El “bozal” a la prensa

#PrensaProstituida, #PrensaSicaria… inundaron las redes sociales luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador lanzara la frase “Le muerden la mano a quien les quitó el bozal”, formalizando con ello el nuevo “bozal” que estos tiempos traen a la libertad de expresión.

Los ataques a la prensa por la 4a Transformación no son nuevos, tal vez algunos ilusos pensaron que en el ejercicio del poder cambiaría la estrategia de confrontación con los medios de comunicación, pero no, se han recrudecido de manera alarmante, y no por la diferencia de ideas, sino por el nivel de enfrentamiento que se da en las redes sociales, que como ya se ha escrito, vulnera la seguridad de los periodistas.

El gobierno federal, al igual que el Gobierno del Estado de Chihuahua han optado por la descalificación y enfrentamiento contra los medios, y la única justificante que han mostrado hasta el momento es que ya no se les paga, que ya no hay prensa comprada, mientras buscan la manera ellos de utilizar el presupuesto público sólo para quienes se alineen, para quienes los alaben.

Sin duda el fracaso en la operación Culiacán, en la cual se pensaba salir airoso con la detención de Ovidio Guzmán ha mutado a la crisis más fuerte de credibilidad que ha tenido el gobierno actual, y como se refirió puntualmente en este espacio, su manejo ha sido aún más desastroso, que ha llevado al gobierno a tratar de explicar una y otra vez qué sucedió, y cada día se enlodan más.

Claro que esta crisis también sirvió de tapadera a otra de mayor impacto, el nulo crecimiento económico que registró nuestro país en el tercer trimestre, que el Inegi tímidamente publicó y de que hasta ahora el presiente no ha mencionado, se prefiere seguir desprestigiando al Ejército que reconocer que la economía está estancada.

Sobre los ataques que no han cesado a la prensa, sin duda la confrontación que se hace cada día más fuerte entre periodistas y el presidente deberían ser el parteaguas para cambiar la estrategia de las “mañaneras”, no es posible exponer al máximo representante del gobierno, al presidente, a las preguntas incómodas de esa prensa sin bozal.

Y la mordaza, la censura y la descalificación a los medios provienen desde las entrañas de las Cuarta Transformación, de ese ejército en las redes sociales que en algún momento le dieron credibilidad de su propuesta, y hoy se utiliza para atacar a quienes no piensan como ellos.

Ese movimiento en las redes sociales que trabajó alineada a Morena hoy intenta defender, pero sin duda no es lo mismo destruir que construir, y ante la falta de ingenio por dar elementos que aporten a la imagen de su líder, pues continúan con su misma fórmula, destruir a quienes opinen de manera diferente, a quienes critiquen, como ellos lo hicieron, a su “mesías”.

De los pocos intentos por rescatar la imagen del presidente, el tuitero Carlos Castro Buendía, quien define en su cuenta: “Nadie ataca al presidente con mentiras, seré un soldado de la 4T”, publicó una fotografía del presidente abrazando a un soldado en el aeropuerto y la “viralizaron”, como una forma de apoyo a los elementos del Ejército Mexicano… y con ello tratan de poner un bozal a los miles de soldados que hoy se sienten humillados.

Se ha optado por proteger la imagen presidencial y de su gabinete sobre la imagen del Ejército Mexicano, tal vez la única institución sobre la que aún existía credibilidad, en lugar de sancionar y condenar las malas decisiones de ese jueves negro en Culiacán.

Al Ejército lo han maniatado, lo han confinado ahora en el “Franckestein” llamada Guardia Nacional, han tenido que sufrir humillaciones para dar “abrazos y no balazos”, y no sólo su imagen ha caído, sino que junto con ella se ha desplomado el orgullo y la dignidad de las fuerzas armadas, de esos hombres curtidos para la defensa de su país.

El último ataque del presidente Andrés Manuel López Obrador a la prensa se dio esta semana, al criticar que “han estado cuestionando este suceso, se nos lanzaron con todo. Desde los supuestamente más independientes hasta los boletines al servicio del conservadurismo”… y detrás de él la andanada de sus seguidores contra la prensa.

“[email protected], hoy nos debe quedar claro, que toda la #PrensaProstituida se agrupó, a favor de la desestabilización de la #4T, [email protected] que estamos viendo o escuchando la mañanera ahora mismo, podemos ver la agresividad de los reporteros en contra del #Presidente de México”, escribió un usuario.

No es la primera vez que el presidente se ha enfrentado a la prensa. El pasado 22 de julio aseguró que la prensa no se ha portado bien con la 4T, y al referirse al periódico británico Financial Times expresó: "Ese periódico con todo respeto, debe de ofrecer disculpas al pueblo de México porque ese periódico se quedó callado mientras se imponía la corrupción en México; nunca dijo nada, al contrario, aplaudía el que se llevaran a cabo las llamadas reformas estructurales y estoy esperando que ofrezcan disculpas, podrán ser muy famosos, pero no fueron objetivos, no son profesionales”.

“Ya ven como es el hampa del periodismo, no todos, desde luego, no todos, éste, no, no, no, pero en el hampa del periodismo se usa mucho la calumnia que cuando no mancha, tizna", respondió López Obrador el pasado 23 de mayo a una reportera que lo cuestionó sobre el sistema de Salud, en una confrontación más con la prensa.

"Aparece en el Reforma, en ocho columnas, de que se dispara la violencia en el tiempo que llevamos, los entiendo, así actúa el conservadurismo, pero no es cierto lo que dice”… ”Loret, ¿le creen ustedes a Loret? No, no, hay periodistas, con todo respeto, mienten como respiran y ya, no lo vuelvo a decir", dijo el mandatario sobre el periodista Carlos Loret de Mola.

Esa ha sido la forma directa de ataque a los periodistas, la nueva mordaza que inicia con la descalificación directa del presidente y la consecuente persecución de sus soldados virtuales, esos que se esconden tras un comentario en las redes sociales para tratar de desprestigiar a los medios de comunicación, y lo más duro, a los periodistas críticos.