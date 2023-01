El comportamiento ético del Poder Judicial

“Me llamo Alejandro Jodorowsky.

Mejor dicho: me llaman Alejandro Jodorowsky. Yo no me llamo nada…”

Jodorowsky

La Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede dar ni un solo paso atrás en su conducta ética de imparticion de justicia, siempre debe constituir un paso sustantantivo, con en el objetivo de fortalecer en los integrantes del Poder Judicial la mística de que somos servidores públicos y que cada labor en particular es parte del resultado final del servicio de justicia que se ofrece a la ciudadanía. La excelencia en la gestión judicial plantea la obligatoriedad de la conducta ética de todos los servidores judiciales conforme a los valores y principios del Código de Comportamiento Ético que los rige. Las normas que conforman este Código cobran vida cuando son adoptadas por los servidores judiciales, convirtiéndose en hábitos colectivos que otorgan identidad al sistema. El fundamento de los principios éticos se basa en el valor de la responsabilidad para con la sociedad y constituye un soporte de la credibilidad del Poder Judicial. En el Poder Judicial la conducta ética es un elemento de vital importancia en los procesos de cambio que como sociedad estamos demandando. El Código de Comportamiento Ético que presentamos, por su naturaleza, contenido y objetivos, es de cumplimiento obligatorio y representa la columna vertebral de la cultura del servidor judicial, con lo que se garantiza el cumplimiento de la misión institucional.

El Poder Judicial, en su compromiso social por la excelencia en el servicio, tiene como misión administrar justicia para resolver los conflictos y garantizar los derechos de las personas, consolidar la paz social y el desarrollo de la democracia dentro del marco del Estado de Derecho. Esta misión está sustentada en la equidad, la imparcialidad, la honestidad, la transparencia y el respeto por la independencia de criterios. Por tanto, se instituye el Código de Comportamiento Ético para todos los miembros del Poder Judicial. Motivo por el cual no solo deben tener los conocimientos para impartir justicia sino cumplir con todos y cada unos de los requisitos que establecen las normas para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia, o de cualquier órgano jurisdiccional.

En consecuencia, se requiere difundir y promover políticas de honestidad y de moral pública, independientemente de la normativa que en el marco del derecho regulan el ámbito sancionador. Se trata pues, de formular parámetros y postulados que constituyan aspectos de singular valor en el desempeño de la administración de justicia y su desarrollo Institucional. Sin embargo, esto no es suficiente en el ámbito normativo; se precisa además, hacerlo concluyente y armónico, pero, sobre todo, que se logre contar con un personal de excelente calidad, que garantice la efectividad en el desempeño de sus funciones y la correcta observancia de los valores y principios éticos. La ética no sólo va en contra del comportamiento corrupto, sino también es contraria a la falta de vocación, a la irresponsabilidad y a la ausencia de conciencia social en el servidor judicial. Este Código de Comportamiento Ético que presentamos, representa la columna vertebral de nuestra cultura como servidores judiciales, además de estar adecuado a la exigencia de los tiempos que demandan valores y principios éticos institucionales.

Lo anterior debe tomar ejemplo ante los hechos en los cuales se acusa a la ministra involucrada en el procedimiento mediante el cual obtuvo su título profesional en derecho. Miembros del Poder Judicial Federal, manifiestan crear normatividad que castigue en este caso a ministros de la Corte que no cumplan con los requisitos que establece la Constitución. Esto es positivo, pero en el caso de esta ministro, no le impondrían esta norma, ya que su nombramiento ocurrió con las leyes vigentes.

Por otro lado LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MÉXICO, de donde es egresada la ministra Yasmín Esquivel, se encuentra debatiendo sobre el tema de sancionar a la ministrar por haber violado el procedimiento para obtener su título en Licenciatura en Derecho. Es tanto el debate, a virtud de que la reglamentacion interna de la universidad no contempla es de procedimiento e inclusive se se contemprala. ¿Cuál sería la sanción? Cancelar su título profesional, como una sanción.

En este caso la ministra al ser designada por Senado de la República, estaría en posilidades de iniciar un juicio político, ante la violación a la soberanía del Estado México.

La cultura de los jueces y los servidores administrativos judiciales, se refleja en su comportamiento cotidiano, por lo que es imprescindible contar con un sistema de consecuencias con el que se reconozcan las mejores actuaciones y se sancione toda conducta de irrespeto al Código de Comportamiento Ético del Poder Judicial. Se establece que los jueces y servidores administrativos judiciales deben cumplir con las normas y procedimientos de la institución y serán evaluados acorde a sus indicadores de gestión, lo que se tomará en consideración para ascensos, promociones, distinciones, reconocimientos, premios y todo aquello que la institución considere como meritorio. Cualquier miembro del personal que detecte algún acto de irrespeto al Código de Comportamiento Ético del Poder Judicial está en la obligación de comunicarlo de inmediato al pleno de la Corte. Cualquier miembro del personal que actúe con negligencia e inobservancia de las normas éticas de la institución es pasible de ser sometido a un proceso disciplinario. El personal que actúe de forma irresponsable, deshonesta o con falsedad será susceptible de ser sometido a un proceso disciplinario y/o proceso penal, según el caso y las disposiciones legales pertinentes.

Salud y larga vida

@profesorf