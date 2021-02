El apagón y el país de los desabastos

Ciudad Juárez.- Comienzo escribiendo el presente artículo como lo hacían nuestros ancestros: con quinqué, o a la luz de las velas. Y es que a partir de la mañana del día 15 de febrero de 2021, hay un apagón general que se extiende por todo el norte de México, desde Tamaulipas hasta Chihuahua.

Es inevitable hacer las comparaciones de lo que sucede actualmente en México con lo que cotidianamente sucede en Cuba o en Venezuela ante la falta de abasto de energía eléctrica, entre otras carencias. Ante una situación como esta, comienzan las críticas y señalamientos de que la 4T nos está convirtiendo en Venezuela. En su momento, yo mismo critiqué a aquellos que hacían esas comparaciones, pero el tiempo les ha dado la razón.

En días recientes hubo un apagón generalizado que afectó a la Ciudad de México y a muchas otras entidades. En ese momento, la CFE encontró la justificación perfecta en el incendio de unos pastizales en Tamaulipas. Es decir, el incendio de algunos metros cuadrados de pasto en Tamaulipas puso en jaque a toda la red de suministro en el país. Asumo que la narrativa será que todo esto es culpa del legado de corrupción de los gobiernos del PRIAN, aunque López y su camarilla ya lleven dos años al frente del gobierno. Bien dice el dicho que desde que se inventaron las excusas, se acabaron los pendejos.

Quizá sea oportuno recordar que la política energética del gobierno actual consiste en producir energía a partir del carbón, y hacer todo para evitar la entrada de energías renovables, al mismo tiempo que prestan un servicio eléctrico deficiente. Apagones como estos nos confirman que no saben lo que están haciendo.

En enero de 2019, hubo un enorme desabasto de gasolina en el centro del país. Pretextos sobraron por parte del gobierno y sus apologistas: se está combatiendo el huachicoleo, solamente cortando de tajo el suministro de gasolina nos daremos cuenta dónde están las fugas de combustible, los gobiernos anteriores nos dejaron desmantelado a Pemex, entre otras justificaciones. Nadie se detuvo a pensar que se tenía que implementar una estrategia que no paralizara medio país por una omisión.

El tiempo reveló que, en realidad, no se había adquirido gasolina en el exterior y por eso había desabasto. El hecho de que no hubiera detenidos, confirmó este hecho. Los defensores del régimen ni siquiera repararon en pensar que hasta culparon a los distribuidores de gasolina porque “esos compran el huachicol, por eso ya no tienen nada que vender”. Una postura irracional y fanática de muchos.

Por otro lado, y a partir de la necesidad actual más apremiante del país, que es la de vacunar a su población, México ha vacunado solamente a 750 mil personas. Esto quiere decir que todavía no llegamos ni al uno por ciento de vacunados. A ese ritmo, tardaremos casi 20 años en vacunar al 70 por ciento de la población, para llegar a la inmunidad rebaño requerida.

Ni siquiera se ha terminado de vacunar al personal de salud, y con las pocas vacunas que han llegado, se ha vacunado a los operadores electorales del gobierno (“Siervos de la Nación”) y a los maestros de Campeche (Estado en semáforo verde) mismos que no regresarán a las clases presenciales este semestre. Es decir, se ha optado por vacunar gente de conformidad con criterios electorales, no de criterios científicos.

Naturalmente, también hay desabasto de vacunas. Supuestamente entre hoy y mañana llegan algunos lotes de vacunas, veamos si es así. Esto ya sin hablar del desabasto de otras vacunas y de quimioterapias por parte del sector Salud.

La forma en que se ha conducido el gobierno de la 4T, nos lleva a pensar a que nos están llevando al nivel de carencias de una nación subsahariana, más que a cualquier comparación con algún país latinoamericano.

Si no lo ve así, yo le pregunto, ¿en qué países se rinde culto a la persona del jefe de Estado por parte de sus acólitos? ¿En qué países se intenta censurar las redes sociales? ¿En qué países hay falta de vacunas para niños al momento de nacer? ¿En qué países se queda medio territorio sin energía eléctrica? ¿En qué países hay desabasto de gasolinas? ¿En qué países gente que actúa fuera de la ley tiene el control de vastas extensiones de territorio? ¿En qué países se integra un gabinete con gente tan poco preparada, cuya única credencial es adular al presidente en turno? No estamos lejos de ser uno de estos países.