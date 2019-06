El cambio climático nos alcanza

La naturaleza es una madre que nos protege, su equilibrio ganado para hacer habitable el planeta es producto de millones de años, de similar manera que las civilizaciones que hemos construido en diversas partes del planeta se han dado en milenios. Ambos son puntos culminantes que hacen posible la vida como la conocemos, descuidar a la naturaleza pensando que sola se recompondrá una vez que ese equilibrio pierda balance, es utópico, sobre todo si advertimos las diversas conductas humanas que hacen que por momentos todo parezca fuera de balance.

En el caso de las conductas sociales vale la pena ejemplificar en lo doméstico, el cómo también el desequilibrio se advierte en la violencia desatada en Chihuahua la cual es dificil que retome su cauce de paz sólo porque lo deseamos, no señores, el equilibro climático y la paz social en Chihuahua, son tareas descomunales, que nos exigen entendimiento y atención mayúsculas, suponer que un gobierno omiso ante la barbarie que sacude a nuestro estado llegará a tener éxito con sólo desearlo.

Esta apreciación es tan equivocada como suponer que el 21 de junio sería el día más corto del año, cuando la realidad nos indica que es el más largo, como este estiaje de violencia que ya nos está agotando y en justicia debe señalarse de manera estatal y nacionalmente.

En ese día justamente, se dio la reunion de Seguridad Regional Zona 5 Noroeste de manera un tanto trunca, si advertimos que se dio con la presencia de algunos gobernadores, cuatro de la zona noroeste del país, con la del licenciado Alfonso Durazo, Coordinador Nacional con dos secretarios pero con las ausencias de Luis Cresencio Sandoval, de la Sedena, quien no asistió y en su lugar está el jefe del Estado Mayor, Homero Mendoza Ruiz. Igual que no acudió Francisco Garduño Yáñez, titular del instituto Nacional de Migración, ya que el tema de los migrantes estaba contemplado como un punto extra en la agenda.

Estas ausencias destacables preocupan porque restan certidumbre a los acuerdos y su cumplimiento, además generan vacíos, como el de entender y atender la realidad de los migrantes, que se torna cada vez más preocupante. Y no lo expreso con tono xenofóbico ni cortapisa al desplazamiento humano, lo señalo porque me duele verlos por las mañanas a temprana hora pernoctando bajo los árboles en la Ciudad Deportiva.

Al caminar por ahí, no sé si el gobernador Corral los advierte, cuando asiste como lo hizo -este miércoles y jueves pasado- a sus prácticas de tenis, pero están ellos ahí a esa hora también diciéndonos que necesitan de alguna manera ser apoyados en su migracion, sí, ellos están sin techo, quizás sin alimento, y de cierto sin abrigo, ni entendimiento al parecer a su realidad que es dificil.

Bien, retornando al clima diré que aunque las primeras planas dijeran que el 21 de junio, el día sería el más corto del año -lo cual sería imposible- si sabemos que estamos en el Hemisferio Norte, y con el tiempo local de Chihuahua siendo las 20:30 horas de ese día el resplandor del más largo atardecer del año estaría desmintiendo lo dicho por los que pregonasen lo contrario, así es la violencia, aunque se diga que no hay problemas las listas de muertos que suman miles en Chihuahua, desmienten, lo que se diga no hay tranquilidad, y no la habrá hasta que haya gobernanza cabal, por eso no podemos aceptar tampoco que no hay problemas en las casetas, la realidad de las de Sacramento y Camargo desmienten a quien lo diga.

El equilibro en la naturaleza y el equilibrio social, no dependen de delaraciones sino de acciones, por eso hay que trabajar por ambos, no dejando sucumbir a la naturaleza que por cierto no lo permitiría ya que tiene leyes y las cumple, a ella no la mueve la misericordia, sólo sus inexorables leyes que se expresan de manera clara, por eso debemos tener entendimiento y atención de ella.

Aquí algunos casos de su expresión, el primero en Groenlandia y su temprano deshielo, el segundo en Siberia y su osa polar a la que llamare aquí, respetando comparaciones, como una migrante. Y el viento del Sahara que nos llega desde hace millones de años a saludar nuestro continente. Para bien cuando su efecto abona y hace florecer el Amazonas; para mal cuando sus partículas en suspension se suman a las generadas en Nuevo León justamente y ponen en jaque a Monterrey y su medio ambiente.

Lo dijimos muchos años hace ya los ecologistas, aunque la única gran constante de la naturaleza el llamado cambio climatico es otra cosa y sin ser apocalípticos es bueno que pensemos en, qué haremos y cómo actuaremos ante estos hechos que pareciendo, en la geografia planetaria lejanos, son mucho más cercanos de lo que creemos y nos impactan.

Justo como el de la violencia...





GROENLANDIA, CUANDO EL ESCENARIO SE DERRITE





Con su trineo a cuestas, una manada de perros camina hacia una lejana cordillera en el noroeste de Groenlandia.

En la impresionante imagen, que se ha vuelto viral, parece como si los animales y el trineo atravesaran una piscina poco profunda de agua azul cristalina. Debajo de sus pies, una capa helada de 1,2 metros de espesor.

La semana pasada, las temperaturas en Groenlandia se dispararon tan por encima de los niveles normales que aproximadamente la mitad de la superficie de la capa de hielo se derritió.

Steffen Olsen, un científico del clima del Instituto Meteorológico de Dinamarca (DMI), es el autor de la imagen captada el 13 de junio cuando estas condiciones de calentamiento alcanzaron su punto máximo.

La foto fue tomada mientras Olsen y sus compañeros intentaban recuperar su equipo de trabajo de una estación meteorológica, localizada en el área del fiordo de Inglefield, en el noroeste de Groenlandia.

Debido a que el hielo marino es compacto y casi sin grietas, la imagen da la impresión de que los perros caminan sobre el agua, le dijo a la BBC Martin Stendel, investigador principal del Instituto.

El científico advirtió en su tuit que las comunidades de Groenlandia "dependen del hielo marino para el transporte, la caza y la pesca".

Ese día en particular se calcula que Groenlandia perdió el equivalente a 2,000 millones de toneladas de hielo.

Según el Centro Europeo para la Predicción Meteorológica a Mediano Plazo, las temperaturas se ubicaron alrededor de 22°C por encima de lo normal el día anterior. Y en poblados como Qaanaaq, en el noroeste, se registró un récord para la zona de 17,3°C.

Desde su publicación, la foto de Olsen se ha compartido ampliamente en las redes sociales y ha crecido la preocupación en relación con el deshielo, sus causas y consecuencias.

La capa de hielo de Groenlandia se derrite cada año, y la temporada de mayores temperaturas suele abarcar de junio a agosto. En los meses del verano boreal, típicamente en julio, es cuando el deshielo alcanza su punto máximo.

Este año, sin embargo, los expertos dicen que está sucediendo más "temprano". Así lo expresó en un tuit el grupo estadounidense Capital Weather Gang.

"Es muy inusual tener tanto deshielo, tan pronto en la temporada", le dijo a la BBC William Colgan, investigador principal del Servicio Geológico de Dinamarca y Groenlandia.

"Esto requiere condiciones muy raras, pero que cada vez son más comunes".

Colgan comparó este deshielo con el ocurrido en 2012, año en que se registró un récord en la pérdida de la capa helada de Groenlandia. Según el investigador, se piensa que tanto el deshielo registrado el pasado 13 de junio como el histórico evento de 2012 fueron causados por los mismos dos factores.

Uno de ellos es la alta presión alojada en Groenlandia, que propicia un clima más cálido y soleado. El otro se explica por las nubes bajas y la caída de nieve, lo que puede causar que la radiación solar golpee la superficie de la capa de hielo.

El calentamiento global, asegura Colgan, tuvo un impacto "tremendamente importante" en estos eventos.

"Lo que está haciendo el cambio climático es agregar más peso a la configuración de las condiciones climáticas, que pueden volcar las capas de hielo en estos eventos de pérdida de masa", dijo.

Si estas tendencias persisten, Groenlandia podría experimentar un récord de deshielo este año, dice el profesor Edward Hanna, un científico del clima de la Universidad de Lincoln.

"La cosa es que, como hemos visto en los últimos 20 años, a medida que las temperaturas suben y suben en Groenlandia, no se necesita un evento tan excepcional para derretir toda la superficie del hielo", le explica a la BBC.

Hanna advierte que las consecuencias de esto no sólo se sentirían a nivel local, sino también mundial.

A medida que desaparezca el hielo marino, se prevé que las comunidades locales que dependen de él para el transporte, la caza y la pesca sufran. A nivel global, el profesor dice que "el aumento del nivel del mar es el mayor riesgo".

"Estamos perdiendo alrededor de 250 mil millones de toneladas de hielo al año, como promedio. Una gran masa se está transfiriendo de la tierra hacia los océanos".

Mientras tanto, Colgan dice que debemos tener en cuenta que el derretimiento del 13 de junio fue sólo "un evento de un día que es sorprendente en su magnitud y su temprano inicio".

Como demostraron los estudios, explica, el calentamiento global podría hacer que se produzcan eventos más extremos de deshielo.

"Se espera que veamos más de estos en el futuro", expone. (Tomado de BBC)

El impacto del agua en los niveles marinos saldarán costas, derribarán proyectos que se hacen con la cortedad de la avaricia humana, esa que no advierte que habita un mundo de 4500,000,000 de años.





EL SAHARA, SU MANTO QUE COBIJA Y CIEGA





¿Qué tan lejos queda todo, en un mundo que viaja a más de 1666,666 Kilómetros por hora?

Digo sólo pregunto y usted responda al leer este caso documentado por Enfoque Noticias así:

“Monterrey.- El polvo del Sahara, viento cálido de África, se pronosticó que alcanzaría el pasado viernes su máxima concentración de material particulado en el aire en el noreste de México y el sureste de Estados Unidos, previó el director del Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire del Área Metropolitana de Monterrey, Alfonso Martínez Muñoz.

El directivo dijo que el polvo de África o del Sahara llega a América cada año a inicios del verano, en los meses de junio y julio, pero se desconoce cuándo comenzó, “seguro, antes de que el ser humano tuviera la capacidad de registrarlo, son fenómenos que existen desde hace miles, si no es que millones de años”.

El estado de Nuevo León, en concreto su capital Monterrey, se verá afectado principalmente por una concentración pico, aunque los efectos persistirán en los días siguientes, según lo pronosticó Martínez Muñoz.

Reconoció que este fenómeno provoca afectaciones en la calidad del aire, ya que aumenta la concentración, sobre todo de partículas de 2,5 micras (PM2,5), las cuales junto con las que se producen en el área metropolitana de Monterrey, se reflejan en contaminación atmosférica…

Ante esta condición, el director del Observatorio de Monterrey llamó a la población a mantenerse atentos a la calidad del aire para que planeen sus actividades, sobre todo las que realizan al aire libre, ya que éstas no se deben hacer cuando hay contaminación alta.

Explicó que este viento cálido a su paso por el desierto del Sahara levanta polvo que es rico en minerales y éstos se asientan en América, principalmente cuando llegan al Caribe, y posteriormente en el noreste de México y en el sureste de Estados Unidos.

“Este viento cálido seco trae minerales, que son material particulado que tiene un papel muy importante con el clima, porque evita que se formen depresiones tropicales, o lluvias que es lo clásico, ciclones y huracanes”, subrayó Martínez Muñoz.

Comentó que a menos que cambien las condiciones, todo parecía indicar que viernes, sábado y en el transcurso de la próxima semana habría una afectación importante, no sólo en el noreste de México, sino también en las localidades estadunidenses de Houston, Dallas, Laredo y esa zona de Texas.

Explicó que "el fenómeno ocurre en esta época del año porque predomina el viento del este que viene de África y llega a América por el Atlántico, entra al Caribe, Barbados, Puerto Rico, Cuba, así como al Golfo de México hasta Monterrey poco más hacia el oeste, luego sube por Texas, y de ahí vuelve a salir al Atlántico, pero en otra dirección".

Según datos de la Comisión Nacional del Agua, la Capa de Aire del Sahara (SAL, por sus siglas en inglés) es una masa de aire muy cálida y seca, que se forma sobre el desierto del Sahara a finales de la primavera y hasta principios del otoño.

Comúnmente se desplaza sobre el Océano Atlántico, además puede llegar hasta el Mar Caribe y el Golfo de México; en ocasiones alcanza una extensión horizontal de cuatro a cinco mil kilómetros.

Durante los meses de junio y julio de 2018 se presentó un número récord de eventos de Polvo del Sahara en el Atlántico Tropical”

Aquí es donde el cambio en el clima se va reflejando, la gradualidad, no podrá quitarnos la sorpresa de LA REALIDAD

SOBREVIENCIA Y MIGRACIÓN, NO HAY CONFUSIÓN

La noticia reseñada por France Press aparecía del jueves 18 del mes que corre y de cierto que parecía singular al menos, decía así, “Una osa polar que fue vista buscando comida en la basura es capturada en Rusia”.

La realidad del hambre de la criatura lo revela todo..

“MOSCÚ - Una osa polar hambrienta que llegó hasta las afueras de una ciudad rusa del Ártico, a más de 800 kilómetros de su hábitat natural (indudablemente MIGRANTE ) fue capturada y puesta bajo el cuidado de veterinarios, informaron este jueves las autoridades locales.

El animal fue visto por primera vez el domingo por la noche en la zona industrial de Talnaj, al noreste de Norilsk, en busca de comida en los botes de basura.

Las imágenes del animal exhausto se popularizaron en las redes sociales.

Se trata de una hembra de un año de edad que pesa casi 200 kilogramos, dijo Alexandre Korobkin, un responsable local del Ministerio de Ecología.

Después de los exámenes veterinarios iniciales, se espera que la osa sea enviada este viernes a un zoológico en Krasnoyarsk, Siberia, a varios miles de kilómetros al sur de Norilsk, donde está siendo cuidada.

Según las autoridades, su estado de salud no permite liberarla de momento en su medio salvaje.

Las incursiones de osos polares son cada vez más frecuentes en el norte de Rusia, ya que su hábitat y su alimentación se ven degradados por el cambio climático y el derretimiento del hielo.

De todos modos, es raro que los habitantes de Norilsk lleguen a ver osos polares, una especie declarada en peligro y cuya caza está prohibida en Rusia.

En febrero, los residentes del archipiélago ártico ruso de Nueva Zembla se enfrentaron a una invasión de docenas de osos polares agresivos en busca de alimento, lo que obligó a las autoridades a declarar el estado de emergencia hasta que los animales se marcharon unos diez días después.

Las imágenes de los osos entrando por las escaleras de los edificios de apartamentos dieron la vuelta al mundo, pero es un fenómeno que probablemente se repetirá con el aumento de la presencia humana, especialmente militar, en una región con un valor estratégico para Moscú” (AFP).

Y nuestro constante CAMBIO CLIMÁTICO QUE LLEGÓ PARA QUEDARSE. .