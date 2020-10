Lo sucedido en la nación hermana del Uruguay sobrepasa a la pugna aún vigente por la dirigencia nacional de Morena, también a la disputa por la presidencia de los Estados Unidos y su debate por quién vivirá en los próximos 4 años en La Casa Blanca, cito estos dos casos como un referente nacional y externo de disputa política, en Chihuahua no hay disputa porque no hay gobierno y la pandemia lo ha probado lamentabilísimamente no estamos luchando contra el semáforo rojo sino contra la avaricia que ve en personas que suben como familia en muchos casos en número de 4 tripulantes que son atracados por recaudadores vestidos de tránsitos que les esquilman más de 500 pesos sin preguntarles si habitan en la misma casa siquiera, lo cual no generaría una situación de riesgo para ninguno, pero en fin Chihuahua como gobierno es la sinrazón permanente viviendo en semáforo rojo de la violencia ya por años y a merced de la otra tragedia, ahora arropada bajo el nombre de pandemia, aquí no hay nada que abrazar, sino la esperanza de que pronto se pueda cambiar tan nocivo gobierno.

DOS VIEJOS MÁS JÓVENES QUE NUNCA

Dedicaré esta colaboración a presentar la crónica de este abrazo, que a mi parecer destaca hoy que entre tantas tragedias que enseñorean hoy en el planeta, el continente americano y México, nos ha de traer de menos esperanza.

LA CRÓNICA

En un mundo cada vez más polarizado políticamente, un gesto entre dos de las mayores figuras políticas de Uruguay, de partidos rivales, está siendo elogiado por su mensaje de civilidad y unidad democrática.

Este martes, los expresidentes uruguayos José "Pepe" Mujica y Julio María Sanguinetti renunciaron a sus bancas en el Senado, durante una ceremonia conjunta que estuvo llena de momentos emotivos y que incluyó un abrazo entre los históricos rivales.

Los dos exmandatarios habían sido electos senadores hace apenas un año, pero la pandemia de coronavirus los llevó a decidir dejar sus cargos por el alto riesgo que implica la tarea, debido a su edad.

La singular y exitosa estrategia de Uruguay para contener la pandemia de coronavirus sin cuarentena obligatoria

El Socialista José Mujica de 85 años, quien presidió Uruguay entre 2010 y 2015 con el Frente Amplio, anunció su retiro de la política.

En tanto el conservador Sanguinetti, de 84, quien gobernó el país tras el regreso de la democracia, entre 1985 y 1990, y nuevamente cinco años después, dijo que se enfocará en su rol como líder del tradicional Partido Colorado, hoy nuevamente en el poder.

Ambos realizaron discursos de despedida y se elogiaron mutuamente.

Mujica definió a Sanguinetti como "un viejo luchador, importante, que representa una parte de la opinión pública de este país".

En tanto, el líder Colorado resaltó la importancia de la despedida conjunta, diciendo que representaba "una hora de conciliación, una de hora de reafirmación democrática".

Sanguinetti también recitó una estrofa del poema "Himno entre ruinas", del mexicano Octavio Paz, para referirse a su relación con Mujica, después de haber estado "tan enfrentados" en sus largas carreras.

La inteligencia al fin encarna, / se reconcilian las dos mitades enemigas / y la conciencia-espejo se licúa, / vuelve a ser rúente, manantial de fábulas: / Hombre, árbol de imágenes, / palabras que son flores que son frutos que son actos".

UN GRAN EJEMPLO

Muchos analistas resaltaron que la ceremonia conjunta de despedida, que recibió el aplauso de todo el arco político local, demuestra por qué Uruguay es considerado uno de los países con mayor estabilidad y madurez democrática de la región.

Los observadores también resaltaron el contraste entre lo ocurrido en el país sudamericano y las rivalidades políticas cada vez más encarnizadas en muchas partes del mundo...

...También el gesto de Mujica de retirarse de la función pública está siendo elogiado por muchos, que lo comparan con otros líderes mundiales que han buscado entronizarse en el poder.

La despedida de Mujica

Fiel a su costumbre, el líder de izquierda uruguayo, elogiado en muchas partes del mundo por su vida austera y su sencillez, explicó sin vueltas los motivos de su despedida.

"Me está echando la pandemia. Ser senador significa hablar con gente y andar para todos lados. El partido no se juega en los despachos y estoy amenazado por todos lados, por doble circunstancia: por vejez y por enfermedad inmunológica crónica", afirmó durante su discurso.

"Me encanta la política, pero más me encanta no morirme", bromeó.

"Hay un tiempo para llegar y un tiempo para irse en la vida", dijo también el exmandatario, famoso por sus aforismos.

Sobre los rumores de posibles sucesores, señaló: "En política no hay sucesión, hay causas. Todos pasamos, algunas causas sobreviven y se tienen que transformar y lo único permanente es el cambio".

"La biología impone cambios, pero también tiene que haber una actitud de dar oportunidad a nuevas generaciones", agregó.

Mujica también dejó un mensaje para esas nuevas generaciones.

"He pasado de todo, pero no le tengo odio a nadie y le quiero transmitir a los jóvenes que triunfar en la vida no es ganar sino levantarse cada vez que uno cae" (¡)

COROLARIO

Valorar en tiempos tan difíciles como los que vivimos, referentes profundos, sabios y por qué no decir nobles, a veces nos cuesta comprender que la bondad y la fraternidad pueden ser mejores llaves que la guerra y la violencia.

Sirva este ejemplo de dos muchachos de espíritu, que dejan el oficio de su vida, la política, uno de ellos Mujica dio recordemos 17 de sus años de vida como prisionero por sus ideas libertarias a favor de su pueblo, los vivió con dureza y salió como Mandela a lograr el poder SÓLO PARA SERVIR, NO PARA SERVIRSE, aprendamos de este hecho que me hace reflexionar valorando aquello de; ¡ABRAZOS NO BALAZOS!

(¡) El abrazo de Mujica y Sanguinetti, dos expresidentes rivales en Uruguay Veronica Smink, BBC News Mundo.