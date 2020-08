El amarre del PRIAN en Chihuahua

Recientemente han aparecido en la prensa rumores sobre una posible alianza entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) para las elecciones del 2021, lo que se advierte como una vinculación por demás inmoral y contra toda ética. De ocurrir dicha alianza, sería el mejor ejemplo de una asociación delictuosa para seguir robando al pueblo. La gente sabe muy bien el tipo de malhechores que son y cómo se dedican a protegerse los unos a los otros.

Ante el gran temor que les provoca perder la próxima elección de gobernador y el resto de los puestos de elección pública que se deciden en 2021, los otrora grupos hegemónicos del poder han decidido desenmascararse y mostrarse como lo que realmente son: socios de la corrupción y del abuso del poder.

Será difícil que una alianza entre el PRI y el PAN logre engañar a la ciudadanía y más bien, les ayudará a formalizar lo que es por todas y todos conocido: los unos como los otros son exactamente lo mismo. Hasta ahora la historia nos ha enseñado que estos dos partidos sólo se unen para robar al pueblo; con su anhelada alianza no buscan ayudar a la gente, sólo persiguen su propio bienestar.

Mientras tanto, los mercenarios de la política, los micro partidos que pelean por seguir viviendo del presupuesto, seguramente se sumarán con el cinismo que les caracteriza. Esa es la clase política que le apuesta a seguir viviendo en la opulencia mientras que las y los chihuahuenses “de a pie” soportan condiciones de abandono en todos los sentidos.

El fin de la hegemonía del PRI como del PAN ocurrió cuando López Obrador fue electo presidente, el llamado “efecto Andrés Manuel” no ocurrió por casualidad. La falta de ética del PRIAN, su ausencia de moral y su hipocresía motivaron los 30 millones de votos a favor del Cambio Verdadero. Éstos que hoy se ufanan de representar los intereses populares, hace no mucho se reían a carcajadas mientras aprobaban la Reforma Energética del año 2012. Hoy sabemos que su singular alegría se debía a las grandes cantidades de dinero que obtuvieron a cambio de vender a la nación.

Más de 52 mil millones de pesos recibieron los legisladores del PAN por parte de un gobierno priista, todo a cambio de negociar su apoyo al llamado Pacto por México (Forbes, 2020), un acuerdo utilizado para saquear los recursos de la nación. ¿Cuándo amable lector, con un trabajo honesto, veremos tal cantidad de dinero reunida? ¿cuánto tiempo más vamos a tolerar el robo y la corrupción de estos partidos? ¿serán capaces de creer que saldrán impunes?

Afortunadamente Morena tiene una buena aceptación entre las y los ciudadanos informados, sabemos que no cabrán simulaciones ni engaños entre el electorado. El pueblo de Chihuahua ya no se conformará con gobernantes frívolos que celebran sus cumpleaños con el gato y que dedican su tiempo a jugar golf. El PAN no trabaja y la gente lo sabe pues Javier Corral tiene una desaprobación del 70% (Mitofsky, 2020).

P.D. El 2021 será el año de la unidad del pueblo de Chihuahua, acabaremos con el régimen de corrupción y de oprobio, nuestro estado tendrá su Cuarta Transformación.

Analista político