que mucha de la infraestructura quedará ahí mismo, como inversión a largo plazo, para seguir presentando espectáculos de ésta y otra naturaleza.

Visto así se aclara con mucho el trasfondo del brete en que metieron no sólo al inolvidable “Cochiloco”, sino también a otros artistas serios como Daniel Giménez Cacho, quienes quedaron exhibidos por la sinrazón de quienes buscaban simplemente hacer mosca.

***

Hubo necesariamente en el trasfondo fuerzas políticas detrás de las críticas, algunas fundadas, la mayoría infundadas, para generar un ambiente de crispación, por supuesto abuso y corrupción en los recursos públicos invertidos, mitad y mitad entre el gobierno estatal y el municipal.

Cuando no pudieron los señalamientos generar mella -, cargándole la mano a Maru Campos- decidieron realizar acciones directas, como brincar las vallas de seguridad y posicionarse del escenario, en clarísima y abierta provocación, en intento de generar una reacción de fuerza que nunca llegó, más que a través del colmillo político de César Jáuregui Moreno y su homólogo municipal, Santiago de la Peña.

Nanta, una de las participantes en la protesta avisó a las cuatro de la mañana sobre el inicio de la misma pero lamentándose de la falta de solidaridad del mundo intelectual porque no tenía respaldo tumultuario, más que de unos cuantos, la mayoría provenientes de Juárez.

Morena quedó atado de manos, sin poder participar abiertamente, porque ya les había ganado la fuerza mediática que alcanzaron los organizadores, el Estado y el Municipio, con control de daños, para seguir adelante con la obra.

Los grupos morenistas, desde la delegación del Bienestar, con acento y sello corralista, indudable mezcla de intereses, hermanados por el intento de desacreditar una de las primeras acciones culturales, en rubro abandonado por la anterior administración.

Pretendieron olvidar convenientemente que Chihuahua merece una puesta en escena de este tamaño, y con un maestro de casa como lo es Espino, que ya ha sorprendido con obras monumentales en el pasado como Nuestra señora de París, montada con juego de luces y proyección sobre la catedral metropolitana.

Indudable importancia, podríamos decir clave, el empujón fuerte que recibió Alberto de su hermano, el senador morenista Rafael Espino, quien pudo concluir –sin meterse en camisa de once varas con señalamientos directos innecesarios- que los intereses partidarios no son buenos mezclados con la cultura, porque termina siendo un batidillo que a todos ensucia como en rehilete. No se iba a quedar callado “Rafa” Espino, mientras sus correligionarios hacían papilla a Alberto, tratando de desbarrancar el proyecto.

***

Una obra de este tamaño efectivamente merece ser replicada en el resto de los municipios, cuando menos los más grandes, procurando acercar lo más posible la cultura a todos los ciudadanos, y no sólo dejarla en la capital.

No andan tan mal los colectivos en sus demandas, por eso no batallaron ni unos minutos en ponerse de acuerdo con el Secretario General, César Jáuregui, quien comprende muy bien –por su paso en Juárez y Delicias- de lo que significa descentralizar, entre otras cosas, la cultura.

Es urgente que sea dispersada por todo el estado, democratizada, pero no nada más ahora, sino desde siempre, como furiosamente lo defendieron estos días artistas y reporteros hijos del corralato.

Cuando ellos tuvieron en sus manos la posibilidad de hacerlo, prefirieron quedarse con migajas de la nómina, abandonando a su suerte el Festival Internacional Chihuahua, que sólo les sirvió de pretexto al inicio de la administración para viaticar internacionalmente con cargo al erario público.

Ese fue uno de los reclamos de los colectivos, que hubiera desaparecido el FICH, pero ese festival no lo desapareció la actual administración estatal o municipal, lo canceló el corralismo con el pretexto de la pandemia por Covid, cuando debieron ser creativos y rescatar los programas artísticos que habían alcanzado fama nacional e internacional por la calidad de artistas y representaciones.

Importante que estos reclamos no sean abanderados con mentiras, como el asunto del FICH achacado a Maru y Bonilla, porque los chihuahuenses no se van a tragar ese tipo de cuentos en los que cuando estoy en gobierno soy lo mejor y cuando están mis opositores son lo peor, engatusando y sorprendiendo a muchos respetados artistas y colectivos, que tienen propuestas de mejora en el ramo cultural, como es el caso de la descentralización de espectáculos por todo lo largo y ancho del territorio estatal.