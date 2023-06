El abuelito necesita nalgadas

El primer, y único, creador que me ha sorprendido por las condiciones económicas que lo rodearon, fuel el gran muralista mexicano Alberto Carlos, su familia no lo mando a estudiar en la Esmeralda, tuvo que pelear ese derecho y el permiso para ir a estudiar a la Ciudad de México dependía en buena medida de que pudiera enviar dinero a su familia, que como él mismo relata era una familia precarista.

Resulta llamativo que un reproche constante a mis textos y a mi persona, sea la preocupación por el futuro y presente económico; es un reproche extensivo a casi toda mi generación. Uno no come sinalefas, se me descalifica, se nos descalifica desde los corrillos políticos, esas presuntas bohemias después de las 10 de la noche. Los neXt no acudimos a esas reuniones revolucionarias porque tenemos hijos que cuidar y no hay abuelos, ni una familia extendida que sustente nuestras actividades políticas. Se nos reprocha también, como si fuéramos unos miserables busca fortunas, que estemos pensando en el día de nuestra jubilación, ese día que no va a llegar dadas las reformas que se hicieron tanto al ISSSTE como al IMSS. Los Baby Boomers jamás entenderán que para nosotros, los hombres X, la generationneXt, ellos son gente rica, adinerada, fifí como se dice ahora.

El representante de Morena en Delicias, que presume en su curriculum no conocer al dramaturgo Víctor Hugo Rascón Banda y me escribió tremenda epístola porque no encontró el sentido del comunismo en un texto que no hablaba de comunismo sino de probables fraudes electorales a partir de grupos couch y de software. ¿Que se podía esperar? Es un Baby Boomer, busca lo que no existe donde ya no está: por ejemplo la revolución de las masas. El viejecito incluso puede ser simpático, solo lo menciono como ejemplo de su generación. Gente como él, y muchos otros venerables de la tercera edad son ricos, adinerados, privilegiados: son fifís. Sus padres tuvieron dinero para mandarlos a estudiar lo que ellos quisieron elegir en la Ciudad de México, en la UNAM o en el Politécnico Nacional, cuando se enfrentaron a los conflictos sociales pudieron dejar la universidad sin que la subvención paterna dejara de llegar, cuando decidieron ir a las comunidades rurales a trabajar por los ideales que creían, la subvenciones seguían permitiéndoles esta actividad idealista hacia los más desprotegidos. En cambio, a la generación X, si acaso nos daban permiso, y digo permiso porque dinero no había, y el permiso para estudiar estaba condicionado a que no dejáramos de trabajar y de contribuir con dinero para la manutención del hogar, así que nosotros hacíamos largo nuestro salario mínimo para pagar la universidad y aportar dinero al hogar. Los Baby boomers son para nosotros unos fifís y su sueño de la 4T es eso, el sueño de La Cenicienta de Una noche bailando con el Príncipe. No aceptan una crítica, porque los sueños no son susceptibles de ser criticados.

Para nosotros es una derrota más en una guerra que no se ha decidido, la batalla de hoy solo es la batalla de hoy. Queda mucha resistencia por delante y muy probablemente no nos toque a nosotros pelear, mucho menos ganar, esas batallas. Como dice el Pepe Ríos, un izquierdista de la generación X: "El idealismo se mide cuando tienes necesidad de comprar comida." Los Baby Boomers son los hijos de la generación silenciosa esa que fue callada por el ruido de metralla y de bombas de Las Guerras civiles, de la Revolución Mexicana, de la Primera y Segunda Guerra Mundial, fue una generación dura, recia no dice nada porque lo vivido no puede ser relatado. Pero en cambio deciden darle a sus hijos, y tienen muchos hijos porque ven la prosperidad frente a ellos, deciden darle a esos hijos todo lo que ellos no tuvieron. Así son los Baby Boomers, esos que son padres de la generación X, los Baby Boomers inestables, bien pagados, en dos o tres nóminas y promiscuos -hasta que explotaron los divorcios- según nuestras actividades políticas. Se nos reproche también, como si fuéramos unos miserables busca fortunas, que estemos pensando en el día de nuestra jubilación, ese día que no va a llegar nunca dadas las reformas que se hicieron tanto al ISSSTE como al IMSS. Los Baby boomers jamás entenderán que para nosotros, los hombres X, la generationneXt, ellos son gente rica, adinerada, fifí como se dice ahora. sentido del comunismo en un texto que no ¿Que se podía esperar? Es un Baby Boomer, busca lo que no existe donde ya no está, por ejemplo la revolución. Son ricos, adinerados, privilegiados: son fifis. Sus padres tuvieron dinero para mandarlos a estudiar lo que ellos quisieron elegir en la Ciudad de México, en la UNAM o en el Politécnico Nacional, cuando se enfrentaron a los conflictos sociales pudieron dejar la universidad sin que la subvención paterna dejara de llegar, cuando decidieron ir a las comunidades rurales a trabajar por los ideales que creían, la subvenciones seguían permitiéndoles esta actividad idealista hacia los más desprotegidos.

