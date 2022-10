Leí de nuevo, hace unos días, la fábula del colibrí en medio del bosque incendiado. Hay un sinnúmero de versiones que se atribuyen a la literatura hindú, otras a los romanos, pero la que ha trascendido es la que se genera desde la cultura azteca. Palabras más, palabras menos, así se describe:

Cierto día el bosque amaneció incendiado y todos los animales huían en estampida, pero el jaguar observó que un colibrí, lejos de salir del peligro, iba y venía desde el lago hasta meterse una y otra vez en medio del fuego.

El jaguar le gritó que se pusiera a salvo y que hiciera lo que todos los habitantes del bosque hacían: huir a un lugar cómodo y seguro; pero lejos de obedecer, el colibrí le dijo que el bosque era su casa y que había realizado un trabajo muy arduo para convertirlo en un lugar digno.

De nuevo el jaguar le insistió en huir, pero el colibrí se negó. En vez de ello, la pequeña ave regresó al lago, tomó agua en su pico y voló hasta el incendio para descargar el líquido, algo que repetiría innumerables veces. Entonces el jaguar se burló: “¿crees que tú solo vas a apagar el fuego?”.

No –respondió el colibrí-, pero estoy haciendo mi parte. Y si en vez de salir corriendo, todos hacemos algo, podemos rescatar nuestro hogar y que nadie sea lastimado. El jaguar quedó mudo… fin de la fábula.

Desde siempre, el ser humano ha necesitado hacer comunidad para sobrevivir. El hombre primitivo utilizó la comunicación en su forma más simple, a través de signos o señales, para establecer contacto con sus semejantes y generar soluciones a los problemas. Se defendió de los peligros, pudo construir habitación, creó formas alimentarias, perfeccionó la caza y, al final de cuentas, estableció la comuna.

Pero una vez que se delimitaron los territorios y al paso de los siglos se fueron construyendo las formas de convivencia, los problemas se presentaron de manera más frecuente; y a partir de una organización de comunidad, la propiedad también se diseñó para que cada miembro de la sociedad tuviera beneficios y derechos, pero también obligaciones.

No sabemos cuándo, pero de pronto los intereses particulares superaron al interés colectivo y las formas de gobierno se fueron generando para organizar a las sociedades, sí, pero también para crear reglas con derechos y obligaciones. Sin embargo, la naturaleza del ser humano es “primero yo, después yo y al último yo”, premisa que sobrepasa los límites de un deseo colectivo de contar con un bien común.

Las guerras, las desigualdades, la discriminación, la lucha por el poder, la insana búsqueda de tener más para ser más poderoso, empezó a crear una sociedad cruel, injusta, apática y alejada del deber ser; nos ocupamos más en estar bien de manera personal, sin importar que la comunidad sufra y se autodestruya.

De pronto el mundo apareció dividido, con territorios en guerra permanente, incendios que, a la vista de todos, se convirtieron en asesinos de la humanidad y a nadie nos importaba, hasta que la destrucción llegara a nuestra puerta. Si el peligro no se acerca, entonces no nos incomoda, pero una vez que “acaricia” la individualidad, entonces ahora sí me debe importar.

Pero cuando una comunidad sufre, lo menos que pueden hacer sus integrantes es aportar, cada quien, por modesta que sea su posición, lo que le corresponde, desde la prevención hasta la reconstrucción. Esa es la parte fundamental: reconstruir. Pero más importante es la prevención. De nada nos sirve tener sociedades enfrentadas, dolidas, lastimadas, si se busca solamente salvar el pellejo corriendo a sitios de confort.

Este país nos necesita a todos. Tenemos que ir al lago, recoger agua y evitar que se sigan destruyendo los tejidos sociales, pero antes de los incendios, es importantísimo prevenir que ocurran situaciones de algo riesgo. Ahí tenemos que llegar: a la prevención de los incendios, con decisión, pero con empatía, indudablemente.

Pero cuando ocurren, en vez de huir, el interés colectivo es mayor al personal, no importa de qué tamaño sea el peligro de destrucción: se tiene que atender con inteligencia, con estrategia, pero sobre todo con empatía. La crueldad no puede ser un medio. Las guerras en países que históricamente han sufrido por conflictos armados durante décadas, son el ejemplo más claro de que, ni hay colibrí, ni hay lago. Estamos a tiempo.