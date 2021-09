El clamor general es investigar ¡ya! al gobernador Corral

¿Qué cosas le habrán platicado a Arturo Fuentes Vélez que salió corriendo urgentemente a tramitar un amparo? Es claro que tiene miedo de ser detenido. Y esa urgencia de buscar amparos alcanza también a su jefe Corral.

Qué pronto, incluso antes de salir del poder, se les convirtió en boomerang aquella burlona frase de Corral de “acérquense a los tribunales; el que nada debe nada teme”. O aquella otra frase de él: ¿para qué se amparan si no tienen cola que les pisen?

¡Qué pronto dio la vuelta la Diosa de la Fortuna!: ahora les tocó a los funcionarios de Corral, buscar con urgencia amparos para esquivar la justicia.

Se nota en el rostro, en la comunicación corporal de Corral, y de algunos de sus amigos, la gran preocupación, el miedo, el espanto que tienen por las investigaciones administrativas, por lo pronto, que ya están en curso. ¡Y siguen las que anunciaron por peculados graves, los del equipo de transición!

Aunque la gobernadora diga que “no se va a concentrar en radicar carpetas penales contra Corral”, lo cual generó un intenso debate en redes, acerca de que si hubo o no, negociación de ella y Corral sobre todo por lo del desistimiento de una carpeta penal y la nueva “suavidad” del discurso entre los dos; lo cierto es que es un clamor generalizado en todo Chihuahua para investigarlo, y en su caso, procesarlo penalmente, si hay datos para ello. Lo cual, en base a la información que surge a cada rato del tremendo desfalco de las finanzas que tiene Corral, ya urge abrir las carpetas.

¡Cuántas delaciones de negocios chuecos y empresas fantasmas habrá recibido el equipo de Maru Campos!; ¡Cuánta información de peculados, y cohechos y nuevos negocios y riquezas amasadas al amparo del poder, está recibiendo el nuevo gobierno sobre la administración de Corral! ¡Cuántas denuncias que aún no se conocen le habrán sido hechas, y que aún no son formalizadas por la corrupción del aún gobernador y su gente!, a tal grado de que sus mismos compañeros de partido, le digan a Chihuahua, que “Corral es un desastre financiero y de corrupción ¡peor que Duarte!”. Y eso ¡sus mismos compañeros de partido se lo dicen en su cara!

El infierno del ya no tener poder y las traiciones, ya empezaron. El concubinato del desprestigio social y la imagen de Corral, se percibe igual que “al” de hace 5 años. Sólo que ahora los verdugos son los acusados y las pedradas apenas empiezan.

En medio de este ambiente de clamor por juicios a Corral, ¡a como dé lugar!, paradójicamente con el mismo o más intenso furor social de hace 5 años contra Duarte, la población ve hacía el futuro. Las expectativas sociales son muy grandes y urgentes: la solución al enorme problema de la inseguridad en todo el estado, crear empleos y recuperar la normalidad lo más pronto que se pueda. La población está esperando las primeras acciones de la gobernadora, para probarla en los hechos y en los resultados. Los resultados son la imagen de los gobiernos.

Es mucha la agitación en los medios por el cambio de gobierno: especulación sobre los nombres del gabinete, saber quién se queda y quién llega, constante información una y otra vez. Se intenta por todos los medios encontrar la fisura en la lista secreta de los nombres del gabinete; y/o si la carta de Duarte a Corral fue escrita de su puño y letra y en la que, entre otras cosas le manda mensajes de “ahora van las mías” o “aquí te espero… donde estoy”; y/o en la especulación de si las audiencias de apelación futuras, le allanarán el camino o no, al nuevo gobierno, etc. Es muy intensa y cambiante la agenda de los medios, cuando hay cambios de gobierno.

Y al contrario, en los grupos cerrados del WhatsApp, el Twitter y Facebook lo que predomina es el silencio prudente, la bien meditada idea, de no hacer comentarios críticos y en contra del nuevo gobierno porque sus integrantes quieren cuidar la vida política en los 6 años que vienen. En este periodo las redes están cuidándose de no hacer comentarios que pudieran “pisarle el callo” a los del nuevo gobierno, nada que se perciba “crítica” al poder que llega. Las redes y los más filosos del WhatsApp prefieren alejarse de los debates sobre ellos, quedarse tranquilos sin opinar para no “complicarse” el futuro.

Una cosa es cierta: lo que dijo el equipo de transición de que “Corral salió peor que Duarte” para las finanzas y para la corrupción, ha generado el clamor en todo Chihuahua, para llamar a cuentas ¡YA! al gobernador Corral.