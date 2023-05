El “locazo” del imperio

Dedicado a todos los maestros y maestras que han dejado en las aulas la mejor siembra de sus vidas con su enseñanza, son ellos los que como toda cosecha, advierten en el aprendizaje de quienes compartieron con ellos, los frutos de buenaventura y esperanza para la niñez, la juventud y la humanidad, FELIZ DÍA MAESTR@S G.A.L.D.

Para entendernos, una definición

Si hay quien piensa que está sobrado el término “locazo” debo precisar el porqué de su uso, antes de señalar a quien lo aplicaré.

Definición y etimología de “locazo”;

Sustantivo masculino. Este vocablo es de uso anticuado, se refiere como la parte aumentativo de loco, la persona que tiene poco juicio o entendimiento, desatinado e imprudente, que ha perdido parcial o total la razón, que se excede... por lo normal o que está contento y entusiasmado.

Etimología

Origen, historia o formación. Este vocabulario etimológicamente está formado del adjetivo y sustantivo «loco» y del sufijo «azo» que indica como valor aumentativo.

Sujeto a aplicar si me refiero al senador Kennedy quien dice que "sino fuera por EU, los mexicanos comerían alimento para gatos; es un racista e ignorante" a lo que contestó el canciller Ebrard calificándolo como; "ignorante y racista y que sólo busca atención pública".

Mas sobre el que aquí denomino como el locazo senador John Kennedy y sus inadecuadas expresiones durante la comparecencia de la jefa de la Agencia Antidrogas (DEA), Anne Milgram.

El locuaz señaló; "Nuestra economía es 18 veces más grande que la de México. Les compramos 400 billones de dólares cada año" lo que no sabe él es que el valor agregado a la manufactura exportado de México es la real contribución a su país, por parte del nuestro.

Debe precisarse que; "La comparecencia de Anne Milgram fue para hablar sobre las acciones que se están llevando a cabo para reducir el flujo de fentanilo y para combatir a los cárteles mexicanos de la droga, donde Kennedy reiteró su postura de enviar tropas estadounidenses a México para combatir el narcotráfico".

Este sí es un problema, como lo documentamos ya aquí en este espacio la semana anterior, por si no le queda claro al senador republicano por Louisiana, John Neely Kennedy, (lo especifico para no confundirlo con el demócrata abogado ecologista y activista antivacunas Robert F. Kennedy Jr.) quien aspira a contender por la Presidencia de Estados Unidos en 2024.

Dejo hasta aquí la referencia al "locazo Kennedy" que no sabe que la relación binacional, es más que un mero asunto de mala vecindad como él desea hacerlo parecer, la RELACIÓN BINACIONAL MÉXICO ESTADOS UNIDOS, ES TODA UNA INTERRELACIÓN HUMANA, ECONÓMICA, SOCIAL Y POLÍTICA, ADEMÁS DE AMBIENTAL QUE DEMANDA ENTENDIMIENTO MUTUO. Y su politiquería barata y electoral no ayuda a nadie.

EL REAL DESAFÍO, POR SI LO QUIERE ENTENDER Y ATENDER

Los Estados Unidos tiene de menos 3 escenarios muy adversos si los quieren ver, y no distraer con otras cosas que no van como esto de hablar de los mexicanos presumiblemente comiendo alimentos para gatos cuando los nómadas digitales procedentes mayoritariamente de Norteamérica como una migración clandestina soterrada aparecen como hongos en nuestra nación procedentes del imperio que agoniza.

Corriendo de los altos costos de vida que “homeless” y migrantes forzados como lo que habitan hoy la colonia Condesa en la Ciudad de México por ejemplo, y qué decir de su cruel realidad de los cien mil fallecidos anualmente en promedio durante los últimos 3 años que ha dejado la epidemia del fentanilo.

La caída abrupta del dólar por causa de la mala administración y los empréstitos que los ahogan además de la poca respetabilidad que el patrón dólar va teniendo en el mercado mundial, ante la emergencia de la nueve hegemonía del Rublo y el Yuang.

Baste decir que el boomerang que se auto aplicó Estados Unidos con las sanciones a Rusia, ya es el más sonoro descalabro que dañó a Europa y a ellos por igual, cuando hablo del "locazo" bien podría también hablar de...

EL OCASO DEL IMPERIO

Estados Unidos asiste desee o no a la recomposición del NUEVO ORDEN MUNDIAL, el que está a la vista, si advertimos que la emergencia en Asia de China, Rusia e India. En América Brasil, así como la persistencia de Irán, van acotando el espacio a la Unipolaridad Norteamericana y dejan ver que OTRO ORDEN MUNDIAL ES POSIBLE.

Y el ocaso es cierto, ya no puede Estados Unidos imponer como antaño su criterio y dominio en todo, agotó credibilidad en las Torres Gemelas, y la invasión y guerras que provocó en Irak, Libia y Siria, para robar su petróleo y su derrota en Afganistán así como su fracaso desde 2014 con su tarea de zapa contra Rusia vía Ucrania, atizada por una beligerante OTAN que aun tiene encandilados a los europeos que no atinan ni aun después del bombazo a los gasoductos Nord Stream que desenmascaró Seymour Hersh, el periodista legendario y Premio Pulitzer por su investigación de la masacre -que no batalla- de My Lai quien atribuye a EEUU la voladura del Nord Stream, el ducto diseñado para llevar el gas de Rusia a Alemania en finales del 2022 , justo previo al duro invierno que aprovechó para vender gas a Europa al 40 por ciento más que el costo del gas ruso.

COROLARIO

ASÍ LAS COSAS ENTRE EL LOCAZO DEL SENADOR REPUBLICANO POR LOUISIANA, JOHN NEELY KENNEDY Y EL OCASO DE LA UNIPOLARIDAD, ESGRIMIDA POR EL RAPAZ VECINO QUE ROBÓ A MÉXICO EL 54% DE SU TERRITORIO, que DIVIDIÓ VIETNAM PARA PERDER UNA GUERRA CON MÁS DE 58,000 COMBATIENTES QUE TUVO QUE REPATRIAR COMO FALLECIDOS EN 10 AÑOS Y QUE VE MORIR AL DOBLE HOY ANUALMENTE EN UNA MODERNA GUERRA DEL OPIO ACTUAL LLAMADO FENTANILO Y QUE VA VIENDO CAER LA ACEPTACIÓN DE SU MONEDA COMO EL LLAMADO PATRÓN DOLLAR QUE SUSTITUYÓ AL PATRÓN ORO Y HOY PALIDECE ANTE LAS NUEVAS MONEDAS QUE RECLAMAN SU ESPACIO.

SÍ, HOY INTERECTÚAN Y ESTÁN VIGENTES MÁS QUE NUNCA DOS REALIDADES QUE COBRAN ROSTRO, ASÍ EL LOCAZO DEL IMPERIO DE APELLIDO KENNEDY Y EL OCASO DE ESE IMPERIO QUE CAE, CUANDO LOS MIGRANTES TOCAN NO COMEDIDAMENTE SINO RECLAMANTES A SUS PUERTAS POR SU FRONTERA SUR, PARA DEMANDAR LO MUCHO QUE ELLOS COMO IMPERIO DE SUS PUEBLOS HAN TOMADO.

ASÍ LAS COSAS.