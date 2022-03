El AIFA es regional; algún día será internacional

Sobre el ayer inaugurado Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) anoto algunos datos y comentarios:

1. De acuerdo con simpleflying.com, han avalado la calidad de la infraestructura del nuevo aeropuerto tanto la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés), que representa a 290 aerolíneas en 120 países, como el Airport Council International (ACI), la organización de autoridades aeroportuarias cuyos miembros operan 1933 aeropuertos en 183 países,

2. Será internacional porque hasta ahora solo una aerolínea extranjera vuela a y desde el Felipe Ángeles: la venezolana Conviasa, calificada como muy insegura por airlineratings.com.

3. Ninguna otra aerolínea extranjera usará este nuevo aeropuerto en el corto plazo debido a diversos factores.

a. Porque como aquí lo escribí el 26 de mayo del año pasado: "la Federal Aviation Administration (FAA) anunció que México 'no cumple con los estándares de seguridad de la Organización de Aviación Civil Internacional' y que por eso rebajó su calificación, de la Categoría 1 a la Categoría 2 (...) si bien la nueva calificación permite a las compañías aéreas mexicanas continuar el servicio existente a los EEUU, prohíbe cualquier servicio y rutas nuevas. Las aerolíneas estadounidenses ya no podrán comercializar y vender boletos con sus nombres y códigos de designación en vuelos operados por México." Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que esta situación se resolverá pronto, pero no dijo cuándo.

b. Porque las aerolíneas internacionales (excepto Conviasa) seguirán usando el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) debido a que éste les seguirá proporcionando más beneficios que el AIFA. Lo anterior, a pesar de que su director general, general brigadier Isidoro Pastor, aseguró que a partir del segundo semestre del año habrá vuelos internacionales de Delta Airlines, la panameña Copa Airlines y otra que no identificó.

c. Porque la IATA ha señalado que la falta de conectividad terrestre es una deficiencia del AIFA. A esto hay que añadir su lejanía del centro de la CDMX.

d. Porque la misma IATA también ha señalado que la gestión del espacio aéreo de la CDMX, que incluye a sus tres aeropuertos (AICM, AIFA y TOLUCA), puede resultar demasiado complicada y ocasionar que los vuelos le den vueltas a la CDMX mientras reciban permiso de aterrizar, además de que puede representar un problema de seguridad.

4. Por lo anterior, es altamente probable que durante los siguientes años el AIFA sea un aeropuerto regional que atienda las necesidades de unas 5 millones de personas que viven en la zona aledaña. Una consecuencia positiva de esto es que podría dar origen a nuevas aerolíneas de bajo costo que desde ahí vuelen a diversos destinos nacionales.

5. Dentro de algunos años será un aeropuerto verdaderamente internacional, pero eso solo lo decidirán las aerolíneas de acuerdo con sus intereses económicos y no los funcionarios públicos con base en sus intereses políticos.

6. Los materiales y acabados del AIFA así como la tan discutida decoración de los baños públicos del AIFA no afectan su operación.

7. Los ingenieros militares demostraron que son altamente eficientes para construir obras civiles, lo acepten o no los críticos del gobierno de la 4T.