En cambio a la generación X, si acaso nos daban permiso, y digo permiso porque dinero no había, y el permiso para estudiar estaba condicionado a que no dejáramos de trabajar y de contribuir con dinero para la manutención del hogar, así que nosotros hacíamos largo nuestro salario mínimo para pagar la universidad y aportar dinero al hogar.

Para nosotros es una derrota más en una guerra que no se ha decidido, la batalla de hoy solo es la batalla de hoy.

Queda mucha resistencia por delante y muy probablemente no nos toque a nosotros pelear, mucho menos ganar esas batallas. Como dice el Pepe Ríos, un izquierdista de la generación X: "El idealismo se mide cuando tienes necesidad de comprar comida." Los Baby boomers son los hijos de la generación silenciosa esa que fue callada por el ruido de metralla y de bombas de Las Guerras civiles, de la Revolución Mexicana, de la Primera y Segunda Guerra Mundial, fue una e lo vivido no puede ser relatado. Pero en cambio deciden darle a sus hijos, y tienen muchos hijos porque ven la prosperidad frente a ellos y deciden darle esos hijos todo lo que ellos no tuvieron, así son los Baby Boomers, esos que son padres de la generación X.

-Sí papá te prometo que no voy a dejar de contribuir con dinero para la casa, no, no voy a dejar de traer para el gasto, pero dame permiso de ir a la universidad y cuando las cosas se ponían realmente difíciles porque ir a la universidad en tan duras circunstancias económicas era una afrenta a la familia, buscabas algunos amigos y de pronto te encontrabas con seis estudiantes viviendo en un cuartucho de azotea para poder conquistar tu derecho a la educación universitaria. Tuvimos que demostrar talento, las becas no te las dan por idealista, por Soñador, porque tengas tíos, padres o abuelos guerrilleros. Tuvimos que hacer alarde de nuestra capacidad investigadora y desplegar todos nuestros talentos en el área académica, en el currículum nuestras becas y premios que se ven maravillosos y ostentosos, pero Dios sabe cuánto esfuerzo costaron y que ahora con nuestras licenciaturas y maestrías, con nuestros libros, nuestros discos no podemos obtener una jornada completa y sabemos perfectamente que moriremos trabajando. Ese es nuestro destino tan X.

Creamos y aportamos los cambios sociales que dieron paso a la democracia, los derechos humanos la inclusión de las minorías; empezamos programando con unos y ceros, cobol y fortran, haciendo diagramas de flujo para que corriera una sola acción y un solo comando, luego llegaron los paquetes de herramientas y el asunto parecía más sencillo, pero había que aprender de nuevo. Tuvimos que luchar contra la tortura, aquella práctica que ya se había institucionalizado, crear las luchas de la sociedad civil, iniciar con una batalla que sigue hasta hoy, la defensa a la libre identidad, nadie estudia con el cabello y traer un piercing en la nariz no te hace más listo ni mástonto

"La cantidad de excentricidad en una sociedad ha sido generalmente proporcional a la cantidad de genio, vigor mental y valentía moral que contenía. Que tan pocos ahora se atreven a ser excéntricos es el mayor peligro de nuestra historia". John Stuart Mill.

