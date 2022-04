El 2024 y por qué está tan enojada la oposición

El domingo 10 de abril sucedieron dos cosas inéditas en nuestro país. La primera es que por primera vez ciudadanos y ciudadanas salieron a votar para decidir si el Presidente continuaba o no gobernándonos (con el resultado sabido de que nueve de cada 10 personas lo ratificaron). Y la segunda, es que prácticamente toda la clase política opositora del país (PAN, PRI, PRD, MC), que funcionan como bloque opositor a todo lo que hace y dice AMLO desde que inició su mandato, llamaron a no salir a votar (previendo el resultado y con ello comprobar que la gente no les cree a ellos).

Por eso, por increíble que parezca, aún cuando pudieron votar en contra del Presidente y con ello darle congruencia a su cantaleta y plasmarlo en la consulta de revocación, hicieron llamados, casi súplicas, a no salir a votar.

Increíble, llamaron a no participar, a no votar a un ejercicio democrático, constitucional y de participación ciudadana. Obviamente, esta clase política es la misma que todo el sexenio, y desde hace 17 años al menos, ha sido opositor, y algunos hasta enemigos declarados públicamente, de nuestro Presidente.

Aquí en Chihuahua fueron 340 mil votos los registrados de ciudadanos que acudieron al llamado. El 90.5 por ciento le dio su respaldo a AMLO y el resto mostró su inconformidad, muy válida y respetable.

Aunque el estado fue de baja participación en la consulta, es evidente el apoyo al Presidente de parte de los chihuahuenses. Todo a pesar de la intensa campaña contra la participación ciudadana que lanzaron los opositores.

Por eso es que es oportuno preguntarnos: ¿por qué su enojo con el ejercicio democrático del domingo pasado?

La respuesta: ven cerquita el 2024 y están frustrados y enojados por la aprobación del Presidente y el respaldo que sabían iba a obtener en esta primera consulta de revocación de mandato. Le tienen miedo al efecto Andrés Manuel López obrador.

Y yo agregaría que, ahora, están desesperados porque 2024 está a la vuelta de la esquina y la aprobación del Presidente es abrumadora, prácticamente no ha tenido desgaste por el ejercicio del poder, con una aprobación muy alta, como se evidenció el domingo, lo que se traduce en una aprobación general de su Gobierno.

Aunque la oposición quiera ver el vaso medio vacío, la realidad es que es un vaso lleno. Lo anterior, porque con los más de 15 millones de votos de respaldo que tuvo nuestro Ejecutivo Federal, le bastaría para volver a ganar le la Presidencia a los candidatos de 2018, donde el que más se le acercó tuvo doce millones de votos.

Todo esto, cabe hacer mención, con un tercio de las casillas instaladas, con escaso tiempo para dar a conocerse la consulta y con casi nula promoción en medios de comunicación, contrario al bombardeo de spots que el INE pauta en cada elección federal.

Porque por más que digan que la mayoría de la gente no salió a votar, saben que en cada elección federal el promedio de participación es el 50 por ciento (sólo en 2018 fue el 60 por ciento), y saben que ni siquiera en la última elección presidencial con la mayor participación en la historia, sus candidatos alcanzaron el apoyo que tuvo nuestro Presidente hace unos días.

Por eso la molestia con los 15 millones de votos de apoyo del Presidente en esta elección novedosa, con poca promoción y con una tercera parte de las casillas instaladas.

Es ese el enojo y frustración del bloque opositor. Porque hoy por hoy no tienen un liderazgo que pueda presentarle un riesgo a Claudia Sheinbaum o cualquier candidato que vaya a competir por Morena en dos años y dos meses. Saben que el candidato de Morena en 2024 va a ser quien mejor garantice y represente la continuidad del proyecto de nación y política del Presidente, que será de sus confianzas, y los que salieron a apoyar al Presidente el domingo pasado saldrán a apoyar a la siguiente persona que lo sucederá.

Al día de hoy, mientras del lado de Morena los dos perfiles más fuertes (Sheinbaum y Marcelo Ebrard) tienen un liderazgo fuerte, visible; están posicionados, vigentes, y con la aprobación de la gran mayoría de los mexicanos al proyecto de Gobierno, del lado del bloque opositor no se vislumbra una figura visible que pueda representar un riesgo a Morena.

Si, como dice la oposición, quienes salieron a votar el diez de abril fue el voto duro del Presidente y Morena, entonces, fue un excelente calentamiento rumbo a 2024, porque con esa base de votos - pese a todos los obstáculos para que votara la gente como las pocas casillas, la lejanía de las mismas, la escasa información y dónde mucha gente se quedó sin apoyar al Presidente porque no aparecieron en el padrón o aparecieron en colonias apartadas de las suyas- se vislumbra una victoria presidencial guinda.

A esos votos de la consulta hay que agregarle los que se quedaron con las ganas de votar por el Presidente y no pudieron; y la base de apoyo del Presidente que sin ser el voto duro, apoyan su gestión y van a darle la oportunidad a la siguiente persona que le dará continuidad al proyecto de nación del AMLO.

Todo esto lo sabe la oposición, que ve con preocupación, enojo y frustración, la tendencia rumbo a 2024, reflejada en los números del histórico domingo diez de abril. Eso es lo que los tiene molestos, frustrados y ahora preocupados.

El autor es abogado