El Amloísmo y Sheinbaunismo en Chihuahua

Cuando me preguntan si yo también soy morenista les respondo que no, que soy amloísta, porque soy seguidor de una forma de gobernar y ejercer el poder político que vino a cambiar los esquemas y los moldes en México, caracterizado por la honestidad, la austeridad, el apoyar a los que menos tienen para el bienestar de todos, y sobre todo el amor por México. Porque la fuerza moral y política de AMLO es una fuerza que rebasa al partido. Porque no estoy seguro de que el partido siga con esa fuerza, una vez que él deje de ser su referente, por estarse enquistando en él personajes que representaban intereses del prianismo.

Soy amloísta desde 2005 cuando quisieron desaforar Fox y Calderón a López Obrador para que no ganara la Presidencia de México, y que gracias al apoyo de millones de mexicanos no pudieron. Me dolió el fraude electoral de 2006 de Calderón y de 2012 (económico) de Peña Nieto, porque lo vi como oportunidades pérdidas de mejorar para mi México lindo y querido. Porque yo sabía que México era mucho pueblo para tan desgraciados políticos como a los que estuvimos sometidos por tantas décadas.

Por eso en 2018 fue un júbilo para mí y la mayoría de los mexicanos que estábamos hartos de los prianistas y sus abusos, su corrupción y su desprecio al pueblo. Y contra todos los pronósticos de los medios de comunicación y opinadores que eran seguidores del prianismo, México está mejor que nunca económicamente hablando y se está disminuyendo la pobreza. Se incrementó el salario en más del 300 por ciento y no han subido los impuestos. Nos estamos acostumbrando los mexicanos a ver a un presidente y un gobierno que no derrocha y vela por sus adultos mayores, indígenas, jóvenes, estudiantes y discapacitados, los más vulnerables.

Por eso es que ahora que AMLO está por dejar la Presidencia de México (queda menos de un año) y que Claudia Sheinbaum es quien continuará con la cuarta transformación, muchos nos preguntamos qué pasará con Morena, porque se están anidando personajes políticos que no quieren a México ni a Chihuahua sino que sólo buscan sus intereses, y están desplazando a aquellos que iniciaron junto con AMLO el morenismo y que yo llamo más bien amloísmo.

Porque precisamente esa es la diferencia, los morenistas verdaderos en realidad son amloístas, una forma de pensar políticamente hablando, donde se combaten los abusos y los excesos y se gobierna con el ejemplo de austeridad y honestidad, buscando mejorar a México apoyando primero a los más vulnerables para que pueda disminuirse la criminal desigualdad en México. El amloísmo en Chihuahua y todo México es lo que diferencia a los morenistas por convicción de los morenistas por conveniencia de ocasión, de moda.

Los morenistas por conveniencias se vinieron a Morena porque era el partido que les iba a seguir dando lo que perdieron: poder (son prianistas), y lo que menos les interesa es el bienestar de los chihuahuenses y de los mexicanos, sino sólo el suyo y el de su grupo. Podría decir nombres en este artículo pero los amloístas sabemos quiénes son y qué cargos ocupan actualmente.

Por eso el Sheinbaunismo tiene el deber de continuar con la transformación de México con un sello propio, de innovación, para mejorar a México, contagiando a los jóvenes. Y tiene en sí el reto de transformar aquello que quedó pendiente para seguir cambiando a México positivamente, lo que lleva implícito no dejarse absorber por las fuerzas políticas que quieren tomar el partido y el poder para sus intereses y de grupo, y que son todos aquellos que antes gobernaron o legislaron y no sólo no hicieron un cambio, sino por el contrario fueron comparsas y cómplices de sumir a México y a Chihuahua en la corrupción e inseguridad.

Ojalá y los amloístas, ahora sheinbaunistas, se juntaran, en México y Chihuahua, sin divisionismos, para desplazar a los falsos morenistas, porque nos costó mucho erradicar el prianismo con AMLO, como para entregarles lo que juntos construimos como fuerza política (y hablo de los millones que sin ser morenistas son amloístas). Ojalá y no entreguemos la fuerza política que AMLO y amloístas construimos, a los prianistas que lo siguen siendo. Por el bien de México y Chihuahua.