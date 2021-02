El amor en los tiempos de pandemia

¿Cómo es el amor en los tiempos del Covid? Lo que creíamos amor nos muestra su verdadero rostro y descubrimos que la tan llevada y traída inteligencia emocional es vulgar educación sentimental. Los mexicanos estamos educados para sufrir, nos encanta la bota del opresor y sabiendo que él está mal, respiramos aliviados porque nosotros –los sufridos estamos bien-.

Mire que sé de lo que hablo, mi abuela lavaba la ropa en la lavadora y luego la lavaba a mano porque la lavadora no lavaba bien, la educación sentimental aprendida en tantas películas de Libertad Lamarque y Marga López o las retorcidas telenovelas donde hasta los narcos son héroes en virtud del sufrimiento que tienen que sobrellevar, nos hace creer que somos buenos si sufrimos y el mal y las malas acciones quedan en segundo plano.

Por eso la familia natural, esa que naturalmente vale madre, se construye sobre las sólidas bases del sufrimiento y no del amor, en tiempos normales, cuando los padres se la pasan en el trabajo y los hijos en casa de sus amigos, el truco sentimental nos es tan maligno, pero cuando hay que verse todos los días durante más de un año y demostrarse amor a punta de dolor, todo lo que creíamos sobre la célula básica de la sociedad se desmorona.

La educación sentimental está llena de ideas y actos lacerantes, todos los hombres son desobligados, las viejas son unas interesadas, ahí va por más pisto, los hijos siempre juzgan a sus padres, nos vamos a morir de hambre y agregue lo que haya escuchado en su propia familia, porque a mí no me engañan, somos pocos, a mucha honra, los que hemos emprendido un proceso de desaprendizaje social, y una vez fuera la basura sentimental avocarnos a la inteligencia emocional y la asertividad.

Debo ser sincera, mis cualidades académicas se las debo en parte a la educación sentimental, cuando, escuchaba las conversaciones familiares de mujeres sufrientes como almas en pena arrastrando cadenas, prefería encerrarme en mi habitación a leer a Oparin o Unamuno, lo que sea menos letanía del santo reproche, diría Sabina. Las vacaciones eran un terror, por eso me inscribí en cada curso de verano infantil que pude. Y por fin el regreso a clases y mi buena y natural familia le bajaban dos rayitas al santo dolor que debía emular a Cristo –deformaciones del cristianismo- y la vida fluía con más calma.

Entiéndame, en mi familia no había monstruos, eran buenas mujeres, perfectamente normales y adaptadas a la educación sentimental imperante, sólo hacían lo que se esperaba de ellas. Pero sufrir de a mentiritas sólo es operativo cuando no hay catástrofes reales. Ante la desgracia real, se necesita asertividad, cabeza fría templanza: inteligencia emocional y amor verdadero. La familia tradicional presenta poca versatilidad frente a los cambios propios de la vida.

Después de un año encerrados en nuestras casas con nuestras familias, la educación sentimental nos ha mostrado su peor rostro y nos ha puesto frente al espejo que no construimos familias por y con amor, sino porque es lo que se espera que la gente haga, y el individuo y sus necesidades emocionales terminan empantanadas en eso que llamamos la familia mexicana, que más es un rinconcito mexicano, con carne asada, alcohol, infidelidades, comida grasosa y muchos reproches.

Más de un año encerrados con gente a la que no conocemos realmente, con unos hijos que fastidian porque se levantan muy temprano, con una mujer cansada y llena de reproches, con un hombre que busca una ventana abierta para salir con sus compas, o de plano con la otra, no se conocen, no se aman, y los números saltan.

El INEGI estima que en este confinamiento se han presentado alrededor de 120 000 embarazos no deseados producto de la violencia sexual en el hogar, la violencia doméstica según la SEGOB aumentó en 120%, y seguro eran los que iban cada fin de semana a emborracharse en la carne asada con los suegros, lo que se ha construido en la familia se ha construido sobre imágenes y estampas no del México que se nos fue, si no del México que nunca existió.

Las parejas no se han vuelto más infieles, se han vuelto menos tolerantes al maltrato, eso es lo que dispara los divorcios, la clara conciencia de que sufrir no nos hace buenos y no tenemos por qué tolerarlo.

Recuerdo una novela maravillosa de la escritora chihuahuense Micaela Solís, “El Remolino”, donde describe cómo en una linda comunidad puritana norteña un remolino saca de los lugares más escondidos las pruebas de las faltas morales y las cartas infieles. Cuando haya pasado todo este remolino de la pandemia, tendremos que recoger nuestras mentiras, aceptar que no respetamos a los ancianos y nos enfadó que fueran los primeros en recibir la vacuna –ni producen-, que nos pareció ridículo que empezarán por las comunidades más pobres. Cuando haya pasado la pandemia quizá podamos entender la diferencia entre el proceso activo y siempre cambiante de construir el amor en familia y la malsana costumbre de casarse porque la gente se casa.

Para brindar una estructura social sólida las familias tendrán que repensarse, recrearse y enamorarse, no basta con embarazar a la novia o con casarse por la iglesia, se trata de un modelo agotado que nos ha dado más golpes que sonrisas, las familias homoparentales, monoparentales, recompuestas e incluso los roomies han dado mejores respuestas y más amor en los malos tiempos. Necesitamos a la familia, pero a una que respete la identidad de sus integrantes, construya un proyecto de desarrollo humano e integre la tolerancia como forma de amor.