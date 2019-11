El asilo a Evo Morales, la crisis boliviana y los modelos de liderazgo

Con la invitación que hiciera el presidente Andrés Manuel, a su toma de protesta a Nicolás Maduro y, que le llovieron críticas; ahora, con el ofrecimiento unilateral de México de asilar al expresidente Evo Morales y, las peripecias para sacarlo de Bolivia, usando una aeronave del Estado mexicano, sin escatimar recursos, amén de las irregularidades, faltando a los protocolos internacionales, ya que, el asilado no solicitó el asilo, sino el presidente lo ofreció, lo cual, podría interpretarse como una intervención del Estado mexicano en Bolivia. Con estas acciones, cabe preguntarse ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué pueden hacer lo que les venga en gana? ¿Qué Venezuela y Bolivia son ejemplos de liderazgo?

El recibimiento como héroes, de estos dos personajes, no muy morales, ni respetables, nos dice a gritos, que el yugo que padecemos es y será aberrantemente socialista. Nada de malo habría, si no atentaran contra la legalidad, y las instituciones democráticas que les permitieron llegar al poder y, si no pretendieran reelegirse. El PRI, en su larga carrera permaneció como institución, pero ninguno de sus presidentes se reeligió. Los hombres pasaron, pero las instituciones permanecieron. Hoy, quienes nos presiden, al parecer, quieren perpetuarse, cumpliendo la amenaza de su líder cuando era candidato: “Al diablo con las instituciones”.

La canciller boliviana, Karen Longaric, acusó al gobierno mexicano de violar las normas de asilo político. “Nos ha preocupado la actitud de López Obrador, la embajadora en México la cité para expresarle la molestia del gobierno de Bolivia, que el gobierno mexicano esté consintiendo y tolerando los pronunciamientos políticos hostiles, que está realizando el expresidente Evo Morales” (sic), dijo en conferencia de prensa. Fuente, Animal político.

El rey Salomón, recomienda a los reyes alejarse de los malvados y rodearse de gente inteligente y justa; reza el dicho:”dime con quién andas y te diré quién eres”.

¿Quién es Evo Morales? Evo, inició su carrera política en los sindicatos cocaleros, productores de hoja de coca y cocaína; 30 % de la materia prima para la producción de cocaína en el mundo procede de Bolivia.” BBC News. ¡Viva la cocaína, mueran los yanquis!” Dijo Morales en lengua quechua: Reuters 09/vi/2010. Evo, aun siendo presidente, nunca dejó de ser el máximo dirigente, de las seis federaciones de coca del Chapare, y es que los cocaleros han sido su soporte político.

Según Cecilia Lanza, bloguera que contribuye con Americasquaterly.org y vive en La Paz Bolivia, “Evo, se enamoró del movimiento cocalero desde los 1980, y lo ha aderezado con la política. Dos décadas después, Evo llegó al poder gracias a los cocaleros, él los necesita como sustento político y, ellos como padrino que proteja sus intereses”.

Según Lanza, “Evo tiene una convivencia promiscua con el narcotráfico. La familia de margarita Terán, ex novia de Evo, dirigente cocalera y fundadora del (MAS) movimiento al socialismo, fue aprehendida con 147 kg. De cocaína.” Diariocritico.com. Además que: “Valentín Mejillones, máximo representante de los amautas (líder espiritual andino) quien ungió a Evo Morales como líder supremo de los pueblos indígenas de Bolivia, en ceremonia ritual, en la asunción, de su segundo mandato presidencial, fue capturado junto a una banda de narcotraficantes con 240 kg de cocaína pura. El Día.com 30/07 2010. Así, Evo Morales está sometido a la autoridad moral de un narcotraficante”

Los sindicatos cocaleros del Chapare y las organizaciones de El Alto, son el bastión de Evo Morales, y México, es el areópago desde donde los puede arengar y moverlos como peones en la lucha por el poder.

El 15 de noviembre de 1781, el líder emblema de los pueblos indígenas de Bolivia, Túpak Katari, fue asesinado en la derrota por el sitio a la ciudad de La Paz. Hace unos días, Evo Morales, recordó con un tuit desde México: “El imperialismo español, pensó que al descuartizar a Túpac Katari hace 238 años, cortaría las fuerzas de los pueblos para romper las cadenas del colonialismo. Hoy más que nunca la lucha sigue. Ante la represión del golpismo racista, repetimos la sentencia: ¡Volveré y seré millones!”, publicó. BBC News.

Las palabras incendiarias de Morales, en connivencia con el régimen local, como los reos que mandan matar y asesinar desde las cárceles, están llevando a un nuevo cerco de Túpac Katari, con los alteños y las federaciones productoras de hoja de coca, quienes pusieron un ultimátum a Áñes, la autoproclamada presidenta interina. La defensoría del pueblo de Bolivia contabiliza 27 muertos, 715 heridos y 50 detenidos hasta este martes por la tarde.

Las protestas en Bolivia comenzaron un día después de las elecciones, seguido del anuncio de la (OEA) que advertía de graves irregularidades. Así, Evo Morales dimitió tras casi 14 años en el poder.

¿Cuál es la lección para México? ¿Son estos líderes, modelo a emular por el presidente, lo mejor del mundo? según él, todo lo que se hizo en el pasado estuvo mal y México iba a un despeñadero ¿A dónde se dirige hoy con estos nuevos modelos de liderazgo?