¡Ay maestro, si supiera que entre los BabyBoomers no hay ninguno que se atreva a salirse de los pasos de baile que soñaron!

Así que fuimos los pandrosos, los desarrapados los mugrosos los egoístas, los individualistas deprimidos, para la mirada desdeñosa de los Baby Boomers y sus jugosas pensiones. Que sólo nos preocupamos de nosotros mismos, soy espejo y me reflejo.

Pero no estábamos defendiendo más que el derecho a ir tatuados al trabajo, estábamos defendiendo el derecho a poseer nuestra propia piel, cada centímetro de piel es nuestro, y del pellejo para adentro, aunque sólo eso nos deje la dictadura del proletariado, ahí y sólo ahí somos libres. La generación X cometió un error histórico, dar por sentado que habíamos ganado la batalla por la democracia. Entre los años 90 y la primera década del siglo del siglo XXI con la alternancia política, la aceptación de las comunidades lésbico gay, la integración de las minorías y los derechos sexuales, dimos por sentado que la libertad estaba ganada. Lo que jamás calculamos es que, desde el diputado de izquierda hasta la madre soltera, tenían un miedo patológico a la libertad.

Los Baby Boomers, al fin y al cabo, habían adoptado los sueños de otros y el dinero desde luego también. No contábamos tampoco con los millennials siempre descreídos y desilusionados, sabiendo que no hay nada más frágil que el trepidante y telúrico suelo laboral: hoy comes, mañana no. Así los millennials venden sus talentos al mejor postor y a veces el mejor postor sólo les ofrece el salario mínimo por unos cuantos meses.

Bailan sin salirse de una coreografía que solo soñaron.

Nosotros que jamás conoceremos el privilegio de una jornada completa. Trabajaremos 40 horas semanales sueltas que no se convierten en una jornada y completa durante más de 40 años. Y eso los privilegiados que todavía alcanzamos algún beneficio laboral. A manera de broma aquellos que entramos a trabajar muy jóvenes en el servicio público, decimos que vamos a armar una quiniela para La carroza o la ambulancia, lo que suceda primero para el día de nuestro retiro. La generación de los Baby Boomers no puede entender que la jubilación es un privilegio que muchos no alcanzarán jamás.

Somos un enorme grupo de 77 millones de personas que creció en un momento que la ciencia iba encontrando nuevos modelos tecnológicos, nacidos entre 1965 y 1980. El vetusto fax, copiadoras, máquinas de escribir eléctricas, los primeros teléfonos celulares los programamos nosotros en cuartos fríos, porque aquellas computadoras sufrían de fiebre al primer comando que no fluía. Operamos en el ámbito público y privado, los sistemas tecnológicos, las ciencias puras, los sistemas de salud, educación y justicia, recibimos reproches de viejitos que quieren que México sea gobernado por la dictadura del proletariado, esa que les da ingresos para comprarse una camioneta que no tiene ni Obama y recibimos a cambio un paracetamol y una patada del sistema de seguridad social. Pero todavía nos queda una última labor: limpiar la casa para los siguientes inquilinos.

Los Baby Boomers nacieron entre guerra y dificultades, pero también experimentaron el auge económico de la posguerra. Ahora están retirados de sus trabajos con un sistema de jubilaciones muy generoso y dejando un vacío en el que los millenials ¿Qué podrán ganar para sí mismos y para el futuro?

Me apresuro en terminar este texto para arrullar a mi hijo, mañana el cirujano y yo tenemos una cita con lo inevitable, todo ira bien, Dios cuida de los suyos y además decidimos prescindir de los nobles servicios del ISSSTE, su desabasto de medicamentos y sus especialistas isleños. Es hora de mandar a los Baby Boomers a dormir de una nalgada, la democracia y los recursos naturales no son para jugar a la comidita, mucho menos para jugar a la revolución, el cambio inevitable ocurre en silencio y poderoso en cada nueva generación.