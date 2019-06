El conflicto de la 4ª T con los derechos humanos

En colaboraciones anteriores he externado que el Secretario de Hacienda y el presidente no entienden o no les importan los derechos humanos. Las evidencias son numerosas y se siguen acumulando, pero es difícil recolectar la evidencia, salvo por algunos indicadores estadísticos y los reportes noticiosos. Los cuales no necesariamente son confiables.

Contamos sin embargo, con los hechos documentados de investigación de campo y las exhortativas a los gobiernos de todo orden.

No obstante, las notificaciones al gobierno federal han caído en oídos sordos o desdén implícito.

Que al presidente López Obrador le resulta incómoda la existencia y el desempeño de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, está en su actitud y en la evidencia de que constituye la pretensión en la Cámara de Diputados de promover la iniciativa para crear la Defensoría del Pueblo.

El pasado 2 de junio, con motivo de la entrega de su Informe, el Presidente de la CNDH afirmó en su presentación que 2018 fue un año crítico para los derechos humanos, donde las quejas referidas a salud, así como a las cuestiones relativas a la seguridad y justicia, fueron las áreas donde las personas acusaron mayores afectaciones a sus derechos. Durante 2018 subsistieron en México problemas tan graves como las miles de personas desaparecidas, la prevalencia de la tortura, el desplazamiento forzado interno, la explotación y abuso a migrantes, las fosas clandestinas e irregulares, la persistencia de la violencia de género, la trata de personas, así como los ataques y homicidios en contra de periodistas, comunicadores y defensores de los derechos humanos.

Señaló también que es claro que en el pasado existieron graves deficiencias y omisiones por parte de las autoridades de los distintos niveles y ámbitos del gobierno, que vulneraron la legalidad, así como la vigencia de los derechos humanos, el Ombudsperson (antes Ombudsman) nacional, empero señaló que “en estos primeros meses de 2019, se empiezan a acumular hechos, actos y omisiones que, vistos en su conjunto, nos harían suponer que procurar la vigencia de los derechos humanos no se está asumiendo como premisa y límite de toda actuación pública, ni se están adoptando medidas pertinentes para revertir la situación que, desde hace varios años nuestro país ha enfrentado en diversos rubros”.

El evento de presentación se significó por la ausencia del titular del Gobierno Federal, estableciendo un ominoso precedente, pues nunca se había omitido la asistencia a esta ceremonia.

En la conferencia de prensa, luego de entregar el Informe de Actividades 2018 de la CNDH al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaria de Gobernación el Presidente de la CNDH señaló que más allá de un acto meramente formal, el encuentro que propiciaba la presentación del Informe Anual de labores abría un espacio directo e inmediato para que la CNDH pudiera exponer, ante el Titular del Ejecutivo Federal, un balance anual sobre la situación de los mismos, así como reflexionar, prospectivamente, sobre los retos y situaciones que demandaban atención especial para el año en curso, cuestiones que en este 2019 no pudieron concretarse, al no haberse generado un espacio para que los derechos humanos fueran escuchados.

Algunas partes de su exposición las cito textualmente pues no tienen desperdicio: “no será debilitando la institucionalidad democrática, ni eliminando o haciendo inoperante el sistema de pesos y contrapesos entre autoridades y poderes, o restringiendo o condenando en los hechos el legítimo ejercicio de los derechos o el disenso, que México avanzará por la ruta de la legalidad y del respeto a la dignidad humana. Nuestro país no puede prescindir de espacios y vías para que la reflexión y el entendimiento sean posibles mediante la pluralidad, la tolerancia, así como el respeto a las personas y a las ideas, para construir consensos en beneficio del país y de su sociedad. El piso común que nos una, identifique y permita sustentar cualquier cambio para México, deben ser la legalidad, respeto a la dignidad humana y vigencia de los derechos humanos.

Enfatizó que con independencia de medidas de disciplina presupuestal o de la investigación de ilícitos, México se encuentra obligado a asignar, hasta el máximo de sus capacidades, los recursos necesarios para que los derechos humanos, incluido el derecho a la salud, sean vigentes, obligación que subsiste aún frente a recortes o ajustes presupuestales. Hay rubros en los que la asignación de recursos públicos no puede sólo depender de cálculos económicos o ponderaciones administrativas, como lo son los servicios de salud pública, donde la falta de recursos económicos, materiales o de personal debidamente calificado, implica la diferencia entre la salud o la enfermedad de las personas, e inclusive, en casos graves o urgentes, entre su vida o su muerte.

No hay economía, ahorro o medida de austeridad, que compense o justifique que la salud, la integridad o la vida de las personas se ponga en riesgo o se comprometa innecesariamente”.

Hasta aquí la cita por razones de espacio. Las “recomendaciones” de la CNDH a las autoridades que cubren hasta el 31 de diciembre de 2018, están formuladas en función de los hechos investigados, también los señalamientos alusivos al desempeño de diciembre a la fecha siguen la misma metodología. En consecuencia ¿cuál será la atención de los problemas apuntados por el Ombudsperson y qué respuesta ameritará del titular del Ejecutivo Federal su Informe?