El capitalismo enferma

No es que uno quiera andar viendo moros con tranchete del capitalismo voraz y sobreexplotador por todos lados. Lo que pasa es que esos tranchetes le pican a uno hasta en la propia salud. Cada vez hay más datos que fortalecen la hipótesis que el origen de la pandemia y la ineficacia en controlarla tienen mucho que ver con el ethos, la manera de actuar del capitalismo global. Algunos datos solamente:

Al origen de la pandemia, señalan importantes y muy diversos científicos, está la sobreexplotación de la naturaleza (no me gusta decir “recursos naturales” porque natura vale por sí misma, no porque nos sirve o no). Los desmontes de bosques, de praderas, de pastizales. La sobreexplotación de mantos acuíferos, de corrientes de agua. La agricultura descontrolada y el abuso de los agrotóxicos. La cría y matanza masiva de millones de animales para la alimentación industrial, todo esto, además de debilitar la biodiversidad, tan necesaria, provoca la pérdida del hábitat de especies salvajes y alimenta la propagación de infecciones y el salto de virus de una especie a otra.

El virus no llega a terreno social parejo, sino plagado de desigualdades y vulnerabilidades generadas por un sistema económico sobreexplotador de la gente y de la naturaleza. Así, el capitalismo depredador que vivimos hace que algunas personas estén más expuestas al virus, con más probabilidad de enfermar y morir que otra. Quienes viven en la economía informal, en empleos precarios sin prestaciones ni seguridad social. Los migrantes, desplazados por razones económicas, climáticas o por la inseguridad, hechos todos relacionados con la deriva del capitalismo actual, son mucho más vulnerables que otros grupos sociales. Bueno, hasta la población de los Estados Unidos que no dispone de un seguro médico por el capitalismo neoliberal que se ha impuesto allá es más vulnerable que la de casi cualquier país de Europa con un buen sistema social de salud. Los Estados Unidos son el país que presenta las mayores tasas de contagio, de incidencia y de mortalidad por esta pandemia. Uno de cada cuatro casos registrados de COVID 19 en el planeta está en la Unión Americana.

La desigualdad provocada por el neoliberalismo está en el origen o agravamiento de la pandemia. Son más vulnerables al contagio quienes sobreviven en la economía informal, sin servicio médico, quienes tienen que hacinarse en el transporte público o en una vivienda de “desinterés social”. Se da así una especie de “darwinismo sanitario”: no es que sobrevivan los más sanos, los más aptos, sino los que tienen más dinero, más recursos para pagar los servicios de salud. Y quienes no lo tienen se verán o muy mermados en su salud y en su patrimonio, o de plano, muertos.

La desigualdad ya no es solo la causa de los mayores contagios y muertes por Covid-19, sino que también es una consecuencia Según la Organización Mundial del Comercio, este año se pronostica una caída del PIB mundial de 4,8%. Sin embargo, dicha caída no afectará a todos por igual: mientras se espera que en el mundo haya 550 millones más de pobres en 2020 lo que implicaría superar los 4 mil millones de habitantes en pobreza, y mientras, según el Programa Mundial de Alimentos, este año morirán de hambre en el planeta 12.000 personas diarias solo como consecuencia de la pandemia, incluso más de los que hasta ahora han fallecido diariamente por Covid-19 (4.181 personas), los multimillonarios estadounidenses, por ejemplo, han aumentado su fortuna en 637 mil millones de dólares. Nunca en la historia ha habido tanta riqueza acumulada como ahora.

Según un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la pandemia de Covid 19 provocó que en el primer semestre de 2020 los salarios mensuales de dos terceras partes de los países se redujeran o crecieran más lentamente. Además, es probable que en el futuro cercano la crisis ejerza una inmensa presión a la baja sobre los salarios. El informe Mundial sobre Salarios 2020 2021 indica que la crisis no ha afectado del mismo modo a todos los trabajadores. Las mujeres se han visto más perjudicadas que los hombres.

El capitalismo cada vez es más perjudicial para la salud de las personas, de la humanidad y del planeta entero. Es iluso pensar que bastan las vacunas para superar esta pandemia porque la lógica de acumulación, de concentración de los bienes sociales, de devastación de comunidades y de la naturaleza va a seguir provocando la aparición de nuevos virus. O cambiamos de modo civilizatorio a uno que ponga por delante el bien de todas y todos, incluido ahí el planeta, o desaparecemos, si no por ésta, por una de las próximas pandemias. El capitalismo enferma; la solidaridad, el cuidado por los demás y por la tierra, sanan